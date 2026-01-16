ଭାରତ ବିଶ୍ବର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଇଞ୍ଜିନ: IMF

ETV Bharat / international

Photo taken on April 19, 2022 shows the IMF headquarters in Washington, D.C., the United States
Published : January 16, 2026 at 1:04 PM IST

ଓ୍ବାସିଂଟନ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMF)କହିଛି ଯେ ଭାରତ ବିଶ୍ବ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଇଞ୍ଜିନ । ଦେଶର ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି । IMFର କମ୍ୟୁନିକେସନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜୁଲି କୋଜାକ ଗୁରୁବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ଭାରତରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଭାରତ ବିଶ୍ବ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଇଞ୍ଜନ । "

ଜୁଲି କୋଜାକ 2025ରେ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଆଇଏମଏଫର ଆସେସମେଣ୍ଟର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ IMFର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଏହାର ଆର୍ଟିକିଲ IV ଷ୍ଟାଫ ରିପୋର୍ଟର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି , 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି 6.6 ପ୍ରତିଶତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଥିଲେ । ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମଜବୁତ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

ଆଇଏମଏଫର ବିଶ୍ବ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଉଟଲୁକ୍‌ ଅପଡେଟ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ । କୋଜେକ କହିଛନ୍ତି," ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ସଂଶୋଧିକ ସଂଖ୍ୟା ରହିଥିବ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରତ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହା ବିଶ୍ବ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାହକ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବହୁତ ଦୃଢ ରହିଛି । "

ଜୁଲି କୋଜାକ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ପ୍ରତି IMFର ସାମଗ୍ରିକ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛି । ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ବ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରସାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ଦେଶର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ବ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଉଟଲୁକ ଅପଡେଟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥ୍ୟ ଭାରତ ସହ ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ବ ଅର୍ଥନୀତିର ପାଣ୍ଠିର ଆକଳନକୁ କିପରି ପୁନଃଆକୃତି ଦେଇଛି ।

