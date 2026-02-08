INTERVIEW: ଆଗାମୀ ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ; ଏଭଳି କହିଲେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା
ବାଂଲାଦେଶ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ସହ ETV ଭାରତ ସାକ୍ଷାତକାର । ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରଖିଲେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।
Published : February 8, 2026 at 11:59 AM IST
ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଦେବ ବାଂଲାଦେଶ । 2024 ମସିହାରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ସରକାରର ପତ୍ତନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ କରିବ । ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦେଶର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) ଏବଂ ଜମାତ-ଇ-ଇସଲାମି (JIB) ନିର୍ବାଚନୀ ମୈଦାନରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ହସିନାଙ୍କ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଜାତିସଂଘର ମାନବ ଅଧିକାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସପ୍ତାହେ ଧରି ହିଂସାତ୍ମକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନା ଭାରତକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ । କାରଣ, ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହସିନା ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି 1400 ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଶେଷରେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରାଇମ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଥିଲା । ଏହାସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ନେତୃତ୍ୱ ନୋବେଲ ବିଜେତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ନେଉଛନ୍ତି । ଏବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭରତଙ୍କ ସହ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶେଖ ହସିନା ଆଗାମୀ ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାୟ, ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ବାଂଲାଦେଶ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପରାମର୍ଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ବିନା ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ହେବାକୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟ କିପରି ଦେଖିବା ଉଚିତ?
ଶେଖ ହସିନା: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟ ବାଂଲାଦେଶର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯେପରି ଦେଖିବା ଉଚିତ ସେପରି ଦେଖୁଛି । ଏକ ନାଟକୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ବୈଧତା ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । ବାସ୍ତବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉ ନାହିଁ । ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଆମକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ । ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ୟୁନୁସ୍ ପ୍ରଶାସନ ବାଂଲାଦେଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୌଳିକ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି । ଏସବୁ ପଛରେ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ।
ତଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ । ଏକ ଅନିର୍ବାଚିତ ସରକାର, ଯାହା ପାଇଁ ଜଣେ ବି ବାଂଲାଦେଶୀ ଭୋଟ ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି । 9 ଥର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦଳକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାର କ୍ଷମତା ସେ ନିଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା କରି, ଜାଣିଶୁଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଦଳଗୁଡ଼଼ିକୁ ପଛକୁ ହଟିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । BNP କିମ୍ବା ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ସହିତ ଜଡିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଛାଡି, ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ନାମାଙ୍କନ ଫର୍ମ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁଛି ।
ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବି ସରକାର ଆସିବ, ତୁରନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ । ସେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବା, ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ବୈଧତାର ସହିତ ଶାସନ କରିବାର ଜନାଦେଶର ଆଭାବ ରହିବ । ସେହି ସରକାର ଏପରି ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଦାବି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ନିର୍ବାଚନରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଜାତିସଂଘ (UN) ନିରାଶାଜନକ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପଠାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଦାବି କରୁଛି ତାହା ଉପରେ ଜୋର ଦେବା ଉଚିତ । ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରକୃତ ପସନ୍ଦ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଦଳକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିରୋଧୀ । ମୁଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ, ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ସେହି ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଛାତ୍ର-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଦ୍ରୋହ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣ କିପରି ଦେଖନ୍ତି ?
ଶେଖ୍ ହସିନା: ଏହି ରାୟ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ "ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା" । ମୁଁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି । ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାହାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଶାସନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚାପରେ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେନାମୀ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଏବଂ ରେକର୍ଡିଂ ଯାହା କେବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋର ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ବସାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ମୋ ପସନ୍ଦର ଆଇନଗତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲେ । ଆୱାମୀ ଲିଗ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆଇନଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୋତେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦୋଷୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାରର ଆଶା ମଳିନ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ନିଜେ ଏକ ଅନିର୍ବାଚିତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯାହାର କୌଣସି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ । ଏହା କେବଳ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ବିଚାର କରିଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଶାସନର ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ତଥା ପ୍ରତିଦିନ ବାଂଲାଦେଶରେ ଘଟୁଥିବା ହିଂସା, ଲିଞ୍ଚିଂ, ପୋଡ଼ାଜଳା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଗିରଫଦାରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରିଛି ।
ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ କେବେ ସେନା କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଏପରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହିଁ । ହିଂସା ଏବଂ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଧ୍ୱଂସର ସାମ୍ନାରେ, ମୁଁ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା, ରକ୍ତପାତ ଏବଂ ଜୀବନହାନିକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି । ଛାତ୍ର-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଦ୍ରୋହ ଧିରେ ଧିରେ ବଢ଼ୁଥିଲା । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର, ଏହାକୁ ଏକ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ଅସତ୍ୟ ।
ବାସ୍ତବରେ, ସରକାରରେ ମୋର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯେ, ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ଜାତିସଂଘ (UN)କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା । ଏହା ଆମକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା ଯେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଜୀବନହାନି ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ । ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ, ୟୁନୁସ୍ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ତଦନ୍ତକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ବାଂଲାଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ 11 ଜଣ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । ଆପଣ କ’ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବେ ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ?
ଶେଖ୍ ହସିନା: ବାଂଲାଦେଶ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ୟୁନୁସ୍ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ, ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି 2,000ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ ବରଂ ଏହା କେବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମାମଲା ପରେ ମାମଲା ଦସ୍ତାବିଜ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନୀରବ ରହିବାର କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଚାଲିଛନ୍ତି । ତଥାପି, ଅପରାଧୀମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଅପପରାଧୀମାନେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ଙ୍କ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସାହସୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏହି ନୃଶଂସ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଉଗ୍ରବାଦୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ କରିଛି ।
ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସରକାରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମୌଳିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳତାର ପରିଣାମ । ଯେତେବେଳେ ଏକ ସରକାର ଉଗ୍ରବାଦୀମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଏ, ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ କରେ, ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦିଏ । ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ମୂଳଦୁଆକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ତାହା ବିଭାଜନ ଏବଂ ଭୟରୁ ଲାଭ ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଭାବରେ ପଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ:ବାଂଲାଦେଶର ରଣନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଭଳି ଦେଶ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାହ୍ୟ ଚାପରୁ ଆସିଥିଲା ନା ଦେଶ ଭିତରେ କ୍ଷମତା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଉପାୟରୁ ଆସିଥିଲା ? ଏହା ସହିତ, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଶାସନର ବଢ଼ୁଥିବା ଘନିଷ୍ଠତାକୁ ଆପଣ କିପରି ଦେଖନ୍ତି ?
ଶେଖ୍ ହସିନା: ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନୀତି ସର୍ବଦା "ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ କାହା ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ନୁହେଁ"। ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ଏକ ଗଭୀର ସହଭାଗୀତା ଗଠନ କରିଛୁ, ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟ, ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଆମେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ।
ବାଂଲାଦେଶକୁ ତାର ସମସ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥିର ସମ୍ପର୍କ ଆବଶ୍ୟକ । ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଶାସନର ବଢ଼ୁଥିବା ଘନିଷ୍ଠତା, ବିଶେଷକରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା ବୈଦେଶିକ ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ କେବେବି 1971 ମସିହାର ଗଣହତ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ, ତଥାପି ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଶାସନ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିସ୍ତାର କରୁଛି । ୟୁନୁସ୍ ଇସଲାମାବାଦକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଭାରତୀୟ କୂଟନୈତିକ ପରିସରରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ "ରଣନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନ" ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅନିର୍ବାଚିତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରଶାସନର ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ।
ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ରଣନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ଆମର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଇତିହାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି । ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ, ଆମର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଭୌଗୋଳିକ ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଫେରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ମୋତାଲେବ ସିକଦର ଏବଂ ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦି ଭଳି ନ୍ୟାସନାଲ ସିଟିଜେନ ପାର୍ଟି ନେତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦର ଆଗରେ ଥିଲେ । ଆପଣ ଯୁବ ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଣେ ଶାସକ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କିମ୍ବା ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ?
ଶେଖ୍ ହସିନା: ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ ଥିଲା । ଏହା ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଅଧୀନରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁ ଆଇନହୀନତା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଛି ତାହାର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ । ଏହି ହିଂସାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିବା BNP, ଜମାତ ଏବଂ NCP ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ବିଶ୍ୱସନୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଆୱାମୀ ଲିଗକୁ ଦୋଷ ଦେବା, ଖବରକାଗଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜାଳିପୋଡ଼ି ଦେବା ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ମିଶନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ; ଏହା ସଂଗଠିତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ।
ବାଂଲାଦେଶର ଇତିହାସରେ, ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଜିତିଛି । ଆମେ ନଅ ଥର ନିର୍ବାଚନୀ ଜନାଦେଶ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛୁ । ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବୟକଟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯେପରି BNP ଅନେକ ଥର କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଏକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଆମର ନୁହେଁ । ଆମେ କେବେ ଆମର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରିନାହୁଁ । ଆମେ କେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଅଟକ ରଖିନାହୁଁ । ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ମତଭେଦ ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ସମ୍ବିଧାନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନାହୁଁ।
ମୋ ବାପା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ବହୁଳବାଦ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ ସେହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋର କ୍ୟାରିଅରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି । ଏହା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଫଳତା ନଥିଲା ବରଂ ଏହା ସାଧାରଣ ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କର ଥିଲା ।
ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପରି ବାଂଲାଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗର ଅଭାବରୁ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମାନ ସମାଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ, ବାଂଲାଦେଶ ଆଜି ସେହି ୟୁଟୋପିଆ ନୁହେଁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେକାରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଭିନ୍ନମତକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଦମନ କରାଯାଉଛି, ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଏକ ଅପରାଧ ପାଲଟିଛି ଯାହା ଜେଲଦଣ୍ଡ ଦ୍ବାରା ଦଣ୍ଡନୀୟ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କିଛି ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୟରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଏବଂ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ବାସ୍ତବତା । ଏଗୁଡ଼ିକ ସେହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନୁହେଁ ଯାହା ପାଇଁ ମୋ ବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଢ଼ି 1971 ମସିହାରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ସେଣ୍ଟ ମାର୍ଟିନ୍ସ ଦ୍ୱୀପକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ପରିବେଶଗତ ରତ୍ନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ରଣନୈତିକ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉଦୀୟମାନ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ କିପରି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲେ ?
ଶେଖ୍ ହସିନା: ସେଣ୍ଟ ମାର୍ଟିନ୍ସ ଦ୍ୱୀପ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପରିବେଶଗତ ସମ୍ପତ୍ତି । ଏହା ଆମର ଏକମାତ୍ର କୋରାଲ ଦ୍ବୀପ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଆବାସସ୍ଥଳ, ଯାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ । ଉପକୂଳ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଚାଳନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳନ ଉପରେ ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବେଶଗତ ପରିଚାଳନା ଆମର ଶାସନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା । ସର୍ବପରି, ବାଂଲାଦେଶ ସମୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ।
ଆମେ ସର୍ବଦା ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତି ସହିତ ବିଚାର କରିଆସିଛୁ: ବାଂଲାଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଆଲୋଚନାଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଆମର ରଣନୈତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ଦେଶ ଏବଂ ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସେବା କରିବା ଉଚିତ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ନେତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଧିକ ସମୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ । ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ, ଆପଣ କ’ଣ ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ନକରିବାରୁ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ? ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ବାଂଲାଦେଶୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେବେ ?
ଶେଖ୍ ହସିନା: ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଅ ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆମ ଉପରେ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ । ଆମେ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିନାହୁଁ । ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲୁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଜିତିଥିଲୁ । ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ତେବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା । ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ବାରଣ କରିନଥିଲୁ । ସେମାନେ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ବାଛିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥିଲେ ।
ଆମ ସରକାର ସମୟରେ, ଆମେ ସମାଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ଆଲୋଚନାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲୁ । ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବିନା ଭୟରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଭିନ୍ନ ମତାମତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏହାକୁ ଆଜିର ଦିନ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଶହ ଶହ ସାମ୍ବାଦିକ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ହରାଇଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ 152,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯୋଗୁଁ ମନଗଢ଼ା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି।
କୌଣସି ସରକାର ତ୍ରୁଟିରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ, ନମ୍ରତା ଏବଂ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଆବଶ୍ୟକ । ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରି ସ୍ଥିରତା ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଉଗ୍ରବାଦକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଇ ଉଦାରବାଦରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହାକୁ କେବଳ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଯିଏ ବାଂଲାଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି ସେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯେ, ବୈଧତା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆସେ । ଯେବେ ଜଣେ ନେତା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କେବଳ ପଦ ଦଖଲରୁ ଆସିଥାଏ, ସେ ବିଫଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ।