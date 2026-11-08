କ୍ରାକୋରେ ଆତତାୟୀଙ୍କ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ, 6 ମୃତ
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି ।
Published : November 8, 2026 at 10:24 AM IST
କ୍ରାକୋ: ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଆତତାୟୀଙ୍କ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡରେ 6 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । କ୍ରାକୋର ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଛକରେ ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଦେବା ପରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ପୋଲାଣ୍ଡ ନାଗରିକ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୬ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୧୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି । ପୋଲାଣ୍ଡର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାଟି କ୍ରାକୋର ମେନ୍ ସ୍କୋୟାର ଠାରେ ଘଟିଛି । ଏହା ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସହରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଅଟେ।
କ୍ରାକୋରେ ଆତତାୟୀଙ୍କ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ
କ୍ରାକୋ ଆକ୍ରମଣରେ ଚାରି ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ପୋଲାଣ୍ଡର ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ରିଟେନର ନାଗରିକ ଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ଗୁଳିମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆକ୍ରମଣର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ କ୍ରାକୋଭ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ତିନି ଜଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
କ୍ରାକୋ ପୋଲିସର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଜଣକ ସାମରିକ ପୋଷାକ ଓ ବୁଲେଟପ୍ରୁଫ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧି ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ତାଙ୍କ କାରରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳିଗୋଳା ଜବତ କରିଛି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ସେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ । କେବଳ ଗୁଲିମାଡ ନୁହେଁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଗାଡି ଚଢାଇ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହତ କରିଛି। ଏହାସହ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଜଣକ ଏକାକୀ ଏହି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରରେ ସରକାରୀ ଶୋକ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ରାକୋ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ଜଟିଳ ରାଜନୀତି; ଭାରତ ପାଇଁ ବଢ଼ିବ କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଋଷର ବୋମାମାଡ଼ରେ ଥରିଲା ଦକ୍ଷିଣ ୟୁକ୍ରେନ, ୨୬ ମୃତ