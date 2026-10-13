ପାକିସ୍ତାନରେ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ ବଗି ଓଲଟି 5 ମୃତ, 30 ଆହତ
13ଟି ବଗିକୁ ରେଳ ଧାରଣାରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ । ରେହମାନ ବାବା ଏକ୍ସପ୍ରେସଟି ମୁଲତାନରେ ଶେର ଶାହ ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ।
Published : October 13, 2026 at 12:59 PM IST
ଲାହୋର: ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ 5 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 30 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳ 5 ଟା 15 ମିନିଟ ସମୟରେ ଟ୍ରେନଟି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରେହମାନ ବାବା ଏକ୍ସପ୍ରେସଟି ମୁଲତାନରେ ଶେର ଶାହ ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ।
ବଗି ଓଲଟି 5 ମୃତ
ଆହତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମୁଲତାନର ନିସ୍ତାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଖବର ପାଇ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପୋଲିସ ଜିଓ ନ୍ୟୁଜକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା 13ଟି ବଗିକୁ ରେଳ ଧାରଣାରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ବଗିରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
ଜଣେ ପାସେଞ୍ଜର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ରୋହରି ନିକଟରେ 9 ନମ୍ବର ବଗିରେ କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଏହାର ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡିନାହିଁ । ମରାମତି କାରଣରୁ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବା ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରିଫ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଆହତ ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ସେହିପରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରି ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ କରିବାକୁ ଶେହବାଜ ଶରିଫ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଲାଇନଚ୍ୟୁତର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡିନାହିଁ । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲେ ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଖୋଜିବ ପାକିସ୍ତାନ ରେଳ । ତେବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ରେଳ ବିଭାଗ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 2023ରେ ସିନ୍ଧର ନୱାବଶାହ ନିକଟରେ ହଜାରା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବା ପରେ 30 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଥିବାବେଳେ 100 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅପାସୋରା ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା..ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ଧରାଇଦେଲା ହୁଇଲ ଚେୟାର, ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲା ମା'ର କୋଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 39 ଯାତ୍ରୀ ମୃତ