ବାଗଦାଦରେ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ
ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି । ବାଗଦାଦରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଏଏଫପି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ।
Published : March 14, 2026 at 10:39 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଉପରକୁ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ । ବାଗଦାଦରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଏଏଫପି ।
ଏନେଇ ଜଣେ ଇରାକର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି," ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ମାଡ଼ କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଏଏଫପି ସାମ୍ବାଦିକ ସେହି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରୁ ଧୂଆଁ ଉଠିବା ଦେଖିଥିଲେ।"
ସେହିପରି ଇରାକର ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ କୂଟନୈତିକ ମିଶନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା।
ଖବର ଅପଡେଟ୍ ଜାରି ରହିଛି...