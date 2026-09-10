INTERVIEW | BRICSରେ ଭାରତର ଉପସ୍ଥିତି, ଏକ ପଶ୍ଚିମ-ବିରୋଧୀ ମଞ୍ଚ ନ ହେବା ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ କରେ: ହର୍ଷ ପନ୍ତ
ବ୍ରିକ୍ସରେ ଏବେ ୧୧ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କିପରି କାମ କରିବେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା (ORF)ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହର୍ଷ ପନ୍ତ
Published : September 10, 2026 at 7:15 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭୂରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ରୁ ୧୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୧୮ତମ BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନେଇ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅବଜରଭର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ (ORF)ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ହର୍ଷ ଭି. ପନ୍ତ ETV Bharat ସହ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭୂରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଗଠନ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଢ଼ାଇବା ଭଳି ବିଷୟ ସାମିଲ ରହିଛି।
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଣନୀତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରୁ କ’ଣ ଫଳାଫଳ ମିଳିପାରେ, ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ କିପରି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଛାଇ ଯିବ କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛୁ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଏଭଳି ଭୂରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟରେ ଭାରତ BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ’ଣ ?
ଉତ୍ତର: ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ସମୟ। ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ଅଧିକ ବିଭାଜନ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଢାଞ୍ଚା ବାସ୍ତବରେ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁନାହିଁ।
ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଭଳି ସମୟରେ BRICS ଆୟୋଜନ କରିବା ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଦିଗରୁ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର, ପ୍ରସଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ମେଣ୍ଟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସହଯୋଗ ପ୍ରତି ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି।
ଏହା ବିଶ୍ୱର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ର ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପ୍ରତି ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। BRICS ଏହା କରିପାରେ ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହା କରିବ। ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ BRICS ଏହି ଭୂମିକା ନିଭାଇପାରିବ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ନିକଟ ଅତୀତରେ BRICS ଯଥେଷ୍ଟ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତିକୁ କି ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ, ନା ବ୍ଲକ୍ଟି ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶାଳ ଓ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଇଛି ?
ଉତ୍ତର: ବହୁପକ୍ଷୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଶା କମୁଥିବା ସମୟରେ BRICSକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶାବାଦ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବକୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଅଧିକ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରିବ ୧୧ଟି ସଦସ୍ୟ ଦେଶ କେତେ ଭଲ ଭାବେ ଏକାଠି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ।
ଗତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BRICSର ବିସ୍ତାରକୁ ଏକ ସଫଳତା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାକୁ ଏକ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ BRICSର ଏଜେଣ୍ଡା ଓ ଏକତା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି।
ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତଭେଦ ସହ ନୂଆ ଧରଣର ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ UAE ଏବଂ ଇରାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତଭେଦ। ଏହା ନୂଆ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ BRICSରେ ୧୧ଟି ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ ସହମତି ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏକାଠି କାମ କରିବେ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଶାଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ଭାବନା, ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ଭୂଭାଗ ଥିବା ବଡ଼ ଦେଶ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ BRICSରେ ଆଉ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ତାର ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁନାହିଁ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଡି-ଡଲାରାଇଜେସନ୍ ଆଲୋଚନା କାରଣରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ BRICSକୁ ସନ୍ଦେହର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାର ପ୍ରୟାସକୁ ଆମେରିକା କିପରି ଦେଖିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: ମୋ ମତରେ, ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର କିଛି ସଦସ୍ୟ BRICS ଏବଂ ଡି-ଡଲାରାଇଜେସନ୍ ନେଇ ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନା, ଏହା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିପାରେ, ସେନେଇ ନିଜର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ, ଭାରତ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଆସିଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଏଭଳି ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେଖୁନାହିଁ।
ସର୍ବଶେଷରେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ଆମେରିକା ସହ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏକ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କାରବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି।
ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଭଳି ବଦଳିଛି, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏଜେଣ୍ଡାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ BRICSକୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି କି? ନା ଭାରତର ଉପସ୍ଥିତି BRICSକୁ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ଦେଉଛି ?
ଉତ୍ତର: ମୋ ମତରେ, BRICSରେ ଭାରତର ଉପସ୍ଥିତି ପଶ୍ଚିମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏହା BRICSର ସ୍ୱରୂପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ଆଣୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ BRICSରେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଚୟନ କରାଯିବାର ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ରହିଛି।
BRICSରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅନେକ ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ସହ ସନ୍ତୁଳିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ UAE, ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ ଇଥିଓପିଆକୁ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ BRICS କିମ୍ବା ଚୀନ୍ ସହ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ସମ୍ପର୍କ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
BRICSରେ ଭାରତର ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଯେ ଏହା ଏକ ପଶ୍ଚିମ ବିରୋଧୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରିଣତ ନହେଉ। ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଭୂମିକା, ଯାହା ଭାରତ ନିଭାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ଭାରତ ବିକଶିତ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ସହ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସହମତି ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ତେବେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସହମତି ଦେଖାଯାଇପାରେ ?
ଉତ୍ତର: ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରହିଥିବା ଚାରିଟି ଥିମ୍; Resilience - Innovation - Cooperation - Sustainability। ବିଶ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ତୁଳନାରେ ଭୂରାଜନୀତି ଏତେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହିଁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ।
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସହନଶୀଳତା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କିପରି ନିଜର ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ବିବିଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି।
ଏହାପରେ ରହିଛି ନବସୃଜନ। ଏଠାରେ ଭାରତ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ନବସୃଜନକୁ କିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି, ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିପାରିବ। ଡିଜିଟାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଭାରତ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଦେଶ, ବିଶେଷକରି ବିକାଶଶୀଳ ବିଶ୍ୱ ସହ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ପାଦକତା ବଢ଼ାଇପାରିବେ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭଳି ବିକାଶ, ଯାହା ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଟିକାଇ ରଖିପାରିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, କିପରି ଏକ ସହଯୋଗୀ ଏଜେଣ୍ଡା ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଛାଇ ଯାଇପାରେ? ଏବଂ BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ୍ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୈଠକରୁ କ’ଣ ଆଶା କରାଯାଉଛି?
ଉତ୍ତର: ମୋ ମତରେ ଏଭଳି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଛି ! ବିଶେଷ କରି ଭାରତ-ଚୀନ୍ ଏବଂ ଭାରତ-ରୁଷିଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ। ବିଶେଷକରି ୱାଶିଂଟନ୍ରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ନଜର ରହିବ।
ମୋ ମତରେ, ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଦେଶର ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ବୈଠକଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଗସ୍ତର ସ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିସାରିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନଃ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ୨୦୨୦ର ଗାଲୱାନ୍ ଘଟଣା ପୂର୍ବର ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୟାନବାଜିକୁ କମାଇବା ଏବଂ ସୀମାରେ ଅଧିକ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବାର ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି।
ଗାଲୱାନ୍ ପରେ ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛି ଯେ ସୀମାରେ ସ୍ଥିରତା ନଥିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଦୁଇ ଦେଶ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନାର ମାତ୍ରା କମ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିଶେଷକରି ବାଣିଜ୍ୟ, ବଜାର ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ଚୀନ୍ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷତି କମାଇବା ଉପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ।
ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଭାଗୀଦାରମାନଙ୍କର ତାଲିକା ବିବିଧ ରହିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋ ମତରେ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ। କାରଣ ଭାରତ ଆଶା କରିବ ଯେ ଚୀନ୍ ଏହାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଦେଖି ଭାରତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉଠାଇଆସୁଥିବା କିଛି ଦାବିରେ ସହମତ ହେବ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ବିଶେଷକରି ଚୀନ୍ରୁ ଏଭଳି ମତ ଆସୁଛି ଯେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାପରେ ଥିବାରୁ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆପଣ ଏଥିରେ ସହମତ କି ?
ଉତ୍ତର: ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ, ହଁ। ଯଦି ଚୀନ୍ ଏହାକୁ ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତେବେ ଭାରତର ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ କେତେ ଦୂର ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଚୀନ୍ର ଉପରେ ରହିବ।
ଯଦି ଚୀନ୍ରେ ଏଭଳି ଭାବନା ରହିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗର ସମୟ, ଭାରତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ନିରାଶ ଏବଂ ଭାରତ ଚୀନ୍ ସହ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନଃ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ।
ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ଚୀନ୍ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଢ଼ୁଛି। ଚୀନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବଜାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଏକତରଫା ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚୀନ୍ ଭାବୁଛି ଯେ ଭାରତ ଆମେରିକା ନେଇ ନିରାଶ, ତେବେ ଚୀନ୍ ଭାରତ ପାଇଁ କ’ଣ ନେଇ ଆସିପାରିବ, ତାହା ଦେଖାଇବାର ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ। ମୋ ମତରେ ଚୀନ୍ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ ଯେ ତା’ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ। କାରଣ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ। ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ ଏବଂ ବଜାର ପ୍ରବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଆୟତ ଦେବାକୁ ଚୀନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଶା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶାବାଦ ନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଏକ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଚୀନ୍ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରୁ କ’ଣ ହାସଲ କରିପାରେ ?
ଉତ୍ତର: ମୋ ମତରେ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପ୍ରଥମତଃ, ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲଗାଇବ ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ହେବ। ଯଦି ଭାରତ ଏହା କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେବ।
ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିକାଶଶୀଳ ବିଶ୍ୱ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଠିକ୍ ଭାବେ ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ। ଭାରତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣିଥରେ ବିଶ୍ୱ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ।
ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଅର୍ଥଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଫ୍ରେମୱର୍କ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମୋ ମତରେ ଧାରଣାଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଭାରତ ଭୂରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରୁ BRICS ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ବ୍ୟବହାରିକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସହଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇଯାଇପାରେ ଏବଂ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ପରିଣାମ ହାସଲ କରିପାରେ, ତେବେ ଏହା BRICS ଏଜେଣ୍ଡା ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବ।
ଏହା ନୂଆ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ (New Development Bank) ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ କାରବାର ମାଧ୍ୟମରେ; ଏଭଳି ପ୍ରାୟୋଗିକ ସହଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। BRICS ଏକ ଏଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ଭଳି ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ BRICSରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକାରୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ BRICS ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଏକ ଭୂମିକା ନିଭାଇପାରିବ? ମୋ ମତରେ ଏହିଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ BRICS ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।