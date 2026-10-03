ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ବିମାନ ଅଘଟଣ: ମିଳିଲା ସହ-ପାଇଲଟଙ୍କ ପରିଚୟ, ଓମାନରେ ବିମାନ ଚଳାଇବା ବ୍ୟାନ୍ ଥିଲା
ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ ସ୍ମିଥ ମଛାରଙ୍କୁ ବିମାନ ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଜଡିତ ସହ ପାଇଲଟଙ୍କ ମିଳିଲା ପରିଚୟ ।
Published : October 3, 2026 at 11:58 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ବିମାନର ସହ-ପାଇଲଟଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସ୍ମିତ ମଛାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ୧୭୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ତେଲ ଆଭିଭ ଯାଉଥିବା ବିମାନକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣାପଡିଛି । ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଓମାନର ନାଗରିକ ହମାମ ଅଲ ହାମାମି ଭାବେ ଜଣାପଡିଛି ।
ମିଳିଲା ସହ ପାଇଲଟଙ୍କ ପରିଚୟ
ଚରମପନ୍ଥୀ ବିଚାରଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆଶଙ୍କାରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେଶ ଓମାନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମିଳିତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (ୟୁଏଇ) ଭିତ୍ତିକ ଏହି ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସହ-ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏମିରେଟ୍ସରେ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ କେତେ ଦୂର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଓମାନ ପକ୍ଷରୁ ସହ-ପାଇଲଟଙ୍କ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯିବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ 'ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ'ରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭ୍ରମଣ ଶିଳ୍ପ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏହା ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଆମେରିକାଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅଶାନ୍ତ ଥିବା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବିବ୍ରତ କରିଦେଇଛି। ମିଳିତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଦେଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ସେବା ସ୍ଥଗିତ ହେବା ପରେ ୟୁଏଇରେ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବିମାନ ଚଳାଇବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।
ବେନ ଗୁରିଅନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବିମାନ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ପୂର୍ବରୁ ୟୁଏଇ ଛାଡ଼ି ରାତି ୧ଟା ପରେ ତେଲ ଆଭିଭରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ବିମାନବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ସକାଳେ ଦୁବାଇରୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଆର୍କିଆ ଏବଂ ଇସ୍ରାଇର ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଲ ଅଲ ରବିବାର ଦିନ ଦୁବାଇରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଆବ୍ରାହମ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆରବ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପର ଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁବାଇ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି।
ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଚରମପନ୍ଥୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସହ ତେହେରାନର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି । କିନ୍ତୁ ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଇରାନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼େ ତେବେ ଆମେରିକା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରହାର କରିବ।
ସେପଟେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଟିମ ଏହି ତଦନ୍ତରେ ସାମିଲ ଥିବାବେଳେ ଏମିରେଟ୍ସର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣକାରୀ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇରାନ ସହ ଏହାର ସମ୍ପୃକ୍ତିର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ ।
ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ବିମାନଟି ୧୫ ହଜାର ଫୁଟକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା
ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ସାଉଦି ଆରବର ତାବୁକରେ ଅନ୍ୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ସାମନାକୁ ଆସୁଛି । ବିମାନ ଉଡ଼ାଣର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ସଙ୍କେତ ମିଳିଥିଲା । ବିମାନଟି ହଠାତ ୧୬ ହଜାର ଫୁଟକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା । ଡାଟା ଟ୍ରାକିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସିଧାସଳଖ ପତନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପତନର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନର ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ କକପିଟ୍ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଡାନିଏଲ ଶ୍ଲିଚଟର କହିଛନ୍ତି।
ଏହାର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ପୁଣି ଏହା ଉପରକୁ ଉଠି ପରେ ପୁଣି ୧୫ ହଜାର ଫୁଟକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା । ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କୁହନ୍ତି ‘‘ବିମାନଟି ଅତି ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ଢଳି ପଡ଼ିଲୁ। ବିମାନଟି ତଳକୁ ଖସୁଥିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ମୁଁ କେବେବି ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲେ ଆମେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ! ଆମେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ!’’
କ୍ୟାପଟେନ କୌଣସି ମତେ କକପିଟ କବାଟ ଖୋଲିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିମାନରେ ୧୭୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ୮ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ଯାତ୍ରୀମାନେ କକପିଟରୁ ସହ-ପାଇଲଟ୍ଙ୍କୁ ଘୋଷାରି ଆଣି ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାବିନର ଚଟାଣରେ ଶୁଆଇ ଦେବା ସହ ହେଡଫୋନ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ହାତ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଆହତ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ବିମାନର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ କୌଣସି ଛୁରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। କେବଳ ଚଟାଣରେ ସବୁଆଡ଼େ ରକ୍ତ ଦେଖାଯାଉ ଥିଲା । ଏତେ ଆଘାତ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଲଟ ବଞ୍ଚିଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ବିମାନ ଅବତରଣ ପରେ ଭାବବିହ୍ବଳପୂର୍ଣ୍ଣ ମାହୋଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ମିତ୍ ମଛରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି: ହିରୋ ପାଇଲଟ କହିଲେ, ବିପଦ ବେଳେ ପଢୁଥିଲି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା