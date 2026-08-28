ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମା ବିବାଦ ଅବସାନ ହେବ କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବାକୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଦେଲେ ସହମତି
ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 25ରେ ବିଶେଷ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । 8 ସୁତ୍ରୀ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ସହମତି ।
Published : August 28, 2026 at 3:13 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁଧୁରିବ କି ଭାରତ-ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ? ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି. ଜିନପିଙ୍ଗ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 25ରେ ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଶେଷ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଅସ୍ଥିରତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଓ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ସୀମା ସହ ଜଡିତ ମାମଲାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସହମତି:
ଦୁଇ ଦେଶ ସୀମା ସହିତ ଜଡିତ ମାମଲା ସମାଧାନ ପାଇଁ 2003ରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଗତ ବୁଧବାର ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 8 ସୁତ୍ରୀ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏଥିରେ ସୀମା ସହିତ ଜଡିତ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଆଠ ସୁତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମା ବ୍ୟାପାର ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ପ୍ରଥମେ ଉଭୟେ ‘କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର’ ଉପରେ ସହମତ ହେବେ ।
ଆଠ ସୁତ୍ରୀ ଚୁକ୍ତିରେ କଣ ରହିଛି ?
ଗତ ବର୍ଷ, ସୀମା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ‘ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଫଳାଫଳ’ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସୀମା ପରିଚାଳନାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ଦୁଇ ଦେଶ ବରିଷ୍ଠ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ବୈଠକଙ୍କ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ (ମିଟିଂ ପଏଣ୍ଟ) । ଏଥିସହ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ-ହିମାଚଳ ରାଜ୍ୟର ମଝି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନର ସୀମା ରହିଛି । ପୂର୍ବତଟ ସିକ୍କିମ ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସୀମା ରହିଛି । ଭାରତ-ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ଦୁଇ ଦେଶ ସୀମାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଯାହାକି 2020 ଗଲୱାନ ଘଟଣା ପରେ ହୋଇଥିଲା ।
ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବସିଥିବା 36ତମ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମେକୋନିଜିମ୍ ବୈଠକରେ, ସୀମାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିବାଦ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ନଆଣୁ ତାହା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ବେଳେ ବେଳେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।
ତେବେ ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ପରେ ସୀମାରେ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅରୁଣାଚଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଚୀନ ଭାରତର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ତିବ୍ଦତର ଅଂଶ ବୋଲି କହିଆସୁଛି । ଆଠ ସୁତ୍ରୀ ସହମତି ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ଦେଶ ବ୍ୟାପାର, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାନପ୍ରଦାନ, ସହଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ।
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ତିବ୍ଦତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା କୈଳାଶ-ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଚୀନର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ।