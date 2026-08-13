ଆମେରିକାରେ ମା’-ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବ ନାବାଳକ, ChatGPTଠୁ ଶିଖୁଥିଲା ଉପାୟ
ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବ ନାବାଳକର ଅଭାବନୀୟକାଣ୍ଡ । ମା’ ଓ ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା । ଚାର୍ଟଜିପିଟିରୁ ହତ୍ୟା କିପରି କରିବା ଶିଖିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ।
Published : August 13, 2026 at 11:14 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ରହୁଥିବା ଜଣେ 17 ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବ ନାବାଳକ ଉପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । କିଶୋର ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ନିଜ ମା’ ଓ ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନାବାଳକ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାର୍ଟଜିପିଟିରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ପିଟିଆଇ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନାବାଳକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଜୋ ଏକ୍ଟନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲା । ନାବାଳକ ଉପରେ 45 ବର୍ଷୀୟା ମା’ ଓ 14 ବର୍ଷୀୟ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ମାରପିଟ୍ କରିବା ସହ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗାଡି ଚୋରି କରିବା ଭଳି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।
କେବେ ଘଟିଛି ଘଟଣା ?
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ଘରେ ଭିତରେ ନିଜ ମା’ ଓ ସାନ ଭାଇକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତେବେ ପୋଲିସ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହତିଆରର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି । ତେବେ ଆକ୍ରମଣରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁ କାରଣରୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡିନାହିଁ ।
ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ଜଣାପଡିଲା ?
ମିଡଲସେକ୍ସ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ମାରିଅନ୍ ରିଆନ ଓ ଆକ୍ଟନ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଡଗଲାସ ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣିଓଲୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୋଷ୍ଟନରୁ ପ୍ରାୟ ୪୮ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆକ୍ଟନରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗତକାଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 11, ସନ୍ଧ୍ଯା 6.37 ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ବାପାଙ୍କ ଫୋନ ଆସିଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରୁନଥିବା ସେ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ । ତେବେ କାମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣା ଦିନ ସକାଳୁ ଶେଷଥର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ସାନ ପୁଅ ସହ ଦିନ ପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ । ଘର ଭିତରେ ମା’ ଓ ପୁଅଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ । ତେବେ ସାନ ଭାଇର ମୃତଦେହ ପ୍ରଥମ ମହଲାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମା’ଙ୍କ ମୃତଦେହ ବେସମେଣ୍ଟରୁ ମିଳିଥିଲା ।
ପୋଲିସ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, ହତ୍ୟା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମା’ଙ୍କ କାରରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତେବେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ପାର୍କିଂରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରି ନେଇଛି ପୋଲିସ ।
ଚାର୍ଟଜିପିଟିରେ ଖୋଜୁଥିଲା ହତ୍ୟା ଉପାୟ:
ମିଡଲସେକ୍ସ କାଉଣ୍ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆଟର୍ଣ୍ଣିଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ । ନାବାଳକ ଭିନ୍ନ ଆଚରଣ କରୁଥିଲା । ଏପରିକି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିଲା । ଚାର୍ଟଜିପିଟିର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ।’