ଭାରତ-ନେଦରଲାଣ୍ଡ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କକୁ ରଣନୀତିକ ସହଭାଗିତା ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରୁଛନ୍ତି-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ଡଚ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜେଟେନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ, ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ଭାରତ-ନେଦରଲାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି । ୟୁରୋପରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ନେଦରଲଣ୍ଡ ।
Published : May 17, 2026 at 2:26 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଞ୍ଚ-ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗସ୍ତରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଶନିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିଶ୍ୱ ଭୂରାଜନୀତି ମଧ୍ୟରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରବ ଜେଟେନଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ ଭାରତ ଓ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ଡଚ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜେଟେନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ, ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ଭାରତ-ନେଦରଲାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି । ୟୁରୋପରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଉଛି ନେଦରଲାଣ୍ଡ । 2024-25ରେ ଦୁଇ ଦେଶର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବ୍ୟବସାୟ 27.8 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି । ଏହି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଭାରତର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ନିବେଶକ ଯାହାର ମୋଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ 55.6 ବିିଲିୟନ ଡଲାର ଅଟେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ତାଙ୍କର ଦୁଇଦିନିଆ ହେଗ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 4 ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ୟୁରୋପ ଗସ୍ତର ଏହା ଏକ ଅଂଶ । ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତ ଏବଂ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, 'ଭାରତ ନେଦରଲାଣ୍ଡକୁ ତାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ଭାବେ । କାରଣ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଐତିହାସିକ ତଥା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ବଜାର ଅର୍ଥନୀତି, ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ଆମର ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ । ପାଣି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସହଯୋଗ ଦୁଇ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରୁଛି ।'
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଥିଲେ, 'ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡର ବିଶେଷତା ଏବଂ ଭାରତର ଗତି ଓ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏକତ୍ର ହେବା ଦରକାର ।' ମୋଦି କହିଥିଲେ, 'ନବସୃଜନ, ନିବେଶ, ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସହଯୋଗକୁ ଏକ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର । ଏହି ସାଧାରଣ ହୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେ ଭାରତ-ନେଦରଲାଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କକୁ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ ।'
