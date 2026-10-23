ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଘେରିଲା ଭାରତ; ଧର୍ମୀୟ ଅଧିକାର ଓ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଟାକ୍ଷ କଲେ ଭାବିକା ମଙ୍ଗଳାନନ୍ଦନ
କାରଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ନିଜ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ପାକ୍ ସରକାର। ଇସଲାମୀୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସାମରିକ ସମ୍ମାନ ସହ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କୁ କବର ଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା
Published : October 23, 2026 at 2:57 PM IST
ଜାତିସଂଘ: ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ମୃତଦେହର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜାତିସଂଘରେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛି ଭାରତ। ୧୯୯୯ କାରଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ନିଜ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଭାରତ ବିଡ଼ମ୍ବନା ବୋଲି କହିଛି।
ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାପୋଟିଅର ନାଜିଲା ଘାନିଆଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଭାରତର ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ନିହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନକରିବା ଏବଂ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ କବର ଦେବା ଭଳି ଘଟଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁସଲମାନମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଥା ସେମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖୁନଥିବାରୁ ଗମ୍ଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
#IndiaAtUN Bhavika Mangalanandan, First Secretary, took part in the interactive dialogue with the Special Rapporteur on Freedom of Religion and Belief on the topic of funeral rights in-exceptional circumstances. She made the following observations: ➡️ Report attributes all wrong practices during COVID-19 only to the Global South, turning a blind eye to similar tragic situations in the developed world. ➡️ Fervent advocacy made for rights of terrorists who violate the most sacred human right - the right to life! ➡️ Deeply ironic that a State that did not even accept the bodies of its own soldiers who were killed in combat in 1999 in Kargil, unabashedly speaks with fervor on faith, religious freedom and burial rights. ➡️ Reminded delegate of Pakistan that it was the Indian Army who buried a number of Pakistani soldiers with military honours and in accordance with Islamic rites. ➡️ Advised that Pakistan’s deep obsession with the Indian Union Territory of Jammu & Kashmir should be directed at the developments underway in the parts of Jammu & Kashmir under its illegal occupation, such as Rawalakot. @PMOIndia @MEAIndia @IndianDiplomacy @airnewsalerts @DDNewslive @PIB_India @UN— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) October 22, 2026
ଏହାର ଜବାବରେ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ମିଶନର ପ୍ରଥମ ସଚିବ ଭାବିକା ମଙ୍ଗଳାନନ୍ଦନ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ, ୧୯୯୯ ମସିହାରେ କାର୍ଗିଲରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ନିହତ ନିଜ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା, ସେହି ଦେଶ ଆଜି ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହ କଥା କହୁଛି।” ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଜରିଆରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ।
କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ନିଜ ସେନାର ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲା।
ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାପୋର୍ଟରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳାନନ୍ଦନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହି କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ସାମରିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଇସଲାମୀୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କବର ଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା।
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ କ’ଣ ଘଟୁଛି, ସେଥିପ୍ରତି ପାକିସ୍ତାନର ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲିଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦଖଲ କରି ରଖିଛି। ରାୱଲାକୋଟ୍ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ଏହାର ଉଦାହରଣ।” ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ନିୟମିତ ଭାବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି।
ମଙ୍ଗଳାନନ୍ଦନ କହିଥିଲେ, “ଯେଉଁ ଦେଶ ନିଜ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେହି ଦେଶର ଭାରତକୁ ଉପଦେଶ ଦେବାର କୌଣସି ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ।”
ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଅଧିକାରକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଅଧିକାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଇନଗତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହା ଉପରେ ମଙ୍ଗଳାନନ୍ଦନ କହିଥିଲେ, “ଆଇନଗତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କେବଳ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନସିକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଏ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ମାନବଜାତିର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଅଧିକାର; ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର। ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅଧିକାର ସପକ୍ଷରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଜୋରଦାର ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆତଙ୍କବାଦର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ସେହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନାହିଁ।
ମଙ୍ଗଳାନନ୍ଦନ କହିଥିଲେ, “ଏହି ରିପୋର୍ଟ ମୋ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦାହରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଦଶନ୍ଧି ପଛକୁ ଫେରିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ଗମ୍ଭୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହା ବିଫଳ ହୋଇଛି।”
କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଭେଦଭାବ ଓ ଭୁଲ୍ ପ୍ରଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳାନନ୍ଦନ କହିଥିଲେ ଯେ, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କୋଭିଡ୍-୧୯ ସମୟରେ ଏଭଳି ଭେଦଭାବ ଓ ଅନୁଚିତ ପ୍ରଥା କେବଳ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ (ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ)ରେ ହିଁ ଘଟିଥିଲା।
ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, “ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଘଟିଥିବା ସମାନ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିର ଉଲ୍ଲେଖ ନକରି ଏହି ରିପୋର୍ଟ କ’ଣ ଲାଭ ପାଉଛି ? ଲୋକଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ କ୍ଷତିରୁ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାପୋର୍ଟରମାନଙ୍କ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାର ଆଧାର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।”