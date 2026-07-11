ETV Bharat / international

UNSC ୨୦୨୮-୨୯ ଆସନ ପାଇଁ ଭାରତର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଜୟଶଙ୍କର, ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟ ଗୁଟେରେସଙ୍କ ସହ ହେବ ସାକ୍ଷାତ୍

ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଭାରତର UNSC ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ; ୨୦୨୮-୨୯ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଭାରତ-ତାଜିକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ପ୍ରତିଯୋଗିତା

INDIA UNSC CAMPAIGN
38 ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର (FILE-PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 11, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନ୍ୟୁୟର୍କ: ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍‌. ଜୟଶଙ୍କର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ (UNSC)ର ୨୦୨୮-୨୯ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ପଦ ନିମନ୍ତେ ଭାରତର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହାସହ ସେ ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସଙ୍କ ସହ ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସାକ୍ଷାତ୍ କରିବେ।

ଜୟଶଙ୍କର ଜୁଲାଇ ୫ରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କତାର, ବାହାରିନ, କୁଏତ ଏବଂ ଓମାନ ଗସ୍ତ ସମାପ୍ତ କରି ଶନିବାର ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ସୋମବାର ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଭାରତର UNSC ୨୦୨୮-୨୯ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହା ପରେ ସେ ଜୁଲାଇ ୧୪-୧୫ରେ ବ୍ରୁସେଲ୍ସରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କାଉନ୍ସିଲର ତୃତୀୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ EU ଓ ବେଲଜିୟମର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ।

ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବୈଠକ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ୍ କରିବେ।

ଭାରତ ଶେଷଥର ପାଇଁ ୨୦୨୧-୨୨ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ UNSCର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିଥିଲା। ୨୦୨୮-୨୯ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜୁନ୍‌ରେ ହେବ। ଏସିଆ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଏକମାତ୍ର ଆସନ ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ତାଜିକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ।

ଏହି UNSC ନିର୍ବାଚନ ଏପରି ସମୟରେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ, ଗାଜା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ଇରାନ ବିରୋଧୀ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭଳି ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।

UNSC ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ପାଇଁ ଭାରତ ତାହାର ବାର୍ତ୍ତାରେ “#India4UNSC 2028-29: Peace, Planet, Progress”କୁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଲୋଗାନ୍‌ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଭଳି ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମାନ ଭାଗୀଦାରି ଓ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, ବଦଳୁଥିବା ବୈଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଂସ୍କାରକୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

UNSC ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଭାରତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଗୁଆ ଭୂମିକା ନେଇଆସୁଛି। ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ; ଉଭୟ ବର୍ଗରେ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତ ଦାବି କରିଆସୁଛି। ଭାରତର ମତରେ, ୧୯୪୫ରେ ଗଠିତ ୧୫ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ୨୧ଶତାବ୍ଦୀର ବାସ୍ତବ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଉ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁନାହିଁ।

ଭାରତ ଲଗାତାର କହିଆସୁଛି ଯେ, ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ UNSCରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତାହାର ରହିଛି। କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସଂସ୍କାର ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପାଞ୍ଚ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତାର ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତ ସତର୍କ କରିଛି।

ଦଶନ୍ଧି ଧରି UNSC ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଭାରତ କହିଛି ଯେ “ସବୁ ବିଷୟରେ ସହମତି ନହେଲେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସହମତି ନୁହେଁ” ଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରଗତିକୁ ଅଟକାଇବାର ହାତିଆର ହେବାକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ରାଜଦୂତ ହରିଶ ପର୍ବଥାନେନି ଗତ ମାସରେ କହିଥିଲେ, “ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଅବିକଳ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅସମାନତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।”

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ଠକେଇକୁ ନେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ ସଜାଗ, ୨୩୮ଟି ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ଲକ୍

TAGGED:

S JAISHANKAR
INDIA UNSC CAMPAIGN
INDIA FOREIGN POLICY
ଭାରତର UNSC ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ
INDIA UNSC CAMPAIGN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.