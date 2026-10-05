ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ନବଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିୁଛି-ଜାତିସଂଘ ପରିବେଶ ମୁଖ୍ୟ
ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ଅଦୃଶ୍ୟ ହତ୍ୟାକାରୀ ସାଜିଛି । କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଦୃଶ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଏବଂ ଏବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦରକାର ।
Published : October 5, 2026 at 3:22 PM IST
ନାଦି: ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶେଷ କରି ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ନବଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିିଛି । ଜାତିସଂଘର ପରିବେଶ ମୁଖ୍ୟ ସାଇମନ ଷ୍ଟିଲ ଏନେଇ ସୋମବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଫିଜିର ନାଦିଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରି-କୋପ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାଇମନ ଷ୍ଟିଲ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଏହି ସର୍ଭେକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ମହାଦେଶର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଗର୍ଭଧାରଣରେ ବଡ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସବ, ମୃତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ, କମ ଓଜନର ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ସହିତ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରସବ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଅଟେ । ଷ୍ଟିଲ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଚିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ । ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରସବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟରେ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।"
ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ଯେପରି ଏକ ଜଳବାୟୁ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅସମାନତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟର ଗର୍ତ୍ତ ନ ପାଲଟେ ସେ ବିଷୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର । ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଯେ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ସସସ୍ୟା ଅହୁରି ଗୁରୁତର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରୁ ଆଫ୍ରିକାର ସାହେଲ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆମେରିକା ସମେତ ପାଖାପାଖି 33 ଦେଶରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଜୁଲାଇ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ । ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ କୋପରନିକର୍ସ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏଏଫପି ଏହି ବିଶ୍ଲଷଣ କରିଛି ।
ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ୱେଲକମ ପକ୍ଷରୁ ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଭାରତ, ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେର ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନର୍ସ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତଥା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଲିଆ ଗିଲାର୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ମା ଏବଂ ନବଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ଅଦୃଶ୍ୟ ହତ୍ୟାକାରୀ ସାଜିଛି । କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଦୃଶ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହା ଏବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୁଲିଆ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁଲ୍ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ! ବ୍ରାଜିଲ ବଦଳରେ ଲେଖିଦେଲେ ଭାରତ ନାଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Explainer : କାହିଁକି କିଛି ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ, କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ପାଇଁ ୟୁରୋପକୁ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ?