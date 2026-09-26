ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର କଡ଼ା ଜବାବ: ‘ଆତଙ୍କବାଦ, ଛଳନା ଓ ଦୋମୁହାଁ ନୀତିରେ ପାକିସ୍ତାନ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱର ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ’
କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରିଫଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କଡ଼ା ଜବାବ, ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ବୋଲି କହିଲେ; ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ମିଶନର ପ୍ରଥମ ସଚିବ ପେଟଲ ଗହଲୋଟ୍
Published : September 26, 2026 at 1:28 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନର ‘ମିଥ୍ୟା’, ‘ଛଳନା’ ଓ ‘ଦୋମୁହାଁ ନୀତି’କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଇସଲାମାବାଦର ଜାରି ଆତଙ୍କବାଦର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ।
ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଭାରତ ‘ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିପ୍ଲାଇ’ ବ୍ୟବହାର କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରିଫ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ୨୦୨୫ର ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସଂଘର୍ଷରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ‘ସମୟୋଚିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ’କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଥିଲେ।
#IndiaAtUN— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) September 26, 2026
Watch: First Secretary @petal_gahlot exercises 🇮🇳’s Right of Reply at #UNGA81. @MEAIndia @IndianDiplomacy @UN @PMOIndia @DDNewslive @airnewsalerts pic.twitter.com/MEW1n7WIJW
ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ମିଶନର ପ୍ରଥମ ସଚିବ ପେଟଲ ଗହଲୋଟ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏପରି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଓ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ ଶୁଣିଲୁ, ଯାହାର ରାଜଧାନୀ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଉଛି।”
ଗହଲୋଟ୍ କହିଥିଲେ, “ଏହା ଘଟୁଛି କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ସେନାର, ସେନା ଦ୍ୱାରା ଓ ସେନା ପାଇଁ ଶାସନ। ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଢେଇମାନେ ଆସିପାରନ୍ତି ଓ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେଉଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଭ୍ରମ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାକିସ୍ତାନର ବାସ୍ତବତା ଏହାର ୨୭ତମ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଶାସକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଜୀବନ ଆଇନଗତ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି।”
ସେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ପାରିତ କରିଥିବା ୨୭ତମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍ ଏବଂ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ ଅଭିଯୋଜନରୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି।
ଗହଲୋଟ୍ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହି ସଭା ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଏହାର ନୀତିକୁ ଯେମିତି ବାସ୍ତବରେ ରହିଛି, ସେମିତି ଚିହ୍ନଟ କରିବ; ଏହାର ପ୍ରତିନିଧି ଯେପରି ମିଥ୍ୟା ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେପରି ନୁହେଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦ, ଛଳନା ଓ ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ନା ପାକିସ୍ତାନର ଲାଭ କରିବ, ନା ବିଶ୍ୱର।”
ଶରିଫ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ “ଦୃଢ଼ ଓ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱ” ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ “ସମୟୋଚିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ” ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ପ୍ରାୟ ୨୩ ମିନିଟ୍ର ଅଭିଭାଷଣରେ ଶରିଫ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ। ୨୦୨୫ ଭଳି ସଂଘର୍ଷର ସୀମାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ପୁଣି ଯେପରି ନ ପହଞ୍ଚେ, ସେଥିପାଇଁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗର ଏକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ, ଶରିଫଙ୍କ “ଅଜବ ମନ୍ତବ୍ୟ” ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟି ଓ ବିଶ୍ୱ ୯/୧୧ର ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ୨୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆସିଛି।
ଗହଲୋତ କହିଥିଲେ, “ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ୯/୧୧ ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଦେନ୍ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ପ୍ରମୁଖ ଏକାଡେମୀର ଠିକ୍ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା।”
ଶରିଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଯିବାକୁ ନେଇ ଗହଲୋତ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଦେଶର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଂଶ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଏହା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କାଶ୍ମୀର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଆଡ଼କୁ ଫେରାଇବା। ରାୱାଲାକୋଟର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହତ୍ୟା, ନିର୍ମମ ହିଂସା ଓ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର କିପରି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି।”
ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (PoK) ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ୧୨ଟି ବିବାଦୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ ଆସନକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବା ସହ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କଥିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରିଗିଂ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି।
ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର “ଦୀର୍ଘଦିନର ଅଭ୍ୟାସ”କୁ ନିନ୍ଦା କରି ଗହଲୋତ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗତବର୍ଷ ଭାରତ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ “ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଲୁଚିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।”
ଏପ୍ରିଲ ୨୨ର ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣରେ ୨୬ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧରେ ଭାରତ ଗତବର୍ଷ ମେ’ ୭ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର’ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ଗହଲୋତ କହିଥିଲେ, “ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଆମର ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ସଦ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଶରିଫଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଇଥିବା ମତାମତ “ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଦ୍ୱେଷ ଓ ଘୃଣାର ଇତିହାସ ଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆସିଛି।”
ଗହଲୋଟ୍ କହିଥିଲେ, “ଏହି ସଭାକୁ ଧାର୍ମିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ବିଷୟରେ ସେହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଉଛି ଧର୍ମନିନ୍ଦା ଆଇନ। ପାକିସ୍ତାନରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ସହ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାହା ବିଶ୍ୱ ଜାଣେ। କୌଣସି ପବିତ୍ରତାର ଆବରଣ ଥିବା କଥା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।”