ଚିଲିମେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଫସିଥିବା ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଭାରତ ନେପାଳର ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ
ନେପାଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନାର ମିଳିତ ଦଳ ଚିଲିମେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ୧୧୫ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି।
By Dev Raj
Published : September 9, 2026 at 12:42 PM IST
କାଠମାଣ୍ଡୁ: ରସୁଆ ସ୍ଥିତ ଚିଲିମେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଫସି ରହିଥିବା ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନେପାଳ ସେନାକୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡିଛି । ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାର ଆଜି ୧୪ ତମ ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ନେପାଳୀ ସେନା । ଭାରତୀୟ ସେନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନେପାଳକୁ ସହାୟତା କରୁଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତିବ୍ଦତ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ରସୁଆ ଜିଲ୍ଲାର ଉପର ତ୍ରିଶୂଳୀ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ୩ଏ (3A) ଏବଂ ୩ବି (3B) ର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧରଣର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି।
ନେପାଳ ଭାରତୀୟ ସେନାର ମିଳିତ ଅପରେସନ
ନେପାଳ ସେନା ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲିମେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ନାହୁଁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମକୁ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସେନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହା ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ ’’।
ତିବ୍ବତ ସୀମାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୪ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଭୋଟେ କୋଶୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ୨୨ ମେଗାୱାଟ୍ ଚିଲିମେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ୨୦ ଜଣ ନେପାଳୀ ସେନା ଏବଂ କିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା ଯବାନ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେନା ପାଇଁ ଏହା ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି । ନେପାଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନାର ମିଳିତ ଦଳ ଚିଲିମେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ୧୧୫ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୬ ମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଚାରୋଟି ବଡ଼ ପାଇପ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଚାଲିବା ଯୋଗ୍ୟ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ନେପାଳର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହ୍ରାସ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଚିଲିମେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକେ ଜୀବିତ ଥାଇପାରନ୍ତି । କାରଣ ସେଠାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଏବଂ ରହିବା ସ୍ଥାନ ଥିଲା।
ରସୁଆ ଜିଲ୍ଲାର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ସମୁଦାୟ ୯୦୦ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨୧ ଜଣ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଫସି ରହିଥାଇପାରନ୍ତି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ରେ ଅପର ତ୍ରିଶୂଳୀ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ୩ଏ ର ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରୁ ଏଭଳି ଦୁଇଜଣ ଶ୍ରମିକ ସଞ୍ଜୟ ସାହା ଏବଂ କବୀର ମହର୍ଜନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ରେ ଅପର ତ୍ରିଶୂଳୀ ୧ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର 225 ମିଟର ଲମ୍ବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନମ୍ବର ୪ ରୁ ଜଣେ ଚୀନ ନାଗରିକ ଲୁହାଇତାଓଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନ ନୁୱାକୋଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଦୁର ୧୦ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଘରୁ ଜଣେ ୬୪ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
ନେପାଳ ତିବ୍ବତ ସୀମାରେ ଏକ ଗ୍ଲାସିୟର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବନ୍ୟା ଆସିଥିବାବେଳେ ଅତିକମରେ ୧୧ ଟି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆବର୍ଜନା ଜମା ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଥର, ପଟୁମାଟି ଏବଂ ପଙ୍କ ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଫସି ରହିଥିଲେ । ଏହି ବନ୍ୟାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧,୩୫୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୫,୩୨୬ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୩,୬୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ପଡିଛି ତ୍ରିଶୁଳୀର ସ୍ରୋତ, ଦେଇ ଯାଇଛି ଲୁହର ବନ୍ୟା; ବାପାଙ୍କୁ ଛଡାଇ ନେଲା.. ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗଲା ଗଛର ଗଣ୍ଡି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନେପାଳ ବନ୍ୟା: ନିଖୋଜ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଡିଏନଏ ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ଚୀନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ