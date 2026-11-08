ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଜାପାନ, 22 ଆହତ
ଜାପାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 5.7 ଥିବାବେଳ ଆମେରିକା ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ 5.5 ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ।
Published : November 8, 2026 at 11:59 AM IST
ଟୋକିଓ: ଜାପାନର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ରବିବାର ଭୋର ସମୟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂକମ୍ପର ପ୍ରଭାବରେ ଦୋକାଗୁଡ଼ିକର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କୋଠାରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ 22 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଜାପାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 5.7 ଥିବାବେଳ ଆମେରିକା ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ 5.5 ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି । ଏହି ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝଟକା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆଇଚି ପ୍ରିଫେକ୍ଚର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ହମାମାତ୍ସୁ ସହର, ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀ କ୍ୟୋଟା ଓ ନାରା, ୟାମାନାଶି ଏବଂ ଗିଫୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ।
ଜାପାନ ଟେଲିଭିଜନରେ ପ୍ରସାରିତ ଦୃଶ୍ୟରେ ଦୋକାନର ଭଙ୍ଗାକାଚ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡିଥିବା କାଚ ଖଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏକ ପୁସ୍ତକ ଦୋକାନରେ ବହି ସବୁ ଆଲମିରାରୁ ଖସି ତଳେ ଗଦା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସିଡିରୁ ଓହ୍ଲାଉ ଥିବା ସମୟରେ ପଡି ଯାଇ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଭୋର ସମୟ ପ୍ରାୟ 1ଟା 4 ମିନିଟରେ ହୋଇଥିଲା । ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଶିଜୁଓକା ପ୍ରିଫେକଚରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦ କିଲୋମିଟର (୨୫ ମାଇଲ୍) ଗଭୀରରେ ରହିଥିଲା। ଆଇଚି ଏବଂ ଶିଜୁଓକା ପରସ୍ପରର ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଟୋକିଓଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇନାହିଁ। ସରକାରୀ ଭୂକମ୍ପ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।
ଆସନ୍ତା ଦୁଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । "ଦୟାକରି କାଦୁଆ ଧସିବା, ପଥର ଖସିବା ଏବଂ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ" ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଜାପାନ ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ଇଲାକାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଜାପାନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାଣି ବୋତଲ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ବ୍ୟାଟେରି ନିୟମିତ ଭାବେ ମହଜୁଦ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ । ଏପରିକି ଭୂକମ୍ପ ହେଲେ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ କିପରି ଟେବୁଲ ତଳେ ରହିବ, ହାତରେ ଆରାମ ଦାୟକ ଜୋତା ଧରିଥିବ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇଥାନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ: ରାତିରେ ଥରିଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଦିଲ୍ଲୀ-NCR, ଭୋରରୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆତଙ୍କ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ କଲମ୍ବିଆରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ, 132 ମୃତ, 570 ଗୁରୁତର