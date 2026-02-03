ETV Bharat / international

ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ କୋର୍ଟ

ସରକାରୀ ହାଉସିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ  ଦୁଇଟି ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ମାମଲାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ଘଟଣାରେ ଶେଖ ହାସିନା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଲେଖାଏ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି ।

Etv In Corruption Cases Bangladesh Court Sentences Sheikh Hasina To 10 Years Jail Bharat
ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 3, 2026 at 12:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଢାକା: ଦୁଇଟି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ବିଚାର କରି ବାଂଲାଦେଶ କୋର୍ଟ ଦେଶର ନିର୍ବାସିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ହାଉସିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଦୁଇଟି ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ମାମଲାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ଘଟଣାରେ ଶେଖ ହାସିନା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଲେଖାଏ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିବା ବାଂଲା ନିଉଜ ଏଜେନ୍ସି BSS କହିଛି ।

ହାସିନାଙ୍କ ପୁତୁରା, ଝିଆରି ବି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ

BSS ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଢାକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଜ୍ କୋର୍ଟ -4 ରବିଉଲ ଆଲମ ତାଙ୍କର ରାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଲେଖାଏ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ 78 ବର୍ଷୀୟ ହାସିନା, ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ରଦୱାନ ମୁଜିବ ସିଦ୍ଦିକ, ଝିଆରି ଟିଉଲିପ ରିଜୱାନା ସିଦ୍ଦିକ ଏବଂ ଆଜମିନା ସିଦ୍ଦିକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଥରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବାଚଳର ରାଜୁକ ନିଉ ଟାଉନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ମାମଲାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାରେ ଏମାନଙ୍କର ସଂପୃକ୍ତି ଥିବା କୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ12.30ରେ ଏହି ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା ।

ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟାକା ଜରିମାନା

ଏହି ମାମଲାରେ ଟିଉଲିପ ରିଜୱାନା ସିଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ 2 ବର୍ଷ ଲେଖାଏ 4 ବର୍ଷ କାରାଦଣ଼୍ଡ, ରଦୱାନ ମୁଜିବ ସିଦ୍ଦିକ ଓ ଆଜମିନା ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ଲେଖାଏ କାରାଦଣ଼୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାରେ ରାଜୁକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ଖୁର୍ସିଦ ଆଲମ ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଉଭୟ ମାମଲାରେ ଏକ ବର୍ଷ ଲେଖାଏ ମୋଟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ଼୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟାକା ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି । ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ଅତିରିକ୍ତ 6 ମାସ ଜେଲଦଣ଼୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏଠି କହିରଖିବୁ, ବାଂଲାଦେଶ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନା ଶାସନଗାଦିରୁ ବିଚାଡିତ ହେବା ପରେ ଦେଶ ଛାଡି ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି । ଏବେ ସେ ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି । ବାଂଲାଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ପଳାତକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶ ହିଂସାରେ ବଡ ରାୟ: ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲିଦା ଜିଆ

TAGGED:

SHEIKH HASINA
HASINA SENTENCE IN CORRUPTION CASES
BANGLADESH CORRUPTION CASES
BANGLADESH LEADER SHEIKH HASINA
BANGLADESH COURT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.