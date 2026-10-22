ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ୍ D-କମ୍ପାନୀକୁ ‘ଭାରତରେ ଆଧାରିତ’ କହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଜାତିସଂଘ ରାପୋଟିଅରଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ଭାରତର ଖଣ୍ଡନ
ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଚିବ ରଘୁ ପୁରୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ। କହିଲେ; ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମାମଲାରେ ଡି-କମ୍ପାନୀ ଓ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଭାରତରେ ଓ୍ୱାଣ୍ଟେଡ୍
Published : October 22, 2026 at 2:19 PM IST
ଜାତିସଂଘ: ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ୍ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଡି-କମ୍ପାନୀକୁ ‘ଭାରତରେ ଆଧାରିତ’ ଅପରାଧୀ ସଂଗଠନ ବୋଲି ଜାତିସଂଘର ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାପୋଟିଅର୍ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଘଟଣାକୁ ଭାରତ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ‘ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟଗତ ତ୍ରୁଟି’ ଥିବା ଦର୍ଶାଇବା ସହ ଏଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟତା ଜାତିସଂଘ ଭଳି ବିଶ୍ୱ ସଂଗଠନର ବିପୁଳ କ୍ଷତି କରୁଛି ବୋଲି ଭାରତ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
#WATCH | New York | While participating in the interactive Dialogue with Special Rapporteur, First Secretary Raghoo Puri says, "...My delegation has been pointing out in other forums as well our serious concern about the unacceptable situation of the SR (Special Rapporteur) releasing reports with factual inaccuracies while not being held accountable for them. This presents member states with a fait accompli, which is unfortunate for this organization that is facing challenges of legitimacy... The report mentions that in 2003, the Security Council listed the leader of one criminal group, D-Company, for association with Al-Qaeda... This organization and its listed leader, Dawood Ibrahim, have been wanted in India for terror attacks since 1993. This is clearly written in the narrative summary of reasons for listing under the 1267 sanctions regime. Not mentioning this fact is regrettable, and such incompetence on the part of special mandate holders does this organization tremendous harm... To date, he remains a wanted criminal in my country and, as per the UN's listing entry, resides in the same country where Osama bin Laden was found and neutralized... We also note the clear bias in different parts of the report and also note with concern certain media allegations against this important office. We would urge that the highest standards of probity and impartiality be maintained..." He adds, "It seems to have become fashionable for sponsors of terror to use human rights and the framework of counter-terrorism to justify their misdeeds... Regarding the statement just made by the delegate of Pakistan, everyone in this room knows that what has been mentioned against my country, including about the Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh, is pure propaganda made for very narrow political gains. These have been made by the actual rulers of Pakistan, which is its military... J&K and Ladakh are an inalienable part of India and have been so and will always remain. I would not like to dignify the statement by the Pakistani delegate with any further comment." (Source: X/Permanent Mission of India to the United Nations, New York)— ANI (@ANI) October 22, 2026
ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ମିଶନର ପ୍ରଥମ ସଚିବ ରଘୁ ପୁରୀ ବୁଧବାର ଜାତିସଂଘ ମହାସଭାର ତୃତୀୟ କମିଟିରେ ଏହି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ମାନବାଧିକାର ଏବଂ ମୌଳିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାପୋଟିଅର୍ ବେନ୍ ସଲ୍ଙ୍କ ଏକ ରିପୋର୍ଟର ଜବାବରେ ସେ ଏହି ମତ ରଖିଥିଲେ।
ପୁରୀ କହିଥିଲେ, “ଅନ୍ୟ ମଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଏହି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଆସିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାପୋଟିଅର୍ ତଥ୍ୟଗତ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏଭଳି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ।”
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥିତିରେ ପକାଇଥାଏ। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏକପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟବାଧକତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଜାତିସଂଘର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ପୁରୀ କହିଥିଲେ, “ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ରାପୋଟିଅରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା କେତେକ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟଗତ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।”
ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସଲ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଲ୍-କାଏଦା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ଅପରାଧୀ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ‘ଭାରତରେ ଆଧାରିତ ଡି-କମ୍ପାନୀ’ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ପୁରୀ କହିଥିଲେ, “ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଅଲଗା କରି ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।”
ଡି-କମ୍ପାନୀକୁ ଭାରତରେ ଆଧାରିତ ସଂଗଠନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରି ପୁରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମାମଲାରେ ଏହି ଅପରାଧୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଏହାର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ୍ ୧୯୯୩ ମସିହାରୁ ଭାରତରେ ଓ୍ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜାତିସଂଘର ୧୨୬୭ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣୀରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅଲ୍-କାଏଦା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ।
ପୁରୀ କହିଥିଲେ, “ଏହି ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ନକରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ରାପୋଟିଅରମାନଙ୍କ ଏଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟତା ଏହି ସଂଗଠନର ବିପୁଳ କ୍ଷତି କରୁଛି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଏଠାରେ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଦେଶ ବାହାରେ ରହିବା ସମୟରେ ହିଁ ଅଲ୍-କାଏଦା ଏବଂ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।”
ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଜଣେ ଫେରାର ଅପରାଧୀ ଭାବେ ଘୋଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘର ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ସେହି ଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଅଲ୍-କାଏଦା ମୁଖ୍ୟ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପୁରୀ କହିଥିଲେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆବୋଟାବାଦ ସହରରେ ଆମେରିକାର ନୌସେନା ସିଲ୍ (US Navy SEALs) ଏକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ସଲ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ‘ସ୍ପଷ୍ଟ ପକ୍ଷପାତିତା’ ଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାପୋଟିଅରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିରୋଧରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଚ୍ଚୋଟତା ଓ ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଭାରତ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲା।
ସଲ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡ୍ନୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ର ନିର୍ବାଚିତ ଫେଲୋ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚର ପରିସରକୁ ଆସିଛି।
ଜାତିସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ଏକ ଅଣସରକାରୀ ସଂଗଠନ ‘ୟୁଏନ୍ ୱାଚ୍’ ମେ’ ୨୦୨୬ରେ ‘From Watchdogs to Ideologues’ ଶୀର୍ଷକରେ ୧୦୪ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ସଲ୍ ଚୀନ୍ଠାରୁ ୧,୫୦,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା।
ୟୁଏନ୍ ୱାଚ୍ର ଏହି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, “ଚୀନ୍ ସରକାର ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣକାରୀ। ୨୦୨୪ରେ ଚୀନ୍ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ୧,୫୦,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।”
ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମାନବାଧିକାର ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଭୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଯଥାର୍ଥ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମାନବାଧିକାର ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବେ ଏକ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାଶନ୍ ପାଲଟିଛି। ମାନବାଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ଉଗ୍ରବାଦ ଓ ମୌଳବାଦକୁ ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।”
ପୁରୀ କହିଥିଲେ, “ଆତଙ୍କବାଦକୁ କେବେ ବି ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।”
ଭାରତ ବିରୋଧରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିନିଧି ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ପୁରୀ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ‘ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ’ ହାସଲ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ‘ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚାର’ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରକୃତ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସେଠାକାର ସେନା ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ପୁରୀ ପୁନର୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖ ଭାରତର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଏଥିସହ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ମତ ଦେଇ ସେ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା କହିଥିଲେ।