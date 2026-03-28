ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ: ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ କଥା ହେଲେ ମୋଦି-ଟ୍ରମ୍ପ, ସାମିଲ ଥିଲେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ
"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଭଲ ଆଲୋଚନା ଥିଲା," ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ୍ ଲେଭିଟ୍ କହିଛନ୍ତି ।
Published : March 28, 2026 at 10:40 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଫୋନ କଲ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, କୋଟିପତି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି କଲ୍ରେ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର, ଇରାନ ଉପରେ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଏହା ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବିଗୁଡୁ ଥିବା ସ୍ଥିତି, ବିଶେଷକରି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖୋଲା, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଗମ ରଖିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ମାତ୍ର ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଭାରତ ସରକାର କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ରିଫିଂରେ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାଁନ୍ତି ।
ଫୋନ୍ କଲ୍ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି Xରେ କହିଥିଲେ, "ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲା, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଗମ ରହିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଜରୁରୀ । ଆମେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛୁ ।"
ନାମ ନ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ, NYT ଶୁକ୍ରବାର ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, "ଏଲୋନ ମସ୍କ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଯାହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।"
ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମସ୍କଙ୍କ ସାମିଲକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି । ଫୋନ୍ କଲ୍ ସମୟରେ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ୍ ଲେଭିଟ୍ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏବଂ ଏହା ଏକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ।"
NYT ଅନୁଯାୟୀ, ମସ୍କ କାହିଁକି ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କିମ୍ବା କଲ୍ ସମୟରେ ସେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ସଂଘୀୟ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ସରକାରୀ ଭୂମିକାରୁ ବାହାରିଯିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ମତାନ୍ତର ପରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁଧାର ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚାଇପାରେ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମସ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ଘରୋଇ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଫାର୍ମ, ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ, ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ଭାଗରେ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସାଧାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି, ଯାହା ଜାରି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଲେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ।