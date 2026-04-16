ଏପ୍ରିଲ ୨୭ରେ ଭାରତ–ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଆଗାମୀ ୧୫ ବର୍ଷରେ ୨୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ ଆଶା

ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକୁ ୧୦୦% ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ସହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୫ ହଜାର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଫେସନାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭିସା ଅନୁମତି

Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal meets New Zealand Minister for Trade and Investment Todd McClay
ଏପ୍ରିଲ ୨୭ରେ ଭାରତ–ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର (IANS)
By PTI

Published : April 16, 2026 at 8:36 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ୨୭ ଏପ୍ରିଲରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (FTA) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ । ଗୁରୁବାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଦେଇଥିବା ଏହି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ୧୫ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ନିବେଶ ଆସିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏଥିସହ ଘରୋଇ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବଜାରରେ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ସୁବିଧା ମିଳିବ ।

ଦୁଇ ଦେଶ ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ଦୁଗୁଣ କରିବା । ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଜନେସ ଫୋରମ ବୈଠକ ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ୨୭ ଏପ୍ରିଲରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ।

ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ତାହାର ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ପାଇବ । ଅନ୍ୟପଟେ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଭାରତ ଶୁଳ୍କ କମାଇବ କିମ୍ବା ହଟାଇପାରେ । ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍, କୋଇଲା, କାଠ, ମଦ, ଏଭୋକାଡୋ ଏବଂ ବ୍ଲୁବେରି ପରି ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ସମାନ ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ମେଣ୍ଢା ମାଂସ, ଉଲ୍, କୋଇଲା ଏବଂ ୯୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବନଜାତ ଓ କାଠ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ମିଳିବ ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୃଷକ ଏବଂ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥ ଯେପରିକି ଦୁଗ୍ଧ, କ୍ରିମ, ଦହି ଏବଂ ଲହୁଣୀ (ଚିଜ୍‌) ସହିତ ପିଆଜ, ଚିନି, ମସଲା, ଖାଇବା ତେଲ ଓ ରବର ଆମଦାନୀ ଉପରେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ରିହାତି ଦେଇନାହିଁ । ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଫେସନାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଶଳମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରବେଶ ଭିସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ୫,୦୦୦ ଭିସା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୩ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ।

ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୪–୨୫ ମସିହାରେ ୧.୩ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ବାଣିଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ ୨.୪ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଟ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରୁ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ବାଣିଜ୍ୟ ମାତ୍ର ୧.୨୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା, ଆଇଟି ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସେବା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ।

