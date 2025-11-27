ETV Bharat / international

ହଂକଂ ହାଉସିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 44 ମୃତ, ଶତାଧିକ ନିଖୋଜ

ହଂକଂ ତାଇ ପୋ' ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳିଗଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା । 44 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ।

hong kong fire accident news
ହଂକଂରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 27, 2025 at 9:51 AM IST

|

Updated : November 27, 2025 at 10:41 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

HONG KONG FIRE ହଂକଂ: ହଂକଂର ଏକ ହାଉସିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 44 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ତାଇ ପୋ' ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ପରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 44 ଜଣ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଶହ ଶହ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଜାରି ରହିଛି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀର ଦୁଇ ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ରହିଛନ୍ତି ।

ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ହଂକଂ ପୋ' ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ହାଉସିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଉପର ମହଲାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 44 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳ ଶତାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେବି ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେପଟ ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀର ଦୁଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ରହିଥିବା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କିଛି ଝରକାକୁ ଅବରୋଧ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀର ନାମ ଲେଖାଥିବା ଜ୍ୱଳନଶୀଳ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି । ଯେପରିକି ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ଜାଲି, କାନଭାସ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆବରଣ । ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦ୍ବାରା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଆଠଟି ଟାୱାର ମଧ୍ୟରୁ ସାତଟି, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ବୟସ୍କ ବାସିନ୍ଦା ରହୁଥିଲେ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଳୁଥିଲା । ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହଂକଂରେ ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସାଲୁର ଘାଟିରେ ଜଳିଗଲା OSRTC ବସ୍‌, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ 5 ଯାତ୍ରୀ

ସାଉଦି ଆରବରେ ଜଳିଗଲା ବସ୍‌, 45 ଭାରତୀୟ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ, 28 ମହିଳା ଓ 10 ଶିଶୁ ମୃତ

ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଲା ଘର; ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 5 ମୃତ, 7 ଗୁରୁତର

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : November 27, 2025 at 10:41 AM IST

TAGGED:

FIRE CLAIMS 44 LIVES
ହଂକଂ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
HONG KONG HOUSING COMPLEX BLAZE
HONG KONG ACCIDENT TRAGEDY
HONG KONG FIRE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିମୁଖ ଚାଷୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି GI ଟ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷାରେ

'ଗଛ ଦିଦି' ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ : ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ଲଗାଇଲେଣି 15000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ

ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ସସ୍ମିତା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ: ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ FOODK

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.