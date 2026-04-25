ଗାଜା ଉପରେ ତିନି ଥର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ, ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 13 ମୃତ
ଖାନ ୟୁନିସର ଅଲ୍ ମୱାସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପୋଲିସ ଗାଡି ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ।
Published : April 25, 2026 at 10:14 AM IST
ISRAEL AIR STRIKE ଗାଜା ସିଟି: ପୁଣି ଗାଜା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଘନଘନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ । ଆକ୍ରମଣରେ 13 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଗାଜା ଦାବି କରିଛି । ସେହିପରି ପୋଲିସ ଗାଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି 5 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା ପରେ ବି ବାରମ୍ବାର ଇସ୍ରାଏଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହମାସ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି । ଖାନ ୟୁନିସର ଅଲ୍ ମୱାସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପୋଲିସ ଗାଡି ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ସମେତ 8 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଗାଜା ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ
ଗାଜା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି । ଆଉ ଏକ ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତର ଗାଜାର ବେଇତ ଲହିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଆକ୍ରମଣରେ ଗାଜା ସହରର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଅଞ୍ଚଲରେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଥିବାବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଥିବା ଗାଜା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଜଣେ ମୃତକଙ୍କ ଭାଇ ଅଲ ସିଫା ହସ୍ପିଟାଲରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେବେବି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଆମ ସହ ଅନ୍ୟାୟ ’’ । ଅଲ ସିଫା ଓ ନାସିର ହସ୍ପିଟାଲ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । 13 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାବେଳେ ଜଣେ 12 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକର ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ ।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ମିଳିପାରି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ‘‘ଆଜି ଉତ୍ତର ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ଥିବା ଆଇଡିଏଫକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ସେମାନେ ଆଇଡିଏଫ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଥିଲା । ନିଜ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛି ।
ବିଶ୍ବ ସମୁଦାୟକୁ ହମାସର ନିନ୍ଦା
ଆକ୍ରମଣ ପରେ କାନ୍ଦବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡିଥିଲା ଅଲ ସିଫା ହସ୍ପିଟାଲ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅତି ପାଖରେ ଦେଖୁଥିବା AFP ସାମ୍ବାଦିକ କୁହନ୍ତି ‘‘ହସ୍ପିଟାଲର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ହୃଦୟ ବିଦାରକ । ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ମୃତଦେହ ଉପରେ ଛାତି ବାଡେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 3ଟି ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ।’’ ସେହିପରି ଖାନ ୟୁନିସରେ ଏକ ଜଳିଯାଇଥିବା କାର ଭିତରୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବା AFPର ଫଟୋଗ୍ରାଫର କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ କଡା ନିନ୍ଦା କରିଛି ହମାସ । ହମାସ କହିଛି ‘‘ଆଜି ସକାଳୁ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ନରସଂହାର ଚାଲିଛି । ଆମ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଅଟକାଇବାରେ ବିଶ୍ବ ସମୁଦାୟ ବିଫଳ ହୋଇଛି’’ । ଗତ 7 ଅକ୍ଟୋବର, 2023ରେ ହମାସର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଉଠିଛି ଇସ୍ରାଏଲ । ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ 792 ଜଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଗାଜା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
