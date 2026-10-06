NOBEL PRIZE 2026: ଉଚ୍ଚଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ନ୍ୟୁଟ୍ରିନୋ କଣିକା ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ହାଲଜେନଙ୍କୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ
ଚଳିତବର୍ଷ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ହାଲଜେନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ନ୍ୟୁଟ୍ରିନୋ କଣିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବୋଲି ରୟାଲ ସ୍ବିଡିସ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟକହୋମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
Published : October 6, 2026 at 4:59 PM IST
NOBEL PRIZE 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2026 ମସିହା ପାଇଁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ହାଲଜେନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ନ୍ୟୁଟ୍ରିନୋ କଣିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏନେଇ ଆଜି ରୟାଲ ସ୍ବିଡିସ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟକହୋମ୍ (Royal Swedish Academy of Sciences in Stockholm) ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” https://t.co/UcPBWk0RiK— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026
ଅଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ହାଲଜେନ ପୃଥିବୀର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ସ୍ଥିତ ବରଫରୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିନୋ ନାମକ କଣିକାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ । "ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱ ଆଇସକ୍ୟୁବ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିନୋ ଅବଜରଭେଟୋରୀ (IceCube Neutrino Observatory) ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା । ଆଇସକ୍ୟୁବ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିନୋ ଅବଜରଭେଟୋରୀ ହେଉଛି, ଏକ ଘନ କିଲୋମିଟର ବରଫ ଯେଉଁଥିରେ ଆଲୋକ ସେନ୍ସର ଗୁଡିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।" ଏହି ଆଇସକ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟବହାର କରି, ଗବେଷକମାନେ ଦୂର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି-ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିନୋକୁ ଧରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ହାଲଜେନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
"ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଥିଲା । ମୁଁ ଏହା ଆଶା କରି ନଥିଲି । ମୁଁ ଏକ କମିଟି ବୈଠକ ପାଇଁ ଇଟାଲୀ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଖବର ପାଇଲି । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ, ଏହି ପୁରସ୍କାର ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ସହିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ," ବୋଲି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ହାଲଜେନ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
The IceCube Neutrino Observatory – ideated by this year’s physics laureate Francis Halzen – tracks neutrinos that originate in the distant cosmos. The neutrino interactions that are continuously collected by IceCube will provide researchers with novel knowledge about the violent settings in which high-energy neutrinos can be created – and could even reveal previously unknown cosmic phenomena. #NobelPrize— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026
ନ୍ୟୁଟ୍ରିନୋ କଣିକା କ'ଣ?
ନ୍ୟୁଟ୍ରିନୋ କଣିକା ସର୍ବତ୍ର ରହିଛି । ଏହା ଉପସ୍ଥିତି ସହଜରେ ଜଣାପଡିନଥାଏ । ଏହା ଆମ ଅଜାଣତରେ ପୃଥିବୀ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ । ଅତି ବିରଳ ଘଟଣାରେ ଏକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିନୋ କଣିକା ଆଣବିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅସ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେଲେ ସଠିକ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ ।
ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିନୋ କଣିକାକୁ ଗତି ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏପରି ପ୍ରାକୃତିକ କଣିକା ତ୍ୱରକ ରହିଛି, ଯାହା ପୃଥିବୀର ଲ୍ୟାବ ତୁଳନାରେ କଣିକାକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଗୁଣା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ । ତେବେ ଏହି ତ୍ବରକ ବିଷୟରେ ଏବେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଏହି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଥାଏ, ଆଦି ଜଣାପଡିନାହିଁ
Cosmic neutrinos with extremely high energies are very rare, so an enormous volume of ice is needed to observe an adequate number of collisions. The IceCube Neutrino Observatory covers an entire cubic kilometre and was finished in 2011. Researchers soon discovered the first high-energy neutrinos and, a few years later, could publish their discovery of neutrinos that must originate far outside our solar system. The search for the universe’s neutrino sources could begin in earnest. Francis Halzen has received the 2026 #NobelPrize in Physics for his decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026
ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର କଣିକା ପରି ଆମ ପରିବେଶରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ନ୍ୟୁଟ୍ରିନୋ କଣିକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ତଥାପି, ଅନ୍ୟ କଣିକା ପରି, ନ୍ୟୁଟ୍ରିନୋ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ହରାଇ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ । ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ହାଲଜେନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିନୋକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଥମେ ୧୯୮୮ ମସିହାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।
ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ହାଲଜେନ କିଏ?
ବେଲଜିୟମ୍ ତିନେନ୍ (Tienen) ଠାରେ 1944 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ହାଲଜେନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । 1969 ମସିହାରେ ସେ କେୟୁ ଲଉଭେନ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପିଏଚ୍ଡି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ । ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ୱିସକନ୍ସିନ୍-ମ୍ୟାଡିସନ୍, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ସେ ଏବେ ପ୍ରୋଫେସର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ।