ବାଂଲାଦେଶରେ କିପରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ନିର୍ବାଚନ ? ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ୍ ର ନଜର
୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଏକ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ହସିନାଙ୍କ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା । ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରାୟ ୧୩ କୋଟି ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ସରକାର ବାଛିବେ ।
Published : February 10, 2026 at 8:21 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫେବୃଆରୀ ୧୨, ୨୦୨୬ରେ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ । ଏହି ଦିନ ଦେଶର ଜନତା ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ସରକାର ଚୟନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ୧୩ କୋଟି ଭୋଟର ବାଂଲାଦେଶ ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ କରିବେ । ଏହି ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଂଲାଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ କିପରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଓ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ପାଇଁ ଫଳାଫଳର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?
ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:
ଦଶନ୍ଧି ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଶେଖ୍ ହସିନା ଏବଂ ଖାଲିଦା ଜିଆ, ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁନାହାନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ସରକାରକୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ହସିନା ଭାରତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍, ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା । ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଦଳର ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛି । ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) ଏବଂ ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମିକ ନେତୃତ୍ୱରେ ୧୧-ଦଳୀୟ ମେଣ୍ଟ ରହିଛି ।
ବାଂଲାଦେଶର ସଂସଦର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବଡ଼?
ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ସଦନ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସଦ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ୍ ୩୫୦ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୩୦୦ ଜଣ ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକକ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି । ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି । ୧୫୧ ଆସନ ଜିତିଥିବା ଦଳ କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟ, ସରକାର ଗଠନ କରେ । ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ରହିଥାଏ । ଗୃହରେ ୫୦ ଆସନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସକ ଦଳ କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ କରାଯାଏ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ, ଯାହା ଜାତୀୟ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦବୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ।
ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ କିପରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ:
ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ଫାଷ୍ଟ-ପାଷ୍ଟ-ଦି-ପୋଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଭୋଟରମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି । ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ । ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ମୋଟ୍ ଭୋଟର 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ (ବହୁମତ) ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭୋଟ ଆବଶ୍ୟକ । ଭୋଟ୍ ବାଲାଟ୍ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।
ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ?
ଏହି ବର୍ଷ ବାଂଲାଦେଶ ସଂସଦର ୩୦୦ ଆସନ ପାଇଁ BNP ଏବଂ ଜମାତ ସମେତ ୫୧ଟି ଦଳର ମୋଟ 1,981 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 78 ଜଣ ମହିଳା । 249 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଶେରପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଜମାତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଭୋଟିଂ 299 ଆସନରେ ସୀମିତ ରହିବ । 12 ଫେବୃଆରୀ, 2026ରେ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ୍ 12 କୋଟି 76 ଲକ୍ଷ 95 ହଜାତ ଭୋଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଭୋଟିଂ ସକାଳ 7ଟା 30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ଗଣତି ଅପରାହ୍ନ 4ଟା 30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ।
କାହିଁକି ବିଶ୍ୱ ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ 2026 ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ?
ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ 12ରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ, ଭୋଟରମାନେ କେବଳ ଏକ ନୂତନ ସରକାର ଚୟନ କରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଜନମତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଯାହା ବାଂଲାଦେଶକୁ କିପରି ପରିଚାଳିତ କରାଯିବ ତାହାର ରୂପରେଖା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଜୁଲାଇ ଚାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ । ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଭୋଗିଥିବା ବାଂଲାଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସମ୍ଭବ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ।
ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ୍:
୨୦୨୪ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ସେବେଠାରୁ ଭାରତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହା ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କକୁ ତିକ୍ତ କରିଥିଲା । ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା । T20 କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ବାଂଲାଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି । ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ 1971 ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏକ ନୂତନ ଦେଶ ହେବା ପରଠାରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ରହିଥିଲା । ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଅଧୀନରେ, ବାଂଲାଦେଶର ଚୀନ୍ ସହିତ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।
ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଭାରତର ଆଶା:
ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଚାହୁଁଛି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏପରି ଏକ ସରକାର ଗଠନ ହେଉ ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ । ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଆୱାମୀ ଲିଗର ଅନୁପସ୍ଥିତି ପରେ, ଭାରତ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ବାଂଲାଦେଶରେ BNP ସରକାର ଗଠନ କରୁ । ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ଦଳର ବିଜୟ ଭାରତର ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ । ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମିର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଉଗ୍ରବାଦ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ଏବଂ BNP ଉଭୟ ଦଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛି । ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶରେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛି । ଏହା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିବେଶ କରିଛି । ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶ ସପକ୍ଷରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି । ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭିସା ନିୟମ ସହଜ କରିବାକୁ କହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୈଠକରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ କରୁଛି ।
ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ:
ବାଂଲାଦେଶ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ଏକ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଚାରିଟି ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଭୂଗୋଳ, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ, ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଥିରତା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର କୂଟନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆକାର ଦେଇପାରିବ ।
ଜୁଲାଇ ଚାର୍ଟର କ’ଣ?
ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ନୂତନ ସରକାର ଚୟନ କରିବା ସହିତ, ବାଂଲାଦେଶର ଭୋଟରମାନେ ଜୁଲାଇ ଚାର୍ଟର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଦେବେ । ବାଂଲାଦେଶକୁ କିପରି ପରିଚାଳିତ କରାଯିବ, ତାହା ଏହି ଚାର୍ଟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ (Executive) ଶାଖାରେ କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା, ଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ମଧ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦଶନ୍ଧିରେ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ରୋକିବା ।
ଚାର୍ଟର ଏକ ଦ୍ୱି-ସଦନ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସଦ ପ୍ରସ୍ତାବ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସଦନ ଏବଂ ଏକ ନିମ୍ନ ସଦନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଯଦି ଏହି ଜନମତରେ "ହଁ" ଭୋଟ୍ ମିଳେ, ତେବେ ନୂତନ ସଂସଦ ଆଇନଗତ ଭାବେ 84ଟି ସଂସ୍କାରର ଏକ ସେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ । ଯଦି "ନା" ଭୋଟ୍ ମିଳେ, ତେବେ ଜୁଲାଇ ଚାର୍ଟର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ତେବେ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।
ବାଂଲାଦେଶର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବ?
ଏକଦା ଏକାଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ଦୁଇ ଦଳ 2026 ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି । ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) । ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ, BNP ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲା । ତଥାପି, ନିର୍ବାଚନ ଏକପାଖିଆ ନୁହେଁ, ଏକ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଉଭୟ ଦଳ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ, ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟ୍ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇପାରେ । BNP ଏବଂ ଜମାତ ଉଭୟର ନେତାମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି । ତଥାପି, ଜମାତର କଠୋର ଏବଂ ମୌଳବାଦୀ ପ୍ରତିଛବି ଯୋଗୁଁ, BNP ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟତା ପାଇବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ।
ବାଂଲାଦେଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ:
ବାଂଲାଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ଇତିହାସ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ଆୱାମୀ ଲିଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ । ଯାହା ୨୦୦୯ରେ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ପରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା । ପ୍ରକୃତରେ ୨୦୦୧ ନିର୍ବାଚନରେ, ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ କେବଳ ୬୨ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ BNP ୧୯୩ଟି ଆସନ ସହିତ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଥିଲା । ୨୦୧୪ରେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ପୁଣି ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ।
ଦଳ ୨୦୧୮ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାର ଦଖଲକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥିଲା । BNP ମାତ୍ର ୭ଟି ଆସନକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା । ୨୦୧୫ରେ ଜମାତକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହା ୨୦୧୮ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିପାରିଲା ନାହିଁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ, ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ୨୭୨ଟି ଆସନ ଜିତି ସଂସଦରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ବଜାୟ ରଖିଲା । ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ, BNP ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରିଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ, ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ଛାଡି ଭାରତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।
