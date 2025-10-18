ଢାକା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଭିଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଅନେକ ବିମାନ ରଦ୍ଦ
ଢାକାର ହଜରତ ଶାହଜଲାଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର କାର୍ଗୋ ଭିଲେଜରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ବିମାନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
Published : October 18, 2025 at 7:30 PM IST|
Updated : October 18, 2025 at 7:42 PM IST
ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକାର ହଜରତ ଶାହଜଲାଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର କାର୍ଗୋ ଭିଲେଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।
BDNews ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରି କହାଯାଉଛି ଯେ, "ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2ଟା 30 ସମୟରେ ଗେଟ୍ 8 ନିକଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଓ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ମିଡିଆ ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ପାତ୍ର ତଲହା ବିନ୍ ଜାସିମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନଅଟି ଅଗ୍ନିଶମ ୟୁନିଟ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ପନ୍ଦରଟି ୟୁନିଟ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଏବଂ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ମିଡିଆ ସେଲର ଜାସିମ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ, ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଅଠେଇଶଟି ୟୁନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଫୋର୍ସ ପଠାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କାର୍ଗୋ ଟର୍ମିନାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ନିଆଁ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ କଳା ଧୂଆଁରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୃତାହତର ଖବର ମିଳିନାହିଁ।
ଏହି ସମୟରେ, ଡେଲି ଷ୍ଟାର ପକ୍ଷରୁ ବିମାନବନ୍ଦରର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, "ଆମର ସମସ୍ତ ବିମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।"
ଇଣ୍ଟର-ସର୍ଭିସେସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ସ (ISPR) କହିଛି ଯେ, ବାଂଲାଦେଶ ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଅଥରିଟି, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ବାୟୁସେନାର ଦୁଇଟି ଅଗ୍ନିଶମ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ପ୍ରୟାସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
ବର୍ଡର ଗାର୍ଡ ବାଂଲାଦେଶ (BGB)ର ଦୁଇ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଯବାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୃତାହତ କିମ୍ବା ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ତାହାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ।
ଢାକାର ଏକ ଚାରି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଦାମରେ ହୋଇଥିଲା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ଢାକାର ଏକ ଚାରି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଦାମରେ ନିକଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ବାଂଲାଦେଶରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଢାକାର ଏକ ଚାରି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଷାକ କାରଖାନା ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଗୋଦାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ୧୬ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁବାର, ଚିଟାଗଙ୍ଗ ରପ୍ତାନି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଜୋନ୍ (CEPZ) ରେ ଥିବା ଏକ ଆଠ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କାରଖାନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଖବର ମିଳିନଥିଲା।
