ଏପ୍ରିଲ ୨୭ରେ ଭାରତ–ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଆଗାମୀ ୧୫ ବର୍ଷରେ ୨୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ ଆଶା
ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକୁ ୧୦୦% ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ସହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୫ ହଜାର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଫେସନାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭିସା ଅନୁମତି
By PTI
Published : April 16, 2026 at 8:36 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ୨୭ ଏପ୍ରିଲରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (FTA) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ । ଗୁରୁବାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଦେଇଥିବା ଏହି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ୧୫ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ନିବେଶ ଆସିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏଥିସହ ଘରୋଇ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବଜାରରେ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ସୁବିଧା ମିଳିବ ।
ଦୁଇ ଦେଶ ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ଦୁଗୁଣ କରିବା । ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଜନେସ ଫୋରମ ବୈଠକ ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ୨୭ ଏପ୍ରିଲରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ।
ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ତାହାର ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ପାଇବ । ଅନ୍ୟପଟେ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଭାରତ ଶୁଳ୍କ କମାଇବ କିମ୍ବା ହଟାଇପାରେ । ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍, କୋଇଲା, କାଠ, ମଦ, ଏଭୋକାଡୋ ଏବଂ ବ୍ଲୁବେରି ପରି ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ସମାନ ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ମେଣ୍ଢା ମାଂସ, ଉଲ୍, କୋଇଲା ଏବଂ ୯୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବନଜାତ ଓ କାଠ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ମିଳିବ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୃଷକ ଏବଂ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥ ଯେପରିକି ଦୁଗ୍ଧ, କ୍ରିମ, ଦହି ଏବଂ ଲହୁଣୀ (ଚିଜ୍) ସହିତ ପିଆଜ, ଚିନି, ମସଲା, ଖାଇବା ତେଲ ଓ ରବର ଆମଦାନୀ ଉପରେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ରିହାତି ଦେଇନାହିଁ । ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଫେସନାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଶଳମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରବେଶ ଭିସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ୫,୦୦୦ ଭିସା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୩ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ।
ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୪–୨୫ ମସିହାରେ ୧.୩ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ବାଣିଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ ୨.୪ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଟ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରୁ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ବାଣିଜ୍ୟ ମାତ୍ର ୧.୨୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା, ଆଇଟି ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସେବା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ।