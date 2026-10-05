ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇର ସହ-ପାଇଲଟ୍ ୯/୧୧ ଶୈଳୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବିଫଳ କରିଦେଲେ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛର
ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅବତରଣ ଅନୁମତି ପାଇବା ଏବଂ ତା ପରେ 2001 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ଆକ୍ରମଣ ପରି ବିମାନକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା ।
Published : October 5, 2026 at 7:39 PM IST
ଜେରୁଜେଲମ: ତେଲ ଅଭିଭ ଯାଉଥିବା ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ବିମାନକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଓମାନ କୋ ପାଇଲଟ । ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଇସ୍ରାଏଲର ବେନ ଗୁରିଆନ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ କୋଠା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବିମାନ ସହ ଧକ୍କା ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଓମାନର ଏହି କୋ ପାଇଲଟ ହମ୍ମାମ ଅଲ-ହମ୍ମାମୀଙ୍କୁ ଘଟଣା ପରେ ପରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE)ର ତଦନ୍ତାକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏୟାର କ୍ରାଫ୍ଟର କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଫ୍ଲାଇଦୁବାଇ ଫ୍ଲାଇଟ1073କୁ ନିଜେ କବ୍ଜାକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ।
ଇସ୍ରାଏଲୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅବତରଣ ଅନୁମତି ପାଇବା ଏବଂ ତା ପରେ 2001 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ଆକ୍ରମଣ ପରି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ କୋଠା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଜେଟ ସହିତ ବିମାନକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା ।
ଇସ୍ରାଏଲି ନିଉଜ ଏଜେନ୍ସି Ynet ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗିରଫ ଅଲ ହମ୍ମାମୀ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମକୁ କହିଛନ୍ତି, ବିମାନ ଜୋର୍ଡାନ ଉପରେ ଥିବାବେଳେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବାବେଳେ ସେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ଉଡାଣର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଘଟୁଛି ତାହା କେହି ବୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।
ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ଅଲ ହମାମୀ ତଦନ୍ତକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବେନ ଗୁରିଅନ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଲଅଭିଭର ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଠା କିମ୍ବା ଜୋର୍ଡାନର ଏକ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପଟେନ ମଚ୍ଛର ଗୁରୁତର ଆହତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସହ ପାଇଲଟଙ୍କ ସହ ଲଢି ଏହି ଯୋଜନା ବିଫଳ କରି ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସନ୍ଦେହରେ ବ୍ରିଟିଶରୁ ସମସ୍ତ ବୋମାବର୍ଷଣକାରୀ ବିମାନ ହଟାଇଲା ଆମେରିକା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ବିମାନ ଅଘଟଣ: ମିଳିଲା ସହ-ପାଇଲଟଙ୍କ ପରିଚୟ, ଓମାନରେ ବିମାନ ଚଳାଇବା ବ୍ୟାନ୍ ଥିଲା