ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ମହାକାଶଯାତ୍ରା କରି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମହିଳା
ଆମେରିକାର କୋଟିପତି ଜେଫ ବୋଜେସଙ୍କ ସ୍ପେଶ କମ୍ପାନୀ ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନର ନିଉସେପର୍ଡରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ଟେକ୍ସାସରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ସକାଳ 8.15ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
Published : December 21, 2025 at 7:01 PM IST
ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ: ଜର୍ମାନର ଜଣେ ମହିଳା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ମହାକାଶଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ହୁଇଲଚେୟାରରେ ମହାକାଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଆମେରିକାର କୋଟିପତି ଜେଫ ବୋଜେସଙ୍କ ସ୍ପେଶ କମ୍ପାନୀ ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନର ନିଉ ସେପର୍ଡ NS-37ରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ଟେକ୍ସାସରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ସକାଳ 8.15ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ମହାକାଶଯାତ୍ରା କରି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏହି ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ୟୁରୋପୀୟ ସ୍ପେଶ ଏଜେନ୍ସିର ଏରୋସ୍ପେଶ ତଥା ମେକାଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାଇକାଏଲା ବେନ୍ଥସ । ବେନ୍ଥସ ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସହ ମହାକାଶରେ ପ୍ରାୟ10 ମିନିଟ ଉଡାଣ ଭରିଥିଲେ । ଏହି 10 ମିନିଟରେ ସେ ମହାକାଶର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମାନ୍ ରେଖା ପାର କରିଥିଲେ । ମାଉଣ୍ଟେନ ବାଇକିଂ କରୁଥିବାବେଳେ ବେନ୍ଥସ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡର ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେ ଚାଲିବା ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଥିଲେ । ତା ପରଠାରୁ ସେ ହୁଇଲ ଚେୟାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ।
Congratulations, Michi! You just inspired millions to look up and imagine what is possible 🚀 https://t.co/RMHa54o6Xh— Jared Isaacman (@rookisaacman) December 20, 2025
ଭିଡିଓରେ ମନ କଥା କହିଲେ ବେନ୍ଥସ
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ଭିଡିଓରେ ବେନ୍ଥସ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ସତରେ ଆମ ବିଶ୍ବ ଅକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଅପହଞ୍ଚ । ଯଦି ଆମେ ଏକ ସମାବେଶୀ ସମାଜ ଚାହିଁବା ତେବେ ଆମେ ସବୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ । କେବଳ ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ।’
ବେନ୍ଥସଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନାସା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
ଛୋଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରକେଟରେ ଏହି ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଉ଼ଡାଣ ଭରିଥିଲେ। ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିବା କ୍ୟାପସୁଲ ଅଲଗା ହୋଇ ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାଭିଟିରେ 10 ମିନିଟ ଉଡିବା ପରେ ଟେକ୍ସାସ ଫେରିଥିଲା । ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନର ଏହା 16ତମ କ୍ରିଉଡ ଫ୍ଲାଇଟ ଥିଲା । ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ ତାର ନିଉ ସେପର୍ଡ ରକେଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ମହାକାଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି ।
ବେନ୍ଥସଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପରେ ନାସାର ନୂଆ ଚିଫ ଜାରେଡ ଆଇଜାକମ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହାଣ୍ତଲରେ କହିଛନ୍ତି, ‘କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ମିକି । ତୁମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଦେଖାଇଲ ଏବଂ କଣ କଳ୍ସନା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲ ।’
ଅନେକ ମହାକାଶଯାତ୍ରୀ ଏହି ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପପ ଗାୟକ କାଟି ପେରୀ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ଟ୍ରେକ୍ ରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିର୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ୱିଲିୟମ୍ ଶାଟନର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖ ପ୍ରୟାସ କର, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ସପନ ବି ସତ ହେବ: ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Yearender 2025: NISAR ଲଞ୍ଚଠୁ ISSରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଯାଏଁ, ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାତେଇଲା ଇସ୍ରୋ