ସ୍ୱିସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାର୍ମେଲିନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଅଧିକ ବଜାର ସୁଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ପରିବହନ, ବିଜ୍ଞାନ-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ମୋବିଲିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଭାରତ-ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହମତି; ଅକ୍ଟୋବର ୭ରେ ଇଣ୍ଡିଆ-ଇଏଫ୍ଟିଏ ବିଜନେସ୍ ଲିଡର୍ସ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ସମିଟ୍
Published : October 5, 2026 at 6:10 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାଇ ପାର୍ମେଲିନଙ୍କ ସହ ଆଜି (ସୋମବାର) ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସ୍ରେ ପ୍ରତିନିଧିସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିବେଶକୁ ଆହୁରି ସୁଗମ କରିବା ନେଇ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
Addressing the press meet with Mr. Guy Parmelin, President of the Swiss Confederation. @ParmelinG https://t.co/Om5YLt3pcY— Narendra Modi (@narendramodi) October 5, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଭାରତର କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଔଷଧ, ବୟନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାମଗ୍ରୀର ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏଥିସହିତ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ବୀମା, ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଏବଂ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଭଳି ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସ୍ୱିସ୍ ନିବେଶକୁ ଆମେ ଆକର୍ଷିତ କରିବୁ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଏବଂ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ସମାଧାନ ବିକଶିତ କରିବୁ।”
ଭାରତ ଓ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସାମରିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି।
ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, “ବାରାଣସୀର ରୋପୱେ, ନୋଏଡାର ଜେୱର ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳ ଓ ଟନେଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହଯୋଗର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଦାହରଣ। ଏହି ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପରିବହନ, ମୋବିଲିଟି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛୁ। ସ୍ୱିସ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତରେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ନିବେଶ କରିବା ସହିତ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ, ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ।”
ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଭାରତ-ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହଭାଗିତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। “ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମହାକାଶ ଭଳି ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନୂଆ ମିଳିତ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏହା ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି,” ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଭାରତର ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜ୍ୟୁରିଖ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯୋଗ ଓ ଆୟୁର୍ବେଦର ବଢୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନେଇ ଦୁଇ ନେତା ସାର୍ଥକ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
“ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ସହଭାଗିତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଆଜି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିବା ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋବିଲିଟି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର, ଗବେଷକ, ପେସାଦାର ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବ,” ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ଓ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆଇନର ଶାସନ, ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ ଜାରି ରଖିବେ। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସକୁ ଭାରତ ସର୍ବଦା ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ବଢୁଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ସଂସ୍କାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଭାରତ ଓ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏକମତ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସହ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ। ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ-ଇଏଫ୍ଟିଏ ବିଜନେସ୍ ଲିଡର୍ସ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ସମିଟ୍ ଆୟୋଜନ କରିବୁ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆମ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନିବେଶ ସହଭାଗିତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବାସ୍ତବ ଫଳାଫଳରେ ପରିଣତ କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚ ହେବ। ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ନେତାଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା।”
ଭାରତ ଓ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି। “୧୯ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱିସ୍ ଆଲ୍ପସ୍ରେ ହିମାଳୟର ଝଲକ ଦେଖିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ସହ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଐତିହାସିକ ଗସ୍ତଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମୃତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି,” ସେ କହିଛନ୍ତି।
“ଆଜି ନବସୃଜନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆମ ସହଭାଗିତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆଜିର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମ ସହଭାଗିତାକୁ ନୂଆ ଗତି ଦେବା ସହ ଏହାକୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଯାଉଛୁ,” ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
- ପାର୍ମେଲିନଙ୍କ ରାଜଘାଟ ଗସ୍ତ
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ଦିନ ସ୍ୱିସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାଇ ପାର୍ମେଲିନ ତାଙ୍କ ଭାରତର ଆଧିକାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜଘାଟରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାରୋଲିନ୍ ପାର୍ମେଲିନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ସ୍ୱିସ୍ ନେତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜୟଶଙ୍କର ଲେଖିଥିଲେ, “ସ୍ୱିସ୍ କନଫେଡେରେସନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାଇ ପାର୍ମେଲିନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଖୁସି, ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତ-ଇଏଫ୍ଟିଏ ଟିଇପିଏର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆମ ସହଭାଗିତାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାର୍ମେଲିନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବୈଠକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ।”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସ୍ୱିସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରି ଭାରତ-ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ବିଶେଷକରି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନିବେଶ, ମୋବିଲିଟି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ପାର୍ମେଲିନ ଆଜି (ସୋମବାର) ସକାଳେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ତିନିଦିନିଆ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭାରତକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତ ଗସ୍ତ। ଫେବୃଆରୀରେ ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ।
ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱିସ୍ ନେତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଫୋରକୋର୍ଟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ରାଜଘାଟ ଯାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ।
ପାର୍ମେଲିନଙ୍କ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରବକ୍ତା ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ କହିଥିଲେ, “ଦୁଇ ନେତା ଭାରତ-ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହଭାଗିତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବେ। ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାସୂଚୀ ଆଗରେ ରହିଛି।”
ପାର୍ମେଲିନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଜୟଶଙ୍କର ସ୍ୱିସ୍ ନେତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବୈଠକ ପରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ-ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହଭାଗିତାକୁ ଗଭୀର କରିବା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାର୍ମେଲିନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସେ “ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଶଂସା” କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତ-ଇଏଫ୍ଟିଏ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ (ଟିଇପିଏ)ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଆଧାରିତ।
Pleased to call on President Guy Parmelin @ParmelinG of the Swiss Confederation, visiting India on a State Visit. Deeply appreciate President Parmelin’s sentiments towards deepening our partnership, building on the promise of India - EFTA TEPA. Confident that his meeting with PM @narendramodi will further our engagement across a wide range of domains. 🇮🇳 🇨🇭— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 5, 2026
ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ, “ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଗତ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଭାରତ-ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆମେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବା ଇଏଫ୍ଟିଏ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଐତିହାସିକ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲୁ। ଏହା ୟୁରୋପର କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏଫ୍ଟିଏ। ଏହା ନିବେଶ, ନବସୃଜନ, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଏକ ଉଚ୍ଚାକାଙ୍କ୍ଷୀ ରୋଡମ୍ୟାପ୍। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ୧୫ ବର୍ଷରେ ଭାରତରେ ୧୦୦ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ନିବେଶ ଏବଂ ୧୦ ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ।”
ଏହି ଉଷ୍ମ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱିସ୍ କନଫେଡେରେସନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାଇ ପାର୍ମେଲିନ ସୋମବାର କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶକୁ ଯୋଡ଼ିଥିବା “ଘନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଭାଗିତା”କୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ “ଷ୍ଟେପିଂ ଷ୍ଟୋନ୍” ବା ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ।
ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ଔପଚାରିକ ଆରମ୍ଭ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଫୋରକୋର୍ଟରେ ପାର୍ମେଲିନଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପାର୍ମେଲିନ କହିଥିଲେ, “ଏହି ଗସ୍ତ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତ ଉଭୟ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ।” ଭାରତ ଓ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ “ସମାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ” ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ସ୍ୱିସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ, “ମୋର ଏହି ଗସ୍ତ ଆମର ଘନିଷ୍ଠ, ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଭାଗିତାର ଅଧିକ ବିକାଶ, ଗଭୀରତା ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟେପିଂ ଷ୍ଟୋନ୍। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱର ବିଷୟ ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ମୁଁ ଖୁସି ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ବିଶେଷକରି ମୁଁ ଖୁସି ଯେ, ଭାରତରେ ମୋର ଏହି ରହଣି ଭାରତ-ଇଏଫ୍ଟିଏ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ଟିଇପିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି।”
ଭାରତ-ଇଏଫ୍ଟିଏ ଟିଇପିଏ ହେଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଚାରି ସଦସ୍ୟ ଦେଶ; ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲିଚେନଷ୍ଟାଇନ୍, ନରୱେ ଏବଂ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବ୍ୟାପକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି। ୨୦୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା।
ପାର୍ମେଲିନ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ଏକାଠି ଯେତେ ଦୂର ଆସିଛୁ, ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଠିକ୍ ସମୟ। କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଆମ ମିଳିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକାର ଦେବା।”
ସୋମବାର ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ତିନିଦିନିଆ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଆସିଥିବା ସ୍ୱିସ୍ ନେତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଗ୍ରଗତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ନବସୃଜନ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ମୋବିଲିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି।
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ପାର୍ମେଲିନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସହ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତ ଗସ୍ତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପାର୍ମେଲିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଅକ୍ଟୋବର ୭ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଣ୍ଡିଆ-ଇଏଫ୍ଟିଏ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ସମିଟ୍ରେ ପାର୍ମେଲିନ ଯୋଗଦେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହି କୂଟନୈତିକ ଗସ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଟିଇପିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବ।
ଇଏଫ୍ଟିଏ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନିବେଶ ଭାଗୀଦାର ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, “ଭାରତ ଏବଂ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନର ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ନିୟମିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନକୁ ଆଧାର କରି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ପାରସ୍ପରିକ ଆଗ୍ରହର ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଗଭୀର କରିବ।”
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବର୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏହି କୂଟନୈତିକ ଗସ୍ତ ହେଉଛି। ୨୦୧୯ରେ ଭାରତର ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଷଥର ପାଇଁ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ୨୦୧୬ ଏବଂ ୨୦୧୮ରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆଧିକାରିକ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ।