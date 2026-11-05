ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ଜଟିଳ ରାଜନୀତି; ଭାରତ ପାଇଁ ବଢ଼ିବ କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ?
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଓ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେବ। ନିର୍ମଳା ଗଣପତିଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : November 5, 2026 at 5:22 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ପରାଜୟ ପାଇଁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ ସିଧାସଳଖ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇରାନ ସହ ସଂଘର୍ଷ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ପରାଜୟରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭୂମିକା ନେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ୱାଶିଂଟନରେ ଏବେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ଓ ଅନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟକର ନୀତି ଆପଣାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରହିଛି ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କଂଗ୍ରେସ, ଯାହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ।
US Midterm Election Results 2026 LIVE: Trump Rules Out Firing Pentagon Chief Pete Hegseth Live Update: https://t.co/7UEiXd854V #USMidtermElection2026 #USMidtermResults #USPolitics #CongressElections #Democrats #Republicans #DonaldTrump https://t.co/Z0JVTDzrAM— ETV Bharat (@ETVBharatEng) November 5, 2026
ଭାରତ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେବ ୱାଶିଂଟନର କ୍ଷମତା କରିଡରରେ ନିଜର କୂଟନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା। କାରଣ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆମେରିକାର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପଡ଼ିପାରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରୋଇ ଓ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯାଇପାରନ୍ତି।
ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସିନେଟ୍ ଏବଂ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ଉଭୟରେ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ତତ୍କାଳ ଆହ୍ୱାନ ହେବ ରୁଷଠାରୁ ଭାରତର ତୈଳ କ୍ରୟକୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ପୁନର୍ବାର ବିରୋଧ ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ନେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାପ। ଉଭୟ ଦେଶର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ପ୍ରାୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ପୂର୍ବତନ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଅନିଲ ୱାଧୱା କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତୀୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସିନେଟ୍ ଓ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିରନ୍ତର ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।”
ତଥାପି, ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ, ଟାରିଫ୍, କଟକଣା ଏବଂ ଚୀନ୍ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ନୀତି ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି।
- ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଐତିହ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି ଟ୍ରମ୍ପ ?
ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଟ୍ରମ୍ପ ବୈଦେଶିକ ନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଐତିହ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନରମ ହେବ ନା ଆହୁରି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେବ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।
ଅବଜରଭର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ (ORF)ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ହର୍ଷ ଭି. ପନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, “ନିର୍ବାଚନରେ ମିଳିଥିବା ଫଳାଫଳ ପରେ ଘରୋଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଅନେକ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ବୈଦେଶିକ ନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଏଠାରେ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। ବୈଦେଶିକ ନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। କାରଣ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟକୁ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇପାରେ।”
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେବ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ଏବଂ ଇରାନ ସଂଘର୍ଷରୁ ଆମେରିକାକୁ ବାହାର କରିବା। ଏହି ଦୁଇଟି ଆହ୍ୱାନର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେବା ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳକୁ ବଡ଼ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ସହଜ ସଫଳତା ହୋଇପାରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୀତି ଭାରତର ବଜାର ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାର ଦୁଇଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିଣାମ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଦେଶୀ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନରମ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଚାପ ପକାଇପାରନ୍ତି।
ତେବେ ଆମେରିକାର ଚାପରେ ଭାରତ ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି। ବିଶେଷକରି ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତର କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୀମାରେଖା ରହିଛି।
ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାକାରୀମାନେ ନିଜର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ମାନଙ୍କ ନଜରଦାରି ବଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦେଇପାରେ। ଉଭୟ ଦେଶର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ବାକି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା କେତେ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।
- ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ କ୍ଷମତା ରହିବ ?
ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଟାରିଫ୍ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାରେ ତୈଳ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କାନାଡା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଜଟିଳ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେରିକୀୟ ଭୋଟରମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ସାଧାରଣତଃ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ଷମତାସୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦଳକୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ପରାଜୟର ପରିମାଣ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବୋଲି ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସେ ନିଜର ଭିଟୋ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଟୋ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଆଇନକୁ ଅଟକାଇବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କ୍ଷମତା।
ନିଜର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ୨୦୧୯ରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭିଟୋ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ୟେମେନରେ ସାଉଦି ଆରବକୁ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆଗତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ୨୦୨୦ରେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନେଇ ତାଙ୍କର ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଆସିଥିବା ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିଟୋ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇନଥିଲେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭିଟୋକୁ ଅକାମୀ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ। ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏବେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିକ ନଜରଦାରିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ମାନେ ଯଦି ଅନୁକୂଳ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଇରାନ କିମ୍ବା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ନୂଆ ସାମରିକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।
ଟାରିଫ୍ ନୀତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦିଓ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ଟାରିଫ୍ ନୀତି ଜାରି ରଖିବାରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମାଲୋଚନାର ସାମ୍ନା କରିପାରେ। ଏହି ସହାୟତାକୁ ଏବେ ବି ଉଭୟ ଦଳର ସମର୍ଥନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମିଚିଗାନ୍ର ନବନିର୍ବାଚିତ ସିନେଟର ଅବଦୁଲ୍ ଏଲ୍-ସାୟେଦଙ୍କ ଭଳି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସମାଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କଂଗ୍ରେସ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବୋଲି କହି ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ପରାଜୟ ପାଇଁ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଟାରିଫ୍ ନୀତି କେବଳ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ ବୋଲି ସେ 'ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍'କୁ କହିଛନ୍ତି।
- ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?
ଆମେରିକାର ଏସିଆ ନୀତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏସିଆର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ନଭେମ୍ବର ୧୬ରୁ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୪୯ତମ ASEAN ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଗ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାପରେ ନଭେମ୍ବର ୧୮ରୁ ୧୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା APEC China 2026 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ କରିବେ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଉପରେ ଭାରତର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରହିବ। ବିଶେଷକରି ଏସିଆ ଏବଂ ଚୀନ୍ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ନୀତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ଭାରତର ନଜର ରହିବ।
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେରିକା-ଭାରତ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଧାର ରହିଆସିଛି ଯେ ଚୀନ୍ର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ ସହାୟତା କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାସନରେ ଆମେରିକା କେବଳ ଏସିଆର ସହଯୋଗୀ ଓ ଭାଗୀଦାର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସିଧାସଳଖ ବେଜିଂ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସମ୍ପର୍କ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ଏହା ପଛରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଉପରେ ରହିଥିବା ଏକ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନ୍ ସହ କିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ନିଜ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ହୁଏତ ଆମେରିକା ସହ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଉଠିବ ବୋଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଥିବା ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବଦଳିନାହିଁ।
ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ବା ପ୍ରବାସନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭିସା ଆବେଦନକାରୀ କିମ୍ବା H-1B ଭିସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଯେପରି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଭିସା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଛି।
ଅନିଲ ୱାଧୱା କହିଛନ୍ତି, “ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବାସନ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ସହମତି ରହିଥିବାରୁ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତି ଏବଂ H-1B ଭିସା ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କଟକଣାରେ ସୀମିତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୀନ୍ର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଚୀନ୍କୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଭୂମିକା କିମ୍ବା QUADର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ଆମେରିକାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। କାରଣ QUADକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିବ। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ସଙ୍କେତ।”
ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରି ତିକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା ହେଉଛି, ରୁଷଠାରୁ ତୈଳ କିଣିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଥିବା ଛାଡ଼ ଜାରି ରହିବ କି ନାହିଁ। ନା ରୁଷ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଏକମତ ହୋଇଯିବେ।
ଟ୍ରମ୍ପ 'ଲିଣ୍ଡସେ ଓ. ଗ୍ରାହାମ୍ ସାଙ୍କସନିଂ ରୁଷିଆ ଆଣ୍ଡ ଇରାନ ଆକ୍ଟ, ୨୦୨୬' ଅନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା କଟକଣାରୁ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଷଠାରୁ ତୈଳ କିଣୁଥିବା ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ବି ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଛାୟା ହୋଇ ରହିଛି।
ତେବେ ପନ୍ତଙ୍କ ମତରେ, ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଏପରି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ମାନେ ଏକମତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ଉଭୟ ଦଳର ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନାହିଁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ମାନେ ମୌଳିକ ଭାବେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେମାନେ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଏପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେ।”