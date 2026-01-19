ETV Bharat / international

ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 21 ଯାତ୍ରୀ ମୃତ

ଏକ ହାଇସ୍ପିଡ ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାକରେ ହଠାତ ଲାଇଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଅନ୍ଯ ଟ୍ରାକରେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ।

This video grab taken from UGC images posted on social media and verified by AFPTV teams in Madrid, shows emergency personnel working after a train accident in Adamuz, southern Spain, on January 18, 2026
This video grab taken from UGC images posted on social media and verified by AFPTV teams in Madrid, shows emergency personnel working after a train accident in Adamuz, southern Spain, on January 18, 2026 (AFP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 19, 2026 at 8:33 AM IST

Updated : January 19, 2026 at 8:47 AM IST

2 Min Read
ବାର୍ସେଲୋନା: ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ପେନରେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ 21 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏକ ହାଇସ୍ପିଡ ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାକରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ଲାଇଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଅନ୍ଯ ଟ୍ରାକରେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ । ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

ରେଳ ଅପରେଟର ଆଦିଫ୍‌ ଅନୁଯାୟୀ, 300 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଲାଗା ଏବଂ ମାଡ୍ରିଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଟ୍ରେନର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 45 ମିନିଟରେ କର୍ଡୋବା ନିକଟରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନ ମାଡ୍ରିଡରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ପେନିସ ସହର ହୁଏଲଭାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଟ୍ରେନରେ 200 ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ।

ସ୍ପେନର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓସ୍କାର ପୁଏଣ୍ଟେ କହିଛନ୍ତି, " ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 21 ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ । କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ । ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନଟି 4 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା । ଟ୍ରେନଟି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଇରିଓ ତିଆରି କରିଥିଲା । ଦ୍ବିତୀୟ ଟ୍ରେନଟିକୁ ସ୍ପେନର ପବ୍ଲିକ କମ୍ପାନୀ ରେନଫେର କରିଥିଲା, ଯାହା ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ।

" ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନର ପଛଭାଗ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ବିପରିତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନକୁ ସାମ୍ନାପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ବଗି ଟ୍ରାକରୁ ଖସିଯାଇଥିଲା । " ଇରିଓ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ତଦନ୍ତ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆଣ୍ଡାଲୁସିଆର ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ସାଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ 73 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 6ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଟ୍ରେନର 4ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳର ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର । ଯାହା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାର୍ଡୋବାର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ।

ସ୍ପେନିସ ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟ RTVEର ସାମ୍ବାଦିକ ସାଲଭାଡୋର ଜେମିନିଜ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଥିଲେ । ସେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଠାତ ଟ୍ରେନରେ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଲା, ଏହାପରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । କିଛି ଲୋକ ଟ୍ରେନର ଝରକା ଦେଇ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲେ । ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ରିଜୋନାଲ ସିଭିଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଛି ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସ୍ପେନର ମିଲିଟାରୀ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରିଲିଫ ୟୁନିଟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

