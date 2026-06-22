ETV Bharat / international

ସ୍ବିଜରଲାଣ୍ଡରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ, 60 ଦିନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ପାଇଁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ

ଇସ୍‌ଲାମାବାଦ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ସ୍ବିଜରଲାଣ୍ଡର ବର୍ଗେନଷ୍ଟକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।ଆଲୋଚନାରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ହୋଇ "ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ" ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଛନ୍ତି।

First Round Of Iran-US Talks Ended successfully with Qatar and Pakistan Mediation
ଆମେରିକା-ଇରାନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୈଠକ ଶେଷ, 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ପାଇଁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 22, 2026 at 12:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IRAN US PEACE TALKS , ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ଆଜି (ସୋମବାର) ସ୍ବିଜରଲାଣ୍ଡରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଓ କତାର ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଇସଲାମାବାଦ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ସ୍ବିଜରଲାଣ୍ଡର ବର୍ଗେନଷ୍ଟକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଇରାନ ଓ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମେତ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଓ କତାରର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

ଲେକ୍ ଲୁକ୍ରେନ ସମ୍ମିଳନୀ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଓ ଗଠନାତ୍ମକ ପରିବେଶରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ଭବିଷ୍ୟତର ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଲୋଚନାରେ ସହାୟତା କରିବ ବୋଲି ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା:
ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ "ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ" ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ । ଏହାଦ୍ବାରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି । "ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଭଳି ଘଟଣା ଏବଂ ଭୁଲ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ "ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ" ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, " ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ କତାର ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ।

ଡି-କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ସେଲ୍:
ଏହା ସହିତ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ, ଲେବାନନ୍ ସହିତ ଏକ ଡି-କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ସେଲ୍ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଲେବାନନ୍ ଉପରେ ହେଉଥିବା ସାମରିକ ଅପରେସନ୍କୁ ଏହା ଏଡ଼ାଇବ । ଏହା ସହିତ ଲେବାନନ୍‌ରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ପାଇଁ ରୋଡ୍‌ମ୍ୟାପ୍:
ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । "ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଅଧିକ ବୈଷୟିକ ଆଲୋଚନାର ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିଛି," ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ଓ କତାରର ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସ୍ବିଜରଲାଣ୍ଡର ବର୍ଗେନଷ୍ଟକରେ ଠାରେ ଅଧିକ ବୈଷୟିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବୈଠକ ବସିବ ବୋଲି ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ବୈଠକ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୟଦ୍ ଅବ୍‌ବାସ ଆରାଗାଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଯଠେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଛି । ସେ ନିଜ X ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ କତାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଲେବାନନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।"

କତାର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନକୁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସଂଘର୍ଷର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଏବଂ କୂଟନୀତି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିବ ବିରାମ; ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି, ଖୋଲିବ ହରମୁଜ୍‌ !

ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ବୁଡିଗଲା ଭାରତୀୟ ଡଙ୍ଗା, 14 କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ; 'ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ଚୁକ୍ତି, ହରମୁଜ୍‌ରେ ସହଜ ହେବ ଯାତାୟତ

TAGGED:

IRAN US PEACE TALKS
US ISRAEL IRAN WAR
ଇରାନ ଆମେରିକା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟଯୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା
IRAN US SWITZERLAND TALKS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.