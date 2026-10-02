ETV Bharat / international

ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ବିମାନ ଅଘଟଣ: କୋ ପାଇଲଟଙ୍କ ପଛରେ ଇରାନ ଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

ଇସ୍ରାଏଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବିମାନରେ ୧୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବାର ସୁରାକ ମିଳିଲେ ଇରାନକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ।

FlyDubai aircraft that made an emergency landing in Saudi Arabia
ସାଉଦି ଆରବରେ ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 2, 2026 at 9:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜେରୁଜେଲମ: ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ବିମାନ କ୍ରାସ୍‌ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା କୋ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ଦୃଢ ଚେତାବନୀ । ସହ ପାଇଲଟଙ୍କ ପଛରେ ଯଦି ଇରାନର ହାତ ରହିଥାଏ ତେବେ ଇରାନ ଉପରେ ସାଂଘାତିକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଇସ୍ରାଏଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏହି ବିମାନରେ ୧୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବାର ସୁରାକ ମିଳିଲେ ଇରାନକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ।

ଆମେରିକାର ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ

ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଥିବା ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ତେହେରାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏହା ଉପରେ କାମ ଚାଲିଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି । ଯଦି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ତେହେରାନର ହାତ ଥାଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଶ୍ଚିତ ନେବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଆଶ୍ବସନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସାମନାକୁ ଆସିଛି। ଇରାନର ଅଧିକାରୀମାନେ ବୁଧବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସାତ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ତେହେରାନର ସଦ୍ୟତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସେମାନେ ଆମେରିକାର ଏକ ଆଧିକାରିକ ଜବାବ ପାଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଜବାବରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କି ନୁହେଁ ସେ ନେଇ ଅଧିକାରୀମାନେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି।

ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ କୌଣସି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନଦେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଜଣକ ଇସଲାମୀୟ କଠୋରପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କିଏ କଠୋରପନ୍ଥୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ନେତ୍ୟାନାହୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି ।

ନେତାନ୍ୟାହୁ ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍‌କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଜଣକ ବୋଧହୁଏ ଇସ୍ରାଏଲର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିୟମର ଏକ ସୁଯୋଗ ନେଇଛି । ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଦେଶର ଇସ୍ରାଏଲ ସହ କୁଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଲଟ ମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥାଏ । ସହ-ପାଇଲଟଙ୍କ ପରିଚୟ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

କ୍ୟାପଟେନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଡକ୍ଟର ଶୋଟା ମୁସାୟେଭଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିମାନ ଭିତରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସହ-ପାଇଲଟ ଜଣକ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତ ପଛପଟେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ବିମାନର ଅନ୍ୟତମ ହିରୋ ଭାବେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସିତ କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତ ମଛାର ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ରାଜଧାନୀ ଆବୁଧାବିରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ସହ-ପାଇଲଟ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

ସହ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ

ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସହ-ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ତଦନ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୁଇନ୍ଦା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ସାଉଦି ଆରବରେ ଅଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସହ-ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପଠାଯାଉ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ଯଦିଓ ଏହି ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି। ସାଉଦି ଆରବର ଇସ୍ରାଏଲ ସହ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି।

UAE ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହା କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ କି ନାହିଁ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ବିମାନଟି ସେଠାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ବିମାନ ଭିତରେ ଘଟିଥିବା ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ UAE ର ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଉଥିବାରୁ ଏମିରେଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଏହା ଉପରେ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ରହିଛି।

ନେତାନ୍ୟାହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ UAE ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟେଦ ଅଲ୍ ନାହୟାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ଜେରାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଫୋନରେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ମନେହେଉଛି ଯେମିତି ସହ-ପାଇଲଟ ଜଣକ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କିମ୍ବା ଜଣେ ପାଗଳ ଥିଲେ।"

ସହ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ନେଇ ନୀରବ ଓମାନ

ଘଟଣା ନେଇ ଓମାନ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନେତାନ୍ୟାହୁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ବଢ଼ୁଥିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ।

ଇସ୍ରାଏଲ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ବିମାନରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲର ଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଭାରତ ଏବଂ UAE ର ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେହିପରି ଚାରିଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆମେରିକାର ନାଗରିକ ଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁନିଆ କହୁଛି ‘ହିରୋ’: କିଏ ଏହି ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର ? ଇସ୍ରାଏଲଠୁ ଆମେରିକା କରୁଛି ସଲାମ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଏ ଦୁବାଇ ବିମାନ ଅଘଟଣ: ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ 180 ଇସ୍ରାଏଲ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ

TAGGED:

FLYDUBAI INCIDENT
DONALD TRUMP THREAT ISRAEL
ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ବିମାନ ଅଘଟଣ
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ
TRUMP ON FLYDUBAI INCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.