ଭୟଙ୍କର ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା; ନଦୀରେ ଖସି ପଡିଲା ବସ୍, 18 ମୃତ
ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଅର୍ଥାତ 1.30ରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ ପୋଖରାରୁ କାଠମାଣ଼୍ଡୁ ଆସୁଥିଲା । କାଠମାଣ୍ଡୁଠାରୁ 90 କିମି ପଶ୍ଚିମରେ ପୃଥ୍ୱୀ ହାଇୱେ ଉପରେ ବସଟି ତ୍ରିଶୁଳି ନଦୀକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା ।
Published : February 23, 2026 at 11:55 AM IST
କାଠମାଣ୍ଡୁ(ନେପାଳ): ନେପାଳର ଧାଡିଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୋମବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ ବଡ ଧରଣର ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ ତ୍ରିଶୁଳୀ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଖସି ପଡିବାରୁ 18 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ 26ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Nepal | At least 18 people lost their lives after a passenger bus plunged into a river in Dhading, Nepal. Recue operations are underway: Police— ANI (@ANI) February 23, 2026
ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରାୟ 18 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । 28 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବସ ଭିତରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ନେପାଳ ଆର୍ମି, ଆର୍ମଡ ପୋଲିସ, ନେପାଳ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଉଦ୍ଧାର କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।
ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନ୍ୟୁଜଲାଣ୍ଡର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଜାପାନୀ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ଡଚ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି । ବସ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜଣା ପଡିନାହିଁ । ଦ୍ରୁତ ଗତି ଯୋଗୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସଟି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି ।
