ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ପିଏମ ମୋଦି, ଜି-20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ
ଆଜିଠୁ ତିନି ଦିନିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଜି 20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : November 21, 2025 at 1:44 PM IST
G20 SUMMIT 2025 ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିଠୁ ତିନି ଦିନିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଜି-20 ଲିଡର୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜି-20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତର ଏଜେଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଜି-20 ସମ୍ମିଳନୀ:
ଆଜିଠୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଜି-20 ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହା ଆସନ୍ତା 23 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜି-20 ସମ୍ମିଳନୀ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ।
Will be attending the G20 Summit in Johannesburg, South Africa. This is a particularly special Summit as it is being held in Africa. Various global issues will be discussed there. Will be meeting various world leaders during the Summit. https://t.co/Sn4NFUOzXB— Narendra Modi (@narendramodi) November 21, 2025
ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଜି-20 ସମ୍ମିଳନୀ ?
ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଜି-20 ସମ୍ମିଳନୀ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ବ୍ରାଜିଲ, ଭାରତରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇସାରିଛି ।
- ବ୍ରାଜିଲରେ(2024) ଆୟୋଜନ
- ଭାରତ(2023)ରେ ଆୟୋଜନ
- ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ(2022)ରେ ଆୟୋଜନ
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୁଧାକର ଦଲେଲା କହିଛନ୍ତି, ‘ଜି-20 ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋରମ ଅଟେ । ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହମତିରେ ଅନେକ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ଅନେକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।’ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେବ । ଏଥିସହ ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ ।
ଯୋଗଦେବେ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର:
ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ କିଛି ନେତାଙ୍କ ସହ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିପାରନ୍ତି । ଏଥିସହ ଜି-20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ-ବ୍ରାଜିଲ- ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନେତାଙ୍କ ସହ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ କଣ ରହିଛି ?
ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ରହିଛି, ‘ଏକଜୁଟ-ସମାନତା-ସ୍ଥିରତା’ । ଏହା ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ । ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଟେ । ରାଜନୈତିକ ସହଯୋଗ ରହିଆସିଛି । 2023 ମସିହାରେ ଭାରତ ସଭାପତିତ୍ବରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସଂଘ ଜି-20ର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏଥର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଜେଣ୍ଡା ଗଠନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ।