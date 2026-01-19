ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 21 ଯାତ୍ରୀ ମୃତ
ଏକ ହାଇସ୍ପିଡ ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାକରେ ହଠାତ ଲାଇଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଅନ୍ଯ ଟ୍ରାକରେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : January 19, 2026 at 8:33 AM IST|
Updated : January 19, 2026 at 8:47 AM IST
ବାର୍ସେଲୋନା: ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ପେନରେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ 21 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏକ ହାଇସ୍ପିଡ ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାକରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ଲାଇଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଅନ୍ଯ ଟ୍ରାକରେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ । ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ରେଳ ଅପରେଟର ଆଦିଫ୍ ଅନୁଯାୟୀ, 300 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଲାଗା ଏବଂ ମାଡ୍ରିଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଟ୍ରେନର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 45 ମିନିଟରେ କର୍ଡୋବା ନିକଟରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନ ମାଡ୍ରିଡରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ପେନିସ ସହର ହୁଏଲଭାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଟ୍ରେନରେ 200 ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ।
ସ୍ପେନର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓସ୍କାର ପୁଏଣ୍ଟେ କହିଛନ୍ତି, " ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 21 ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ । କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ । ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନଟି 4 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା । ଟ୍ରେନଟି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଇରିଓ ତିଆରି କରିଥିଲା । ଦ୍ବିତୀୟ ଟ୍ରେନଟିକୁ ସ୍ପେନର ପବ୍ଲିକ କମ୍ପାନୀ ରେନଫେର କରିଥିଲା, ଯାହା ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ।
" ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନର ପଛଭାଗ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ବିପରିତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନକୁ ସାମ୍ନାପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ବଗି ଟ୍ରାକରୁ ଖସିଯାଇଥିଲା । " ଇରିଓ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ତଦନ୍ତ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆଣ୍ଡାଲୁସିଆର ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ସାଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ 73 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 6ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଟ୍ରେନର 4ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳର ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର । ଯାହା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାର୍ଡୋବାର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ।
ସ୍ପେନିସ ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟ RTVEର ସାମ୍ବାଦିକ ସାଲଭାଡୋର ଜେମିନିଜ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଥିଲେ । ସେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଠାତ ଟ୍ରେନରେ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଲା, ଏହାପରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । କିଛି ଲୋକ ଟ୍ରେନର ଝରକା ଦେଇ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲେ । ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ରିଜୋନାଲ ସିଭିଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଛି ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସ୍ପେନର ମିଲିଟାରୀ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରିଲିଫ ୟୁନିଟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।