ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ଦିଗରେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ: ଭାରତ

ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି, ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପର୍ବଥନେନୀ ହରିଶ କହିଛନ୍ତି ।

File- Permanent Representative of India to the United Nations, Parvathaneni Harish
File- Permanent Representative of India to the United Nations, Parvathaneni Harish
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 24, 2025 at 5:18 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଭାରତ କହିଛି । ଭାରତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବାସ୍ତବବାଦୀ ମାର୍ଗ ।

ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ତ୍ରୈମାସିକ ଖୋଲା ବିତର୍କରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି, ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପର୍ବଥନେନୀ ହରିଶ କହିଛନ୍ତି, " ଏହା ଭାରତର ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଏକ ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ ହେଉ । ବଞ୍ଚିତ ଏବଂ ଅପମାନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଂଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ସଂଘର୍ଷ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାଣ ହେବା ଉଚିତ୍‌ ନୁହଁ । ଭାରତ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ମାସର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶାର୍ମ ଇଏଲ ଶେଖରରେ ଶାନ୍ତି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଦ୍ବାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସକାରାତ୍ମକ କୂଟନୈତିକ ଗତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ।"

ଏହି ଐତିହାସିକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରକୁ ସ୍ବାଗତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ବିଶେଷ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ କାତାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବାସ୍ତବବାଦୀ ମାର୍ଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଏବେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଟିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତିର ଚେଷ୍ଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ନା କି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଫଳତାକୁ ଟାଣିବା । ଭାରତ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ, ସ୍ବାଧୀନ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛି । ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ବୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇରହୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପର୍ବଥନେନୀ ହରିଶ ।

ହରିଶ କହିଛନ୍ତି, " କଥାବାର୍ତ୍ତା, କୂଚନୀତି ଏବଂ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଶାନ୍ତା ହାସଲ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ । ଆମେରିକାର ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଶାନ୍ତି ଦିଗରେ କୂଚନାତିକ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ଏହି କ୍ଷେତର୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ । ଭାରତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଏକପାଖିଆ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦୃଢ ବିରୋଧ କରେ ।

ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମାନେ ମନେ ପକାଇଲେ ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 7, 2023 ର ସଂଘର୍ଷ ପରଠାରୁ ଭାରତ ନିନ୍ତର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନିନ୍ଦା କରିଆସିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛି । ବନ୍ଧିମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଏବଂ ଗାଜାକୁ ଅବାଧ ମାନବିକ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛି । ଭାରତ ନୂତନ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ. ପାଇଁ ଏକ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ଉତ୍ପେରକ ଭାବରେ ଦେଖେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହରିଶ ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, " ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ଫଳାଫଳର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଲାଭ ମଧ୍ୟରୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ଭୂମିରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ । "

ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ଭାରତର ସମର୍ଥନକୁ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଗତ ମାସରେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ବୟନ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତିସଂଘର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାର ପଥ ଦର୍ଶାଉଛି ।

ମାନବିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହରିଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ମୋଟ 170 ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଜଲାରରୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏଥିରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 40 ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 135 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍‌ ଔଷଧ ଏବଂ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ହରିଶ କହିଥିଲେ, " ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବା ଉଚିତ, ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଚନୀତିର ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା ଉପରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ବାସ ରହିବା ଉଚିତ । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଦୀପାବଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମୋଦି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

