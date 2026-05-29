ଭାରତ-ରୋମାନିଆ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର 20% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି: ରୋମାନିଆ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଭାରତ ଏବଂ ରୋମାନିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ସାଇପ୍ରସ ଲେମେସୋସରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ରୋମାନିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଆନା ଟୋଇଉ ।

ଭାରତ-ରୋମାନିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂପର୍କକୁ ନେଇ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା (@DrSJaishankar X/ANI Photo)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 29, 2026 at 11:13 AM IST

INDIA ROMANIA TIES , ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ରୋମାନିଆ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ । ଏହାକୁ ନେଇ ରୋମାନିଆ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଆନା ଟୋଇଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 2025ରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର $1.2 ବିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତାବିତ EU-ଭାରତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା (FTA) ରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ନିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି ।

ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସାଇପ୍ରସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲେମେସୋସରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅନୌପଚାରିକ ଜିମ୍ନିଚ୍ (Gymnich) ବୈଠକ ଅବସରରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ରୋମାନିଆ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଆନା ଟୋଇଉ । ଏହାପରେ ଭାରତ ଏବଂ ରୋମାନିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଟୋଇଉ X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି," ଉଭୟ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗ ବିସ୍ତାର, ପ୍ରସ୍ତାବିତ EU-ଭାରତ FTA ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ । ଭାରତ ଏବଂ ରୋମାନିଆ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ 2025 ମସିହାରେ 1.2 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା 2024 ତୁଳନାରେ 20 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଆଠ ବର୍ଷର ବିରତି ପରେ ଆମର ମିଳିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ କମିଶନକୁ ଅବରୋଧମୁକ୍ତ କରିବା ପରେ, ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକୃତ ଗତି ଫେରାଇ ଆଣିଛୁ, ଏବଂ ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି, ଇସ୍ପାତ, ଅଟୋମୋଟିଭ୍, ସାର ଏବଂ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ସହିତ, ଆମର ଉଭୟ ଅର୍ଥନୀତି ଭବିଷ୍ୟତର EU-ଭାରତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ ।"

ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା, ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଭାରତ-ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ-ୟୁରୋପ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର (IMEC) ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନୌଚାଳନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଟୋଇଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ରୋମାନିଆ "ବିସ୍ତାରିତ ସହଭାଗିତା"ର ରଣନୈତିକ ଦିଗକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।

ରୋମାନିଆ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସହିତ ଏକ ବ୍ୟାପକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି । ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେଏନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ "ମଦର୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଲ୍" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ।

