ETV Bharat / international

ଟ୍ରମ୍ପ-ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ବୈଠକ: ନରମିଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ, ବିରଳ ଖଣିଜ ଓ ଟାରିଫ୍‌କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା

ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡ଼ୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଚ଼ୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବୁସାନ ଠାରେ ବୈଠକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ।

Trump, Xi To Meet Today Seeking Truce In Damaging Trade Wa
Trump, Xi To Meet Today Seeking Truce In Damaging Trade Wa (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 30, 2025 at 2:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

TRUMP XI MEETING, ବୁସାନ: ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡ଼ୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଚ଼ୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବୁସାନ ଠାରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବୈଠକ ପରେ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡ଼ୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବୈଠକକୁ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ଚୀନ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଟାରିଫ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବେଜିଂ ରାଜି ହୋଇ ଆମେରିକାକୁ ବିରଳ ଖଣିଜ(Rare Earth) ପଦାର୍ଥକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିବ ଏବଂ ଆମେରିକା ଠାରୁ ସୋୟାବିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମଦାନୀ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।

US President Donald Trump (R) and China's President Xi Jinping (L) hold talks at the Gimhae Air Base, located next to the Gimhae International Airport in Busan on October 30, 2025.
US President Donald Trump (R) and China's President Xi Jinping (L) hold talks at the Gimhae Air Base, located next to the Gimhae International Airport in Busan on October 30, 2025. (AFP)

ଚୀନ୍ ଉପରେ କମିଲା ଟାରିଫ୍:

ଚୀନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଚଳିତବର୍ଷ ଦଣ୍ଡମୂଳକ ଭାବେ 57% ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଫେଣ୍ଟାଇଲ୍ ନାମକ କେମିକାଲର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚୀନ ଉପରେ 20% ଦଣ୍ଡମୂଳକ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଥିଲା ଆମେରିକା । ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି 20% ଟାରିଫ୍‌କୁ 10%କୁ କମ୍ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଚୀନ୍ ଉପରେ 57%ରୁ କମି 47% ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ ହେବ ।

ବୈଠକ ସନ୍ତୋଷଜନକ:ଟ୍ରମ୍ପ

ଚ଼ୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ପରେ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡ଼ୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବୈଠକକୁ ଖୁବ୍ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଡ଼ୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଓ ପରେ ସି ଜିନ୍‌ପିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଚୀନକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ ରପ୍ତାନୀ କରାଯିବା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଏନଭିଡ଼ିଆ(Nvidia) ଚୀନର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ ।

ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଆମେରିକା ଚୀନ ସହିତ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର କରିବା ବୋଲି ଡ଼ୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୈଠକ ପରେ ବିବୃତିରେ କହିଛନ୍ତି । "ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ବେଶି କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ନାହିଁ" ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ।

ଡ଼ୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କ ବୈଠକର ଫଳାଫଳ:

ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଡ଼ୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ୍‌ ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକ 100 ମିନିଟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା । ଏନେଇ ବେଜିଂ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ...

  • ଚଳିତବର୍ଷ ଚୀନ ବିରଳ ଖଣିଜ(Rare Earth) ପଦାର୍ଥ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲା । ଆସନ୍ତା ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ସହିତ ଏହି ବିରଳ ଖଣିଜ(Rare Earth) ପଦାର୍ଥର ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଚୀନ କୌଣସି କଟକଣା ଲଗାଇବ ନାହିଁ ।
  • ଆମେରିକା ଚୀନ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଟାରିଫ୍‌କୁ କମ୍ କରିବ ।
  • ଏହା ସହିତ ଆମେରିକା ଚୀନର ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟାପାର, ଲଜିଷ୍ଟିକ ଓ ଜାହାଡ ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଉପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ କଟକଣା କୋହଳ କରିବ । ଏହା ସହିତ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରିବ ।

ଚୀନ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ:

  1. ଚଳିତବର୍ଷ ଆମେରିକା ପ୍ରଥମେ ଚୀନ ଉପରେ 30 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଥିଲା ।
  2. ଫେଣ୍ଟାଇଲ୍ କେମିକାଲର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ 20 ପ୍ରତିଶତ ଆହୁରି ଟାରିଫ୍ ଲାଗିଥିଲା ।
  3. ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆମେରିକାରେ ଚୀନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 145 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଥିଲେ ।
  4. ଚୀନର ବିରଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିବାରୁ, ଏହା ଉପରେ ଆହୁରି 100 ପ୍ରତିଶତ ଆମଦାନୀ କର(Import Tax) ଲଗାଇବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ।

ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା:

ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 100 ମିନିଟ୍ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ବିଶ୍ବର ଦୁଇ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି ନିଜର ସ୍ଥାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଉତ୍ପାଦନ, ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ, କୁତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜାରି ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ASEAN Summit: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାମ୍ବୋଡିଆ-ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର

ସୁଧୁରିବ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ:

ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ବିତୀୟଥର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଚୀନ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଥିଲେ । ଏହାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ଚୀନ ନିଜର ବିରଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଲଢେଇରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ କିଛି ଜରୁରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱୀକୃତିରେ ଏହାର ଅନ୍ତ କରିବା ସହିତ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

TAGGED:

TRUMP XI MEETING
SOUTH KOREA SUMMIT
US CHINA TRADE
CHINA
RAREEARTH TARIFF DEAL AMERICA CHINA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.