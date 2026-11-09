ଇଜିପ୍ଟରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ ଧକ୍କା, 7 ମୃତ 125 ଆହତ
ଗିଜା ଫାୟୁମ ଟ୍ରେନଟି ସେହି ସମାନ ଟ୍ରାକରେ ଯାଉଥିବା କାଏରୋ-ଆସୱାନ ଟ୍ରେନର ଶେଷ ବଗି ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।
Published : November 9, 2026 at 2:48 PM IST
ଅଲଅୟାତ୍: ଇଜିପ୍ଟର ରାଜଧାନୀ କାଏରୋରେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେବା ଯୋଗୁଁ 7 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 125 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟ୍ରେନର ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ବି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ 70 ରୁ ଅଧିକଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। କାଏରୋ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୫୨ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଗିଜା ପ୍ରଦେଶର ଅଲଅୟାତ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ଟ୍ରେନକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରେନ
ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଫାୟୁମ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରେନ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦେଶ ଆସୱାନକୁ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନର ପଛ ପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଗିଜା ଫାୟୁମ ଟ୍ରେନଟି ସେହି ସମାନ ଟ୍ରାକରେ ଯାଉଥିବା କାଏରୋ-ଆସୱାନ ଟ୍ରେନର ଶେଷ ବଗି ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦେଲ ଫତ୍ତାହ ଅଲ ସିସି ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହଟାଇବା ସହ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଟିମ୍ ଓ କ୍ରେନ ପଠାଯାଇଛି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଜଣେ ଟ୍ରେନ ଚାଳକ ଓ ସହକାରୀ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଫରହା ଗମାଲ କୁହନ୍ତି ଯେ ‘‘ସେ କିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲେ । ଅନ୍ୟମାନେ ବଗିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ବଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚୂରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା’’।
ଇଜିପ୍ଟରେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାଧାରଣ କଥା । ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୁପରିଚାଳନା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ନିକୃଷ୍ଟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଇତିହାସ ରହିଛି। ଗତ 2002ରେ ଇଜିପ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କାଏରୋରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଇଜିପ୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରେନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଫଳରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଜାପାନ, 22 ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କ୍ରାକୋରେ ଆତତାୟୀଙ୍କ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ, 6 ମୃତ