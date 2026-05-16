ETV Bharat / international

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇବାକୁ ଭାରତର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲା ଇରାନ

ବିଶ୍ବ ଶାନ୍ତିରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବା ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାସ ଅରାଘାଚି ।

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi
ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାସ ଅରାଘାଚି (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 16, 2026 at 2:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲା ତେହେରାନ। ଭାରତ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ଅଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ପାରିବ । ବିଶ୍ବ ଶାନ୍ତିରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବା ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାସ ଅରାଘାଚି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଭାକୁ ସେ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଅସ୍ଥିର ପରିସ୍ଥିତିକୁ କମ କରିବାରେ ଭାରତ "ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା" ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ।

ଇରାନ ଆମେରିକା ସଂଘର୍ଷର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁ ଭାରତ

ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଆରାଘଚି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତେହେରାନ ଏହି ସଂଘର୍ଷର କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍କଟର କୌଣସି ସାମରିକ ସମାଧାନ ନାହିଁ । ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ଭବ ପଥ ଅଟେ।

ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରତି ତେହେରାନର ମନୋଭାବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଗଠନମୂଳକ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ।" ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ଅଚଳାବସ୍ଥାରେ ଫସି ରହିଛି ।

ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଲେବାନନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି 45 ଦିନ ବୃଦ୍ଧି

ଆଗାମୀ 45 ଦିନ ଯାଏଁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଲେବାନନ ରାଜି ହୋଇଥିବା ଆମେରିକା କହିଛି । ବାରମ୍ବାର ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏବେ ପୁଣି ଥରେ 45 ଦିନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧବିରାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଏଏଫପି ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମୁଖପାତ୍ର ଟମି ପିଗଟ୍ ୱାଶିଂଟନରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ 2 ଏବଂ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ସେହିପରି ମେ 29 ରେ ପେଣ୍ଟାଗନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା "ସୁରକ୍ଷା ଟ୍ରାକ୍"ରେ ଉଭୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବାନନର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।

ଅଲ ଜାଜିରା ଅନୁଯାୟୀ ଟମି ପିଗଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି, ପରସ୍ପରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀ ସୀମାରେ ପ୍ରକୃତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ’’ । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନର ସାତ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରୁ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଲେବାନନରେ ମୋଟ 2,951 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।

ଚୀନର କୁଟନୈତିକ ସମର୍ଥନକୁ ସ୍ବାଗତ

ଇରାନ ଆମେରିକା ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆରାଘଚି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷକରି ଚୀନର କୂଟନୈତିକ ସମର୍ଥନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଇରାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାରେ ବେଜିଂର ପୂର୍ବ ଭୂମିକାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଆରାଘାଚି ।

ସେପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବେଜିଂ ଅଧିକ ଜଡିତ ହେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ କହିଛି ଯେ ଏହା ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଠାରୁ ତେଲ କିଣିପାରେ ଚୀନ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ଜିନପିଙ୍ଗ୍‌

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Trump China Visit: ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଜିନପିଙ୍ଗ କହିଲେ ପ୍ରତିନ୍ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ନୁହେଁ ସହଯୋଗୀ

TAGGED:

WEST ASIA PEACE INDIA
ISRAEL LEBANON TRUCE
IRAN MINISTER ABBAS ARAGHCHI
ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଖବର
US ISRAEL IRAN WAR UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.