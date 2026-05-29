ଭାରତ-ରୋମାନିଆ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର 20% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି: ରୋମାନିଆ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଭାରତ ଏବଂ ରୋମାନିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ସାଇପ୍ରସ ଲେମେସୋସରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ରୋମାନିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଆନା ଟୋଇଉ ।
Published : May 29, 2026 at 11:13 AM IST
INDIA ROMANIA TIES , ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ରୋମାନିଆ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ । ଏହାକୁ ନେଇ ରୋମାନିଆ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଆନା ଟୋଇଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 2025ରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର $1.2 ବିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତାବିତ EU-ଭାରତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା (FTA) ରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ନିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି ।
ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସାଇପ୍ରସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲେମେସୋସରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅନୌପଚାରିକ ଜିମ୍ନିଚ୍ (Gymnich) ବୈଠକ ଅବସରରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ରୋମାନିଆ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଆନା ଟୋଇଉ । ଏହାପରେ ଭାରତ ଏବଂ ରୋମାନିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଟୋଇଉ X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି," ଉଭୟ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗ ବିସ୍ତାର, ପ୍ରସ୍ତାବିତ EU-ଭାରତ FTA ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ । ଭାରତ ଏବଂ ରୋମାନିଆ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ 2025 ମସିହାରେ 1.2 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା 2024 ତୁଳନାରେ 20 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।"
Excellent discussion with my Indian counterpart @DrSJaishankar— Toiu Oana (@oana_toiu) May 28, 2026
on the margins of the #Gymnich in Cyprus, our fourth meeting.
Trade between Romania and India reached $1.2 billion in 2025, increasing by more than 20% compared to 2024. After unblocking our Joint Economic… pic.twitter.com/nHV6GP13ro
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଆଠ ବର୍ଷର ବିରତି ପରେ ଆମର ମିଳିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ କମିଶନକୁ ଅବରୋଧମୁକ୍ତ କରିବା ପରେ, ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକୃତ ଗତି ଫେରାଇ ଆଣିଛୁ, ଏବଂ ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି, ଇସ୍ପାତ, ଅଟୋମୋଟିଭ୍, ସାର ଏବଂ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ସହିତ, ଆମର ଉଭୟ ଅର୍ଥନୀତି ଭବିଷ୍ୟତର EU-ଭାରତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ ।"
ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା, ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଭାରତ-ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ-ୟୁରୋପ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର (IMEC) ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନୌଚାଳନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଟୋଇଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ରୋମାନିଆ "ବିସ୍ତାରିତ ସହଭାଗିତା"ର ରଣନୈତିକ ଦିଗକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।
ରୋମାନିଆ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସହିତ ଏକ ବ୍ୟାପକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି । ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେଏନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ "ମଦର୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଲ୍" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ।