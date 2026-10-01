ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ବିମାନ ଅଘଟଣ: ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ 180 ଇସ୍ରାଏଲ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ
କକପିଟରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷକୁ ସାମନା କରିଥିବା ଫ୍ଲାଇଦୁବାଇ ବିମାନର କ୍ୟାପଟେନ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଥିଲେ ।
Published : October 1, 2026 at 8:34 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁବାଇରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ତେଲ୍ ଆଭିଭ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଫ୍ଲାଇଦୁବାଇର ଏକ ବିମାନ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି । ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏହାକୁ ଏକ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହାକୁ ପାଇଲଟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିବାଦ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି । ଯାହା ପରେ ବିମାନଟି ସାଉଦି ଆରବରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା।
ଇସ୍ରାଏଲ ନ୍ୟୁଜ ୱେବସାଇଟ ୱାଇନେଟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କକପିଟରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷକୁ ସାମନା କରିଥିବା ଫ୍ଲାଇଦୁବାଇ ବିମାନର କ୍ୟାପଟେନ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଥିଲେ । ସେହିପରି ସହ-ପାଇଲଟ ଜଣକ ଓମାନର ନାଗରିକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିମାନକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର
ବିମାନଟି ଯେପରି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ନହୁଏ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାପଟେନ ତାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ପରେ ବିମାନରେ ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସହ-ପାଇଲଟଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତ ମାଛରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ନେଇ ସାଉଦି ଆରବରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ରିୟାଦରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏବଂ ଜେଦ୍ଦାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କନସୁଲେଟ୍ କ୍ୟାପଟେନ ମାଛରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
Prime Minister's Office announcement:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 30, 2026
Following concerns over an aviation incident, Prime Minister Netanyahu held consultations on the matter and is monitoring developments.
The incident is under control, and all measures are currently being deployed in order to return the…
ସାଉଦି ଆରବରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛି ଯେ "ସ୍ମିତ ସାଉଦି ଆରବର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ତାବୁକ ସହରର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛୁ ଯେ ସାଉଦି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବୁ । ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ।"
ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ
ଇସ୍ରାଏଲ ସଂସଦର ସ୍ପିକର ଅମୀର ଓହାନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ଫ୍ଲାଇଦୁବାଇ ବିମାନ FZ1073 ରେ ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ସହ-ପାଇଲଟଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ସାହସିକତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରିଥିବା ସେହି ସାହସୀ ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ କ୍ୟାପଟେନ ମାଛରଙ୍କ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଆତଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅସାଧାରଣ ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ହୃଦୟ ତାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରହିଛି।"
Footage taken by a passenger aboard the flydubai flight from Dubai to Tel Aviv after the plane took a rapid plunge. pic.twitter.com/O3vd5644pL— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 30, 2026
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ପାଇଲଟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଛୁରୀ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବିମାନକୁ କ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେବା ସହ ଶେଷରେ ବିମାନଟି ସାଉଦି ଆରବରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ସାଉଦି ଆରବ ଫ୍ଲାଇଦୁବାଇ ବିମାନର ସେହି ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏକ ବିବୃତିରେ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି "ମୁଁ ଏହି ସାହସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଅସାଧାରଣ ଧୀଶକ୍ତି ଏବଂ ସାହସିକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନେକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ବିପତ୍ତିକୁ ରୋକିଛନ୍ତି।"
୧୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିବା ଏହି ବିମାନ (ଫ୍ଲାଇଟ୍ FZ1073) ପ୍ରଥମେ ସ୍କ୍ୱାକ୍ କୋଡ୍ ୭୭୦୦ ପଠାଇଥିଲା । ଏହି କୋଡ୍ ଏକ ସାଧାରଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ୭୫୦୦ କୁ ବଦଳାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକି ବେଆଇନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବା ଅପହରଣର ସଙ୍କେତ ଦିଏ । ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କୋଡ୍କୁ ଫେରିଆସିଥିଲା। କେତେକ ଇସ୍ରାଏଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନର ପାଇଲଟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବା ଯୋଗୁଁ ସଙ୍କଟକାଳୀନ ସଙ୍କେତ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ଫ୍ଲାଇଟ୍-ଟ୍ରାକିଂ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବିମାନଟି ଏକ ବୋଇଙ୍ଗ ୭୩୭ ମ୍ୟାକ୍ସ ୮ ଥିଲା।
Israeli passengers break into applause the moment Flydubai Boeing 737 touches down in Saudi Arabia— RT (@RT_com) September 30, 2026
Israeli media are calling it a miracle that a disaster was avoided https://t.co/kTgtM2lSWa pic.twitter.com/3viWxAJSRq
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିମାନକୁ କ୍ରାସ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜାକ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ମନ୍ତ୍ରୀ ଇତାମାର ବେନ ଗଭୀର କହିଛନ୍ତି "ଆମ ଶତ୍ରୁମାନେ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ଯେଉଁ ସରଳ ଧାରଣା ରହିଛି ଆଜି ସକାଳେ ଆଉ ଏକ ମନେ ପକାଇଦେବା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିମାନରେ ଥିବା ୧୮୦ ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହ ବିମାନକୁ କ୍ରାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା।"
ଏକ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ୧୬,୦୦୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା ବିମାନ
ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରାଡାର୍୨୪ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁବାଇରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବିମାନଟି ହଠାତ୍ ଏକ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ୩୩,୦୦୦ ଫୁଟରୁ ୧୭,୦୦0 ଫୁଟକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଜର୍ଦ୍ଦାନ ସୀମା ନିକଟରେ ଏକ ଅସ୍ବାଭାବିକ ବୃତ୍ତାକାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରି ଶେଷରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସାଉଦି ଆରବର ତାବୁକ ଠାରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଜଣେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, କକପିଟ୍ରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବିବାଦର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି।"
AP ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏହି ଘଟଣା "ଇସ୍ରାଏଲ୍ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଏକ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନ ଅପହରଣର ଆଶଙ୍କା କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁତୟନ କରିଥିଲା । ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମଝି ଆକାଶରେ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 'ଝଗଡ଼ା': ଇସ୍ରାଏଲ ଯାଉଥିବା ବିମାନର ସାଉଦି ଆରବରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ OPINION : ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଅଭିଯାନକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଗତି; ତେଜସ LCA, HTT-40 ଓ ଧ୍ରୁବ-NG ହସ୍ତାନ୍ତରିତ