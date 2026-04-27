ନାଇଜେରିଆରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କ ଅନାଥାଶ୍ରମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ: ୨୩ ପିଲାଙ୍କୁ କଲେ ଅପହରଣ
୨୩ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଠ ଜଣ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ।
Published : April 27, 2026 at 7:21 PM IST
ଆବୁଜା (ନାଇଜେରିଆ): ଉତ୍ତର-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନାଇଜେରିଆର ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଥିବା ଏକ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ୨୩ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୋମବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସେଥିରୁ ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଠ ଜଣ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ କମିଶନର କିଙ୍ଗସଲେ ଫେମି ଫାନୱୋଙ୍କ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, କୋଗି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଲୋକୋଜାର ଏକ "ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ"ରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡାହାଲୁକିଟାବ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ।
ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜଣା ରହିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିନାହାନ୍ତି । ବିବୃତ୍ତିରେ ଅପହୃତ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ତାହା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ନାଇଜେରିଆରେ 'ଛାତ୍ର' ଶବ୍ଦଟି ସାଧାରଣତଃ କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟେନ କିମ୍ବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝାଏ । ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ ।
ନାଇଜେରିଆର ଉତ୍ତର-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠାରେ କୋଗି ଅବସ୍ଥିତ, ସେଠାରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥାନ୍ତି । "ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ, କୋଗି ରାଜ୍ୟର ନାଇଜେରିଆ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ, ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁରନ୍ତ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ," ବୋଲି ଫାନୋ କହିଛନ୍ତି ।
"ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୱରିତ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଅପହୃତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 15 ଜଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିଲା । ଯେତେବେଳେ କି ବାକି ଆଠ ଜଣ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି ।"
ଆଫ୍ରିକାର ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ନାଇଜେରିଆରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅପହରଣ ଜଟିଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଭାଷିତ କରିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାୟତଃ ଏହାର କାରଣ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ "ରଣନୈତିକ" ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତି ।
ଆଫ୍ରିକାର ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ନାଇଜେରିଆ, ଏକ ଜଟିଳ ସୁରକ୍ଷା ସଙ୍କଟ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି । ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତରରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଛି ।
ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଇସ୍ଲାମିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବୋକୋ ହାରାମ ଏବଂ ଏହାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯାହା ISWAP ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ନାଇଜର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକରେ IS-ସଂଯୁକ୍ତ ଲାକୁରାୱା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ