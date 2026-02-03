ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ କୋର୍ଟ
Published : February 3, 2026 at 12:00 PM IST
ଢାକା: ଦୁଇଟି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ବିଚାର କରି ବାଂଲାଦେଶ କୋର୍ଟ ଦେଶର ନିର୍ବାସିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ହାଉସିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଦୁଇଟି ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ମାମଲାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ଘଟଣାରେ ଶେଖ ହାସିନା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଲେଖାଏ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିବା ବାଂଲା ନିଉଜ ଏଜେନ୍ସି BSS କହିଛି ।
ହାସିନାଙ୍କ ପୁତୁରା, ଝିଆରି ବି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ
BSS ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଢାକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଜ୍ କୋର୍ଟ -4 ରବିଉଲ ଆଲମ ତାଙ୍କର ରାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଲେଖାଏ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ 78 ବର୍ଷୀୟ ହାସିନା, ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ରଦୱାନ ମୁଜିବ ସିଦ୍ଦିକ, ଝିଆରି ଟିଉଲିପ ରିଜୱାନା ସିଦ୍ଦିକ ଏବଂ ଆଜମିନା ସିଦ୍ଦିକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଥରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବାଚଳର ରାଜୁକ ନିଉ ଟାଉନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ମାମଲାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାରେ ଏମାନଙ୍କର ସଂପୃକ୍ତି ଥିବା କୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ12.30ରେ ଏହି ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା ।
ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟାକା ଜରିମାନା
ଏହି ମାମଲାରେ ଟିଉଲିପ ରିଜୱାନା ସିଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ 2 ବର୍ଷ ଲେଖାଏ 4 ବର୍ଷ କାରାଦଣ଼୍ଡ, ରଦୱାନ ମୁଜିବ ସିଦ୍ଦିକ ଓ ଆଜମିନା ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ଲେଖାଏ କାରାଦଣ଼୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାରେ ରାଜୁକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ଖୁର୍ସିଦ ଆଲମ ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଉଭୟ ମାମଲାରେ ଏକ ବର୍ଷ ଲେଖାଏ ମୋଟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ଼୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟାକା ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି । ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ଅତିରିକ୍ତ 6 ମାସ ଜେଲଦଣ଼୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ବାଂଲାଦେଶ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନା ଶାସନଗାଦିରୁ ବିଚାଡିତ ହେବା ପରେ ଦେଶ ଛାଡି ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି । ଏବେ ସେ ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି । ବାଂଲାଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ପଳାତକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
