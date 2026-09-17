‘ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ହିମାଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳ ବରଫ ହରାଇଛି’: WMOର ୫ ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟରେ ଗୁରୁତର ଜଳ ସଙ୍କଟ ସତର୍କତା
ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ପାଣି ସମ୍ପର୍କିତ ଚରମ ଘଟଣାର ଅତି କମରେ ଅଧା ଓ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ୮୦%ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
Published : September 17, 2026 at 6:12 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୃଥିବୀର ଜଳଚକ୍ର କ୍ରମେ ଅଧିକ ଅନିୟମିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ କମ୍ ପାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଉଛି। ଏହା ସହିତ ହିମବାହଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବରଫ ହରାଉଥିବା ବେଳେ ଭୂତଳ ଜଳ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଜାତିସଂଘର ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂଗଠନ (WMO) ଗୁରୁବାର ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଏଲ୍ ନିନୋ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏହି ପ୍ରବଣତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇପାରେ।
WMOର ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ‘State of Global Water Resources’ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ରେ ବିଶ୍ୱର ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳପ୍ରବାହ ଗତ ୩ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶୁଷ୍କ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପୃଥିବୀର ମଧୁରଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହ୍ରାସ ଏବଂ ହିମବାହଗୁଡ଼ିକର ପଛକୁ ହଟିବା ପ୍ରବଣତା ଜାରି ରହିଥିବା ଦର୍ଶାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଜଳଚକ୍ର ଅଧିକ ଅନିୟମିତ ଓ ଅନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗତ ୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୯୯୧ ପରଠାରୁ ‘ସ୍ୱାଭାବିକ’ ଜଳପ୍ରବାହ ଥିବା ନଦୀ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି।
ଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଚରମ ଘଟଣାର ଅତି କମରେ ଅଧା ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁର ୮୦%ରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ମହାଦେଶରେ ଘଟିଛି।
ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସମଗ୍ର ଜଳଚକ୍ରର ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନଦୀ ଜଳପ୍ରବାହ, ଭୂତଳ ଜଳ, ବାଷ୍ପୋତ୍ସର୍ଜନ (evapotranspiration), ଭୂମିରେ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ, ବରଫ ଓ ତୁଷାର ସହିତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚରମ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ୨୦୨୫ ବର୍ଷକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୧ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରକାଶିତ ହେବାଠାରୁ ଗତ ୫ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ଓ ନିଷ୍କର୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦର୍ଶାଇଛି।
ଜଳଚକ୍ରର କିଛି ଅଂଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ଯେପରିକି ବର୍ଷାପାତ, ନଦୀ ପ୍ରବାହ ଓ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା। ଏଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଦିନ କିମ୍ବା ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭୂତଳ ଜଳ, ହିମବାହ ଓ ଋତୁକାଳୀନ ତୁଷାର ଭଣ୍ଡାର ଭଳି ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଏବଂ ଋତୁରୁ ଦଶନ୍ଧି କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚିତ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ପାଏ।
WMOର ମହାସଚିବ ସେଲେଷ୍ଟେ ସାଉଲୋ କହିଛନ୍ତି, “ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଏହି ଧୀରଗତିର ଜଳ ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଭଳି କାମ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବକୁ କମାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଖରା କିମ୍ବା ଶୁଷ୍କ ଋତୁ ସିଧାସଳଖ ଜଳ ସଙ୍କଟରେ ପରିଣତ ହୁଏନାହିଁ।”
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସେହି ସଞ୍ଚୟ ଖାତାକୁ ଖାଲି କରିଦେଉଛୁ। ୨୦୧୪-୧୬ଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ସ୍ଥଳଭାଗୀୟ ଜଳ ସଞ୍ଚୟରେ ହ୍ରାସ ପ୍ରବଣତା ଦେଖାଦେଇଛି, ଏହା ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ସଙ୍କେତ। କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ହିମାଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳ ବରଫର ଭାର ହରାଇଛି। ଭୂତଳ ଜଳର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ୨୦୨୫ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ କୂଅରେ ଐତିହାସିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି। ୨୦୨୪ ତୁଳନାରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଜଳ ଅଭାବ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ନୁହେଁ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ପାଣି ସମ୍ପର୍କିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖୁଛୁ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବା ଏଲ୍ ନିନୋ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖରା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇବ।”
- ରିପୋର୍ଟରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ
୩୫ ବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟତମ ଶୁଷ୍କ ବର୍ଷ ୨୦୨୫
୨୦୨୫ରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ନଦୀ ଜଳପ୍ରବାହ ୩୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଶୁଷ୍କ ବର୍ଷ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ନଦୀ ଅବବାହିକାର ୩୬% ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ଜଳପ୍ରବାହ ରହିଥିଲା। ୧୩ଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହାଇଡ୍ରୋଲଜିକାଲ୍ ମଡେଲର ସିମୁଲେସନ୍ ତଥ୍ୟ, ଅବଲୋକିତ ପାଣିପାଗ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏହି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
କ୍ରମାଗତ ସପ୍ତମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ‘ସ୍ୱାଭାବିକ’ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ନଦୀ ଅବବାହିକାର ସଂଖ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ରହିଛି। ଏହା ୩୪%ରୁ ୩୮% ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୧୯୯୧-୨୦୨୦ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ହାରାହାରି ୪୬% ଥିଲା।
- ସ୍ଥଳଭାଗୀୟ ଜଳ ସଞ୍ଚୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହ୍ରାସ
ସ୍ଥଳଭାଗୀୟ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତଳ ଜଳ, ହ୍ରଦ ଓ ନଦୀ, ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ବରଫ ଓ ତୁଷାରରେ ସଞ୍ଚିତ ମୋଟ ଜଳର ପରିମାଣ। ଏହା ୨୦୧୦ ଦଶକର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଆସୁଛି।
୨୦୨୧ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଆମେରିକା, ପାଟାଗୋନିଆ ଓ ସବ୍ଟ୍ରପିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡିଜ୍, ଗଙ୍ଗା-ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଉତ୍ସ ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକା, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଓ ପୂର୍ବ ଚୀନରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ସ୍ଥଳଭାଗୀୟ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସବ୍-ସାହାରା ଆଫ୍ରିକା, ସାହେଲ୍ ଓ ତିବ୍ବତୀୟ ପ୍ଲାଟୋର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
୨୦୨୫ରେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ପାଟାଗୋନିଆ, ପୂର୍ବ ୟୁରୋପ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ, ପୂର୍ବ ବ୍ରାଜିଲ, ଉତ୍ତର ଭାରତ, ଉତ୍ତର ୟୁରୋପର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ, ରୁଷ, ଚୀନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାରେ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଲା ପ୍ଲାଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଖରାରୁ ଆଂଶିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ସଙ୍କେତ ମିଳିଥିଲା।
୨୦୨୪ରୁ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଜାରି ରହିଥିଲା।
- ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତରରେ ହ୍ରାସ
୨୦୨୨ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ମହାଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ, ୟୁରୋପ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଭୂତଳ ଜଳ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ମଧ୍ୟ ଓ ପୂର୍ବ ୟୁରୋପ, ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା, ମେକ୍ସିକୋର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତର ଓ ମଧ୍ୟ ଚିଲି, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଓ ମଧ୍ୟ-ପଶ୍ଚିମ ବ୍ରାଜିଲ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ରୁ ବହୁ କମ୍ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଶୁଷ୍କତା ଓ କ୍ରମାଗତ ଜଳ ହ୍ରାସକୁ ସୂଚାଉଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଫ୍ରାନ୍ସର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତର ୟୁରୋପର ବଡ଼ ଅଂଶ, ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବଡ଼ ଅଂଶ, ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଓ ପୂର୍ବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକରୁ ବହୁ ଅଧିକ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
- ତୁଷାର ଆବରଣ ଓ ହିମବାହ
୨୦୨୫ରେ ୟୁରୋପରେ ତୁଷାର ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା। ରୁଷ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସାରେ ତୁଷାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
୨୦୨୫ର ହାଇଡ୍ରୋଲଜିକାଲ୍ ବର୍ଷରେ ହିମବାହଗୁଡ଼ିକ ୪୦୮ ± ୧୩୨ ଗିଗାଟନ୍ ବରଫ ଭାର ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରାୟ ୧.୧ ± ୦.୪ ମିଲିମିଟର ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି ସହ ସମାନ। କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ହିମାଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଟ୍ ବରଫ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
ମଧ୍ୟ ଏସିଆ, ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ, ରୁଷୀୟ ଆର୍କଟିକ୍, ଆଇସଲାଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମ କାନାଡା ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ବାର୍ଷିକ ବରଫ ଭାରର ହ୍ରାସ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ୩ଟି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।
କକେସସ୍, ପଶ୍ଚିମ କାନାଡା ଓ ଆମେରିକା ଏବଂ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପ ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ହିମବାହ ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ‘ପିକ୍ ୱାଟର’ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଥାଇପାରନ୍ତି। ‘ପିକ୍ ୱାଟର’ ହେଉଛି ସେହି ସୀମା, ଯେଉଁଠାରେ ବରଫ ତରଳିବା ଯୋଗୁଁ ହିମବାହରୁ ଜଳପ୍ରବାହ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେ।
- ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଧାରା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ
ଗତ ୫ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବିଜ୍ଞାନ ସେବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବନ୍ୟା ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଅନ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବା ମଧ୍ୟରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ।
ସାଉଲୋ କହିଛନ୍ତି, “ପାଣି କୌଣସି ସୀମାକୁ ସମ୍ମାନ କରେନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ଜଳ ସନ୍ତୁଳନ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ କ’ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ହିମବାହ ପଛକୁ ହଟିବା ଦ୍ୱାରା ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ତଳମୁହାଣ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମକୁ ଅଂଶୀଦାର ତଥ୍ୟ, ସମାନ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତର୍କତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା ହିଁ WMOର ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ।”
ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବିଜ୍ଞାନ ସେବା, ଡାଟା କେନ୍ଦ୍ର, ଗବେଷକ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥାର ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଭୂମିସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ମଡେଲ୍ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ମହାକାଶଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
୨୦୨୧ରେ ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସମୟରେ ଥିବା ୩ଟି ହାଇଡ୍ରୋଲଜିକାଲ୍ ଭେରିଏବଲ୍ଠାରୁ ଏବେ ଏହା ୧୫ଟି ହାଇଡ୍ରୋଲଜିକାଲ୍ ଭେରିଏବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି। ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ତଥାପି ରିପୋର୍ଟରେ ଜଳବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଏସିଆ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯଦିଓ ପାଣି ସମ୍ପର୍କିତ ଚରମ ଘଟଣାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ।
- ମୁଖ୍ୟ ନିଷ୍କର୍ଷ
ଜଳବାୟୁ
୨୦୨୫ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଉଷ୍ଣ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଦୁର୍ବଳ ଲା ନିନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ନିରପେକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ ଭାରତ ମହାସାଗରୀୟ ଡାଇପୋଲ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ନକାରାତ୍ମକ ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ଷାପାତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।
ନଦୀ ଅବବାହିକା
୨୦୨୧-୨୦୨୫ର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଆମାଜନ୍ ଓ ଲା ପ୍ଲାଟା ଅବବାହିକା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ମଧ୍ୟ ଓ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକା, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ବଡ଼ ଅଂଶରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ନଦୀ ଜଳପ୍ରବାହ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
୨୦୨୫ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଷିକ ନଦୀ ଜଳପ୍ରବାହ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକରୁ ବହୁ ଅଧିକ ଥିଲା।
ଆଫ୍ରିକାରେ ସେନେଗାଲ୍, ନାଇଜର୍, ଲେକ୍ ଚାଡ୍, ଅରେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ଲିମ୍ପୋପୋ ଅବବାହିକାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ଜଳପ୍ରବାହ ଥିବାବେଳେ ନୀଳ, କଙ୍ଗୋ ଓ ଜାମ୍ବେଜି ଅବବାହିକାରେ ବହୁ କମ୍ ଜଳପ୍ରବାହ ରହିଥିଲା।
ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଅଂଶ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଲା ପ୍ଲାଟା ଓ ସାଓ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଅବବାହିକା, ପୂର୍ବ ୟୁରୋପୀୟ ଅବବାହିକା, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ରୁ ବହୁ କମ୍ ନଦୀ ଜଳପ୍ରବାହ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ହ୍ରଦର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ସମାନ ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରବଣତା ଦେଖାଇଥିଲା। ଆଫ୍ରିକାର ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ଜଳ ଥିଲା। ତେବେ କାରିବା ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିଲା।
ସ୍ଥଳଭାଗୀୟ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ
୨୦୧୪-୧୬ଠାରୁ ସ୍ଥଳଭାଗୀୟ ଜଳ ସଞ୍ଚୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରବଣତା ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ପରିମାଣ ବଢ଼ୁଛି।
୨୦୨୧-୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଆମେରିକା, ପାଟାଗୋନିଆ ଓ ସବ୍ଟ୍ରପିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡିଜ୍, ଗଙ୍ଗା-ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଉତ୍ସ ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକା, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଓ ପୂର୍ବ ଚୀନରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ସ୍ଥଳଭାଗୀୟ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ରହିଥିଲା।
ଏହାର ବିପରୀତରେ ସବ୍-ସାହାରା ଆଫ୍ରିକା, ସାହେଲ୍ ଓ ତିବ୍ବତୀୟ ପ୍ଲାଟୋର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଭୂତଳ ଜଳ
୨୦୨୨-୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ମହାଦେଶ, ୟୁରୋପ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭୂତଳ ଜଳ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ମଧ୍ୟ ଓ ପୂର୍ବ ୟୁରୋପ, ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା, ମେକ୍ସିକୋର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତର ଓ ମଧ୍ୟ ଚିଲି, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଓ ମଧ୍ୟ-ପଶ୍ଚିମ ବ୍ରାଜିଲ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ରୁ ବହୁ କମ୍ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ରହିଥିଲା। ଏହା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଜଳ ହ୍ରାସ ଓ ଶୁଷ୍କତାକୁ ସୂଚାଉଛି।
ଫ୍ରାନ୍ସର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତର ୟୁରୋପର ବଡ଼ ଅଂଶ, ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବଡ଼ ଅଂଶ, ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଓ ପୂର୍ବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକରୁ ବହୁ ଅଧିକ ଥିଲା।
- ତୁଷାର ଓ ହିମବାହ
୨୦୨୫ରେ ୟୁରୋପରେ ତୁଷାର ଆବରଣ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା। ରୁଷ ଓ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
୨୦୨୫ର ହାଇଡ୍ରୋଲଜିକାଲ୍ ବର୍ଷରେ ହିମବାହଗୁଡ଼ିକ ୪୦୮ ± ୧୩୨ ଗିଗାଟନ୍ ବରଫ ଭାର ହରାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ୧.୧ ± ୦.୪ ମିଲିମିଟର ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି ସହ ସମାନ। ଏହା କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ହିମାଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳ ନେଟ୍ ବରଫ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ, ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ, ରୁଷୀୟ ଆର୍କଟିକ୍, ଆଇସଲାଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମ କାନାଡା ଓ ଆମେରିକାରେ ବାର୍ଷିକ ବରଫ ଭାରର ସନ୍ତୁଳନ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ରେକର୍ଡରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ୩ଟି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।
କକେସସ୍, ପଶ୍ଚିମ କାନାଡା ଓ ଆମେରିକା ଏବଂ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପ ଭଳି ଛୋଟ ହିମବାହ ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ଏହିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ପିକ୍ ୱାଟର କଣ୍ଡିସନ୍’ ରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି; ହିମବାହ ତରଳିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ଜଳପ୍ରବାହ ପହଞ୍ଚିଥାଏ।