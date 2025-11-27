ହଂକଂ ହାଉସିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 44 ମୃତ, ଶତାଧିକ ନିଖୋଜ
ହଂକଂ ତାଇ ପୋ' ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳିଗଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା । 44 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ।
HONG KONG FIRE ହଂକଂ: ହଂକଂର ଏକ ହାଉସିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 44 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ତାଇ ପୋ' ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ପରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 44 ଜଣ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଶହ ଶହ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଜାରି ରହିଛି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀର ଦୁଇ ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ରହିଛନ୍ତି ।
ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ହଂକଂ ପୋ' ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ହାଉସିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଉପର ମହଲାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 44 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳ ଶତାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେବି ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେପଟ ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀର ଦୁଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ରହିଥିବା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
VIDEO | Hong Kong: 36 persons were killed in a fire that spread across multiple high-rise apartment buildings in a Hong Kong housing complex, the city's fire services said Wednesday.— Press Trust of India (@PTI_News) November 27, 2025
Another 279 people were reported missing in the deadliest fire in years blazed late into the… pic.twitter.com/oAcMHnlzSU
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କିଛି ଝରକାକୁ ଅବରୋଧ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀର ନାମ ଲେଖାଥିବା ଜ୍ୱଳନଶୀଳ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି । ଯେପରିକି ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ଜାଲି, କାନଭାସ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆବରଣ । ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦ୍ବାରା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଆଠଟି ଟାୱାର ମଧ୍ୟରୁ ସାତଟି, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ବୟସ୍କ ବାସିନ୍ଦା ରହୁଥିଲେ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଳୁଥିଲା । ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହଂକଂରେ ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
