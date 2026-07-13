ETV Bharat / international

ବ୍ୟାଙ୍କକ ପବ୍‌ରେ ନିଆଁ ଲାଗି 27 ମୃତ, 63 ଆହତ

ଅଘଟଣରେ ୨୭ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁତିନ ଚାର୍ନଭିରାକୁଲ୍ ।

Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul, in blue, inspects the site of a fire as bodies of victims are laid in a row in Bangkok,
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ((AP))
author img

By AP (Associated Press)

Published : July 13, 2026 at 8:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ୟାଙ୍କକ: ଥାଇଲାଣ୍ଡ ରାଜଧାନୀରେ ସୋମବାର ସକାଳେ ଏକ ପବ୍‌ରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ୨୭ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉତ୍ତର ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ଥିବା 'ନା ଲାଡପ୍ରାଓ' ପବ୍‌ର ସମ୍ମୁଖ ପଟୁ ପ୍ରବଳ ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପବ୍‌ରେ ଥିବା ଲୋକେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡୁଥିବା ବେଳେ କଳାଧୂଆଁର ଆସ୍ତରଣରେ ଆକାଶ ଢାଙ୍କି ହୋଇପଡିଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଆକାଶକୁ କଳା ଧୂଆଁର ଆସ୍ତରଣ ଘୋଟି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଧାଉଁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।

ପବ୍‌ରେ ନିଆଁ ଲାଗି 27 ମୃତ

ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁତିନ ଚାର୍ନଭିରାକୁଲ୍ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏହି ଅଘଟଣରେ ୨୭ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ପବ୍‌ର ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମୋତେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ସର୍କିଟ୍ ବ୍ରେକରରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିଥିଲେ, ଏହା ପରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ସ୍ଥାନ ଘନ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ମୃତଦେହ ପବ୍‌ର ପଛପଟେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟରୁ ମିଳିଛି ’’।

ବ୍ୟାଙ୍କକ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଚାଡଚାର୍ଟ ସିତିପୁଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୬୩ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୨ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଅନେକ ଆହତଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନଥିବାରୁ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଅଚେତ ଥିବାରୁ ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା।

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପବ୍ ଭିତରର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଚେୟାର, ଟେବୁଲ ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିଜ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଗାୟିକା ସୁକନ୍ୟା ୱଙ୍ଗୱଙ୍ଗୱାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ । କାରଣ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଣ୍ଡର କିଛି ସଦସ୍ୟ ସେହି ପବ୍‌ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତିନି ଜଣ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି, ନିଆଁ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ସବୁଆଡେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ କଟିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚାରିଆଡେ ଧୂଆଁ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାରିନଥିଲେ।"

ପୂର୍ବରୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପବ୍‌ରେ ଘଟିଛି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଥିବା ଏକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପବ୍‌ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ୧୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୦୯ ରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ବ୍ୟାଙ୍କକର 'ସାନ୍ତିକା ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍'ରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୬୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ଲବ୍ ଭିତରେ ବାଣ ଫୁଟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭିଏତନାମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୧୫ ଜଣ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା, ୨୧ ଜଣ ଉଦ୍ଧାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚୀନର ଜୋତା କାରଖାନାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ୨୮ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, କାରଖାନା ମାଲିକ ଓ ପରିଚାଳକ ଗିରଫ

TAGGED:

BANGKOK PUB FIRE
THAILAND PRIME MINISTER PUB FIRE
THAILAND FIRE HORROR
ବ୍ୟାଙ୍କକ ପବ୍‌ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
BANGKOK PUB FIRE INCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.