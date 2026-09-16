13 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ ହେବ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ! ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ EU ଅଧ୍ୟକ୍ଷା
ଉର୍ସୁଲା ଭୋନ୍ ଡେର୍ ଲେୟେନ୍ଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୩ରୁ ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ "ମିନି ଆକାଉଣ୍ଟ୍" ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ।
Published : September 16, 2026 at 5:15 PM IST
ଷ୍ଟ୍ରାସବୋର୍ଗ (ଫ୍ରାନ୍ସ): 13 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ୟୁରୋପିଆନ୍ କମିଶନ୍ ଏକ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । EUର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଉର୍ସୁଲା ଭୋନ୍ ଡେର୍ ଲେୟେନ୍ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି । କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଗେମ୍ସ ଓ ଚାଟ୍ବଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଉ ବୋଲି ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାସବର୍ଗରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ବାର୍ଷିକୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଦେଉଥିବା ଭାଷଣରେ ସେ କହିଛନ୍ତି । "ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ବିଗ୍ ଟେକ୍ ମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାତ୍ର ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ । ମୁଁ ଏଥିରେ ସହମତ ନୁହେଁ," ବୋଲି EUର ଅଧ୍ଯକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି ।
🔴Watch LIVE President @vonderleyen #SOTEU speech https://t.co/x1hGplUcqM— European Commission (@EU_Commission) September 16, 2026
ଆମକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ନିଶା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଫିଚର ଗୁଡିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଅତ୍ୟଧିକ ଚରମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । AI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ତେଜକ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ," ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । 13ରୁ 15 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ନିଜ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ମିନି ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିବେ ।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା:
ୟପରୋପିଆନ୍ କମିଶନ୍ (EU)ର 27 ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ମାନେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଭୋଟ୍ ଦେବେ । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ସେ ୟୁରୋପର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନୀତିନିୟମକୁ ବହୁ ଦିନ ଧରି ସମାଲୋଚନା କରିଆସିଛନ୍ତି ।
We do not have to accept big tech's harmful features for our children.— European Commission (@EU_Commission) September 16, 2026
Tomorrow, we are proposing the KIDS ACT. For each age, a tailored protection level on online platforms.
And we will present a Digital Fairness Act - addressing online harms for all, not only minors.… pic.twitter.com/bwml7ddZhJ
ଭନ୍ ଡର୍ ଲେୟେନ୍ ନିଜ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଯୋଜନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ବିଷୟରେ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ "ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଓ କ୍ରମଶଃ" ଭାବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ସହ ପରିଚିତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଜଗତରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ତର୍କ ଉପରେ ଆୟୋଗ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମେଟାର ପଦକ୍ଷେପ:
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମେଟା ଫେସ୍ବୁକ ଓ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦୃଢ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ 18 ବିଲିୟନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ସମ୍ମତି ଜଣାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶ ନିଜର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗତମାସରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । ଏହା ମୌଳିକ ସ୍ବାଧୀନତାର ହନନ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଅଲ୍ ମାକ୍ରୋନ୍ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ପୁନଃକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
ୟୁରୋପୀୟ ସଂସଦର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ମାନ୍ଫ୍ରିଡ୍ ୱେବର୍, ଭୋନ୍ ଡେର୍ ଲେୟେନ୍ଙ୍କ ପରେ ନିଜର ମତ ରଖି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ବନ୍ଦ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁ ।
ସେ କହିଥିଲେ, "ଏଲନ୍ ମସ୍କ୍ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ହିଁ କରିବାର ଏକ କାରଣ ।"