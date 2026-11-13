Nvidia ପୂର୍ବତନ ସିଇଓ ଜେନସେନ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି; ତୃତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆସିଲା ରିପୋର୍ଟ
ହୁଆଙ୍ଗ ଅନ୍ୟଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ସଂପର୍କରେ ଥିଲେ । ଏହି ନୂଆ ଖୁଲାସା ହୁଆଙ୍ଗ ସିଇଓ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
Published : November 13, 2026 at 7:12 PM IST
କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ: ପୂର୍ବତନ ଏନଭିଡିଆ (Nvidia)ର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜେନସେନ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆହୁରି ତେଜିଛି । ରଏଟର୍ସ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଆଉ ଏକ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବତନ ସିଇଓଙ୍କର କମ୍ପାନୀର ଆଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା । ଏହା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପରକୀୟା ସଂପର୍କ । ଏହି ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଚରଣ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚରେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି।
ରଏଟର୍ସ ଏହି ମାମଲା ସହ ଜଡିତ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତିକୁ ନେଇ କହିଛି, ହୁଆଙ୍ଗ ଅନ୍ୟଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ସଂପର୍କରେ ଥିଲେ । ଏହି ନୂଆ ଖୁଲାସା ହୁଆଙ୍ଗ ସିଇଓ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କାରଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା ।
ଦ ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଏବଂ ଦ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସର ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କଥିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲିସ ହୁଆଙ୍ଗ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ଚୀନ ବ୍ୟବସ୍ୟାୟୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେରକୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ଅଧିକାରୀମାନେ ଚୀନ ଗୁପ୍ତଚର ସେବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି । ଅନ୍ୟଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବର୍ଲି ପାୱେଲ ଯିଏ ଏନଭିଡିଆ ହେଲ୍ଥ କେୟାରର ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ।
ଦ ନିୟୁର୍କ ଟାଇମ୍ସ Nvidiaରେ କାମ କରୁଥିବା 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତିକୁ ଭିତ୍ତି କରି କହିଛି, ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କର ପାୱେଲଙ୍କ ସହ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଥିଲା । ଖବରକାଗଜ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ସାନ ଜୋସରେ ଏକ Nvidia ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସଂପର୍କ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ।
କମ୍ପାନୀ ୱେବସାଇଟ ଅନୁସାରେ, 48 ବର୍ଷୀୟ ପାୱେଲ 2008ରେ Nvidiaରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସେ କମ୍ପାନୀର ଚିପ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ବିଶେଷକରି ମେଡିକାଲ୍ ଇମେଜିଂ ଡିଭାଇସରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ତଦାରଖ କରନ୍ତି।
ସେହିପରି ଚୀନ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ସିଙ୍ଗାପୁରସ୍ଥିତ ଡାଟା କମ୍ପାନୀ ମେଗାସ୍ପିଡ ସହ ଜଡିତ ଆଲିସ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବତନ ଏନଭିଡିଆର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜେନସେନ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ପରେ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଆମେରିକାର ଗୁପ୍ତଚର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଚୀନ୍ ଗୁପ୍ତଚର ସେବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଏକ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡିଛି।
ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆଲିସ ହୁଆଙ୍ଗ ସେହି ମହିଳା ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହୁଆଙ୍ଗ ଏନଭିଡିଆ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ।
ଜେନସେନ 1993 ମସିହାରେଏନଭିଡିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଚିପ୍ସ ଯୋଗାଣକାରୀ ଭାବରେ ଗଢ଼ି AI ଶିଳ୍ପରେ ସବୁଠାରୁ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ସଂପର୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ପୁଣି ବିବାଦ ବଢିଛି । କାରଣ ଏହି ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଚରଣ, ଏନଭିଡିଆର କର୍ପୋରେଟ୍ ଶାସନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି, ଟଳମଳ ସ୍ଥିତିରେ Nvidia CEO ଜେନସେନ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଚୌକି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Nvidiaର CEO ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହେଲା ମେଗାସ୍ପିଡ୍, ଆମେରିକାର ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଦେଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି