ETV Bharat / international

ମାଳଦ୍ୱୀପର ୪୨ଟି ଦ୍ୱୀପରେ ଫିଟନେସ୍ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଭାରତର ଅନୁଦାନ ସହାୟତା; ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା ଚୁକ୍ତିପତ୍ର

ମହିଳା, କିଶୋରୀ ଓ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଟନେସ୍ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ; HICDP ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଭାରତର ଅନୁଦାନ ସହାୟତା ଜାରି

INDIA MALDIVES RELATIONS
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର (ଡାହାଣ) ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମାଳଦ୍ୱୀପର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇରୁଥିଶାମ ଆଡାମ (ବାମ)ଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। (ଫାଇଲ୍ ଫଟୋ) (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 20, 2026 at 4:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ମାଲେ: ଭାରତ ଓ ମାଳଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ୪୨ଟି ଦ୍ୱୀପରେ ଫିଟନେସ୍ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପକରଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶମୂଳକ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ବୋଲି ମାଳଦ୍ୱୀପ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ରବିବାର ମାଲେରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଳଦ୍ୱୀପର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇରୁଥିଶାମ ଆଦମ, ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ଭାରତର ହାଇକମିଶନର ଜି. ବାଳାସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଏବଂ ମାଳଦ୍ୱୀପର ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଫିଟନେସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଦୁଲ୍ଲା ରାଫିଉ ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU)ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।

ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକରେ ଫିଟନେସ୍ ସୁବିଧାର ଉପଲବ୍ଧତା ବଢ଼ାଇବା। ବିଶେଷକରି ମହିଳା, କିଶୋରୀ ଓ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ସମୁଦାୟର ସାମଗ୍ରିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ।

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତର ହାଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ (HICDP) ଅଧୀନରେ ଅନୁଦାନ ସହାୟତାର ଅଂଶ। ବର୍ଷକ୍ରମେ ଏହି ଯୋଜନାର ମୋଟ ବ୍ୟୟ ୩୫୫ ମିଲିୟନ୍ ମାଳଦ୍ୱୀପ ରୁଫିଆ (ପ୍ରାୟ ୨୨.୯ ମିଲିୟନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର)କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଳଦ୍ୱୀପର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱୀପବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସାମଗ୍ରିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ। ଏହା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ସମାନତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ।

ସେ ଭାରତ ସରକାର, ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍‌. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ନିରନ୍ତର ସହଯୋଗ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ।

୨୦୧୯ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା HICDP ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଳଦ୍ୱୀପର ସ୍ଥାନୀୟ ପରିଷଦ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦାୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଳଦ୍ୱୀପର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୫୬ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇସାରିଛି।

ଭାରତ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମାଳଦ୍ୱୀପର ପ୍ରମୁଖ ବିକାଶ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଆବାସନ, ପରିବହନ, ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି।

ଭାରତର ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରେଟର୍ ମାଲେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମାରକ ହସ୍ପିଟାଲ, ନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜ୍ ଫର୍ ପୋଲିସ ଆଣ୍ଡ ଲ' ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଜଳ ଓ ପରିମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବିମାନବନ୍ଦର ପୁନଃବିକାଶ ଏବଂ ୪,୦୦୦ଟି ସାମାଜିକ ଆବାସ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାମିଲ ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତ୍ରିପୁରା DGP ଅନୁରାଗ ଧନକରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାଲିଛି ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ

TAGGED:

INDIA
MALDIVES
GRANT ASSISTANCE
INDIA MALDIVES RELATIONS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.