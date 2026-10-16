ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖୋଜା ଯାଉଥିବା ଠକକୁ ଭାରତରୁ ନେଲା FBI
ଆମେରିକା ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ; ଗତ ମାସରେ ଭାରତରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମଞ୍ଜିତ ସିଂହ ବେଦୀଙ୍କୁ ଆମେରିକା ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ
Published : October 16, 2026 at 6:32 PM IST
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଅନିୟମିତତା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଖୋଜା ଚାଲିଥିବା ଜଣେ ଠକଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଗତ ମାସରେ ଭାରତରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମଞ୍ଜିତ ସିଂହ ବେଦୀଙ୍କୁ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଆମେରିକା ଫେରାଇ ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆମେରିକୀୟ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଚାର୍ଲ୍ସ ନିଲ୍ ଫ୍ଲଏଡ୍।
Manjit Singh Bedi, One of the FBI’s Most Wanted Fraudsters, Returned to U.S. to Face Justice @FBISeattle Special Agent in Charge, Mike Herrington: "No matter how far someone may flee and no matter how long it may take, the FBI is committed to pursuing those who attempt to outrun the consequences of their criminal actions, even when they seek to evade the justice system by hiding overseas."— FBI (@FBI) October 16, 2026
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବେଦୀ ଆମେରିକାର ୱାଶିଂଟନ୍ ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତରେ ହାଜର ହେବେ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ FBI ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାଶ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, “ମଞ୍ଜିତ ସିଂହ ବେଦୀଙ୍କ ଗିରଫ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ FBIର ଐତିହାସିକ ‘ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରଡ୍ଷ୍ଟର୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍’ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା।”
ବେଦୀଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ପଟେଲ FBI ସିଆଟଲ୍ ଟିମ୍ ସମେତ ଆମେରିକା ଓ ଭାରତର ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ନିଲ୍ ଫ୍ଲଏଡ୍ କହିଛନ୍ତି, ବିଚାର ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଦୀଙ୍କୁ ହାଜତରେ ରଖିବା ପାଇଁ FBI ଅଦାଲତରେ ଆବେଦନ କରିବ। କାରଣ, ସେ ଫେରାର ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥିବା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି।
ବେଦୀ ଆମେରିକାର ୱାଶିଂଟନ୍ ରାଜ୍ୟର ଟାକୋମା ସହରରେ ‘ଏସିଆନ୍ ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋର୍’ ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଚଳାଉଥିଲେ। ସେ SNAP ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର EBT କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଠକେଇ (ୱାୟାର୍ ଫ୍ରଡ୍) ଏବଂ SNAP ଯୋଜନାର ଲାଭ ସମ୍ପର୍କିତ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ନକରି ଅଦାଲତରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା।
ତାଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ ଜମା କରିବା ସହ ୱାଶିଂଟନ୍ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ FBIର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବେଦୀ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ କାନାଡା ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଭାରତକୁ ଫେରାର ହୋଇ ଆସିଥିଲେ।
FBI MOST WANTED FRAUDSTER, MANJIT SINGH BEDI, RETURNED TO U.S. Bedi was arrested after allegedly defrauding the U.S. by diverting SNAP funds intended for those in need for his own personal gain. After being indicted for wire fraud in April, he fled to India. "There is not a place in the world where the FBI’s wanted posters cannot reach. And Bedi’s wanted poster quickly reached people who were able to report where he was located in India," said @FBISeattle Special Agent in Charge, Mike Herrington. Thank you to our law enforcement partners and the @WHFraudTF who continue to work with us on this critical initiative.— FBI (@FBI) October 16, 2026
FBIର ସିଆଟଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ. ମାଇକ୍ ହେରିଙ୍ଗଟନ୍ କହିଛନ୍ତି, “FBI ସିଆଟଲ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଆମର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହାୟତା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଯୋଗୁଁ ବେଦୀଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ଏବେ ଟାକୋମା ଅଦାଲତରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।”
କାଶ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, ୨୦୨୪ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ SNAP ପାଣ୍ଠିରୁ ଅତି କମ୍ରେ ୬ ଲକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଠକେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବେଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରହିଛି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଅଭିଯୋଗର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ପଟେଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ବିଦେଶୀ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆମେରିକାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଅଭିଯାନରେ ଏହା ସଦ୍ୟତମ ସଫଳତା। ମାତ୍ର ୨୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୨୬୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ବା ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଫେରାଇ ଆଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ଅବଧି ତୁଳନାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।