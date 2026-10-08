ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଦାବି ହୋହରାଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ 8 ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ କରିଛି, ମୋତେ ନ ଦେବା କମିଟି ପାଇଁ ଅପମାନ ହେବ
ଏମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ନଦେବା ଇତିହାସରେ ନଜିର ରହିଛି । ତେବେ ମୁଁ ଏହା ପାଏ କି ନ ପାଏ, ମୁଁ ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ କିଛି କରିଛି ।
Published : October 8, 2026 at 8:30 PM IST
ୱାଶିଂଟନ: ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି । ସେ ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ୟ କେହି କରିନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ସେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢିଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ଶୁକ୍ରବାର ନରୱେଜିଆନ ଶାନ୍ତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ତା ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଓଭାଲ ଅଫିସରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ‘ମୁଁ ଏପରି କାମ କରିଛି ଯାହା ଅନ୍ୟ କେହି କେବେ କରିନାହାନ୍ତି ।’ ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘ମୁଁ ଆତ୍ମ ପ୍ରଂଶସା କରୁନାହିଁ । କେବଳ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ କହୁଛି । ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେବେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ କରିନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ କରିଛି ।’
ସେତିିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ନ କରିବା ନୋବେଲ କମିଟି ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଅପମାନ ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଏମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ନ ଦେବା ଇତିହାସରେ ନଜିର ରହିଛି । ତେବେ ମୁଁ ଏହା ପାଏ କି ନ ପାଏ, ମୁଁ ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ କିଛି କରିଛି । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୋତେ ଏ ସମ୍ମାନ ନ ଦେବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ହେବ । ମୁଁ କୌଣସି ଘୃଣାଭାବ ରଖି ଏହା କହୁନାହିଁ । ତୁମେ ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ କରିବ ଯାହା କେହି କେବେ କରିନାହାନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କହୁଛି ।'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ।' 8 ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଠାରେ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରି କହିଥିଲେ ।
ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମାଙ୍କ କଥା ଉଠାଇ କହିଥିଲେ, 'ଓବାମାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ।' ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ଓବାମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, '2009ରେ ଓବାମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଗଲା, ନିଜେ ଓବାମା ବି ଜାଣି ନ ଥିଲେ ।'
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, 'ଓବାମା ଏହା ପାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନ ଥିଲେ । କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲା ତା ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର ଠିକ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ । କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏହା ଦିଆଗଲା ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ନ ଥିଲା ।'
ସେହିପରି ଗତବର୍ଷ କଥା ମନେ ପକେଇ ସେ କହିଥିଲେ, ଗତବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଭେନେଜୁଏଲାର ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋ ଓଭାଲ ଅଫିସରେ ନିଜ ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, 'ଗତଥର ସେମାନେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି । ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ 'ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ନାହାନ୍ତି' ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ।'
ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ହକଦାର ଦାବିକୁ ଦୋହରାଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ 8ଟି ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି । କିଛି ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଟାରିଫ (ଶୁଳ୍କ) ଭୟ ଦେଖାଇ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ NOBEL PRIZE 2026: ହେନରୀ କାଗାନ ଏବଂ କେନସୋ ସୋଆଇଙ୍କୁ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ NOBEL PRIZE 2026: ଅପ୍ଟୋଜେନେଟିକ୍ସ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ କାର୍ଲ ଡେସେରୋଥ, ପିଟର ହେଗେମ୍ୟାନ୍, ଜର୍ଜ ନାଗେଲଙ୍କୁ ମେଡିସିନରେ ନୋବେଲ୍