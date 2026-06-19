'ଫ୍ରାନ୍ସ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ': ମାକ୍ରନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀରେ ବିଦାୟ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି
ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଏହାକୁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ" ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ଫେବୃଆରୀରେ ପୁଣି ଭେଟିବାର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
Published : June 19, 2026 at 2:15 PM IST
MACRON FAREWELL VIDEO FOR MODI IN HINDI, ପ୍ୟାରିସ (ଫ୍ରାନ୍ସ): ମାନକ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗି, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗସ୍ତର ଶେଷରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଭାଷାର ଏହି ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମାକ୍ରନ ଏହା କହି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, "ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ନରେନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଗସ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେଉ।" ହିନ୍ଦୀ ଧାଡିଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କରିବା ପରେ, ମାକ୍ରନ ହସି କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ସଠିକ୍ ଥିଲା।" (ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ନରେନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଏହି ଗସ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେଉ)।
Priye mitr @NarendraModi. pic.twitter.com/BXPVenkrXi— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବହୁଭାଷୀ ପ୍ରୟାସରୁ ଇଂରାଜୀକୁ ଫେରି ଆସି, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଏହାକୁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ" ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
ସହଭାଗୀତାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗଭୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଭୂରାଜନୈତିକ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି, ସେ ଇଂରାଜୀରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖି କହିଲେ, "ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଆପଣଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଆମ ବନ୍ଧୁତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ଗସ୍ତ ଥିଲା । ଫ୍ରାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ । ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଫେବୃଆରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ । ଜୟ ହିନ୍ଦ୍ ।"
ଏହି ଜବରଦସ୍ତ କୂଟନୈତିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ମହାନ ମଞ୍ଚରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରି ବିତାଇଥିଲେ ।
ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ମୂଳଦୁଆ ଜୁନ୍ 14 ତାରିଖରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିସ୍ର ଭିଲା କାରିଲୋସରେ ମାକ୍ରନଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାରତ-ଫ୍ରାନ୍ସ ସମ୍ପର୍କକୁ "ବିଶେଷ ବିଶ୍ୱ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା" ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯିବା ପରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ।
ଫ୍ରାନ୍ସ ଉପକୂଳର ମନୋରମ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମଧ୍ୟରେ, ଦୁଇ ନେତା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗଭୀରତାରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସହ-ଡିଜାଇନ୍, ସହ-ବିକାଶ ଏବଂ ସହ-ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏହାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ ।
ପାରମ୍ପରିକ ସୁରକ୍ଷା ସୀମା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଦୁଇ ନେତା ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାନବ ମହାକାଶ ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ ମହାକାଶ ପରିସ୍ଥିତିଗତ ସଚେତନତାରେ ସହଯୋଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ମହାକାଶରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ସହଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ରଣନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ମାକ୍ରନ୍ ଭିଭାଟେକ୍ 2026 (VivaTech 2026)ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଯୁଗ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନବସୃଜନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏଭିନରେ G7 ନେତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ, ବୁଧବାର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି: ମାକ୍ରନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଏବଂ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବେ ସାମିଲ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ