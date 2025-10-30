ଟ୍ରମ୍ପ-ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ବୈଠକ: ନରମିଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ, ବିରଳ ଖଣିଜ ଓ ଟାରିଫ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା
ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡ଼ୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଚ଼ୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବୁସାନ ଠାରେ ବୈଠକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ।
Published : October 30, 2025 at 2:37 PM IST
TRUMP XI MEETING, ବୁସାନ: ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡ଼ୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଚ଼ୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବୁସାନ ଠାରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବୈଠକ ପରେ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡ଼ୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବୈଠକକୁ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ଚୀନ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଟାରିଫ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବେଜିଂ ରାଜି ହୋଇ ଆମେରିକାକୁ ବିରଳ ଖଣିଜ(Rare Earth) ପଦାର୍ଥକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିବ ଏବଂ ଆମେରିକା ଠାରୁ ସୋୟାବିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମଦାନୀ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ଚୀନ୍ ଉପରେ କମିଲା ଟାରିଫ୍:
ଚୀନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଚଳିତବର୍ଷ ଦଣ୍ଡମୂଳକ ଭାବେ 57% ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଫେଣ୍ଟାଇଲ୍ ନାମକ କେମିକାଲର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚୀନ ଉପରେ 20% ଦଣ୍ଡମୂଳକ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଥିଲା ଆମେରିକା । ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି 20% ଟାରିଫ୍କୁ 10%କୁ କମ୍ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଚୀନ୍ ଉପରେ 57%ରୁ କମି 47% ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ ହେବ ।
ବୈଠକ ସନ୍ତୋଷଜନକ:ଟ୍ରମ୍ପ
ଚ଼ୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ପରେ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡ଼ୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବୈଠକକୁ ଖୁବ୍ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଡ଼ୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଓ ପରେ ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଚୀନକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ ରପ୍ତାନୀ କରାଯିବା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଏନଭିଡ଼ିଆ(Nvidia) ଚୀନର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ ।
U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping shake hands as they meet in Busan, South Korea, on the final day of Trump’s trip to Asia. pic.twitter.com/l2P4M7E23W— The Associated Press (@AP) October 30, 2025
ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଆମେରିକା ଚୀନ ସହିତ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର କରିବା ବୋଲି ଡ଼ୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୈଠକ ପରେ ବିବୃତିରେ କହିଛନ୍ତି । "ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ବେଶି କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ନାହିଁ" ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ।
ଡ଼ୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ବୈଠକର ଫଳାଫଳ:
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଡ଼ୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ୍ ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକ 100 ମିନିଟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା । ଏନେଇ ବେଜିଂ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ...
- ଚଳିତବର୍ଷ ଚୀନ ବିରଳ ଖଣିଜ(Rare Earth) ପଦାର୍ଥ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲା । ଆସନ୍ତା ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ସହିତ ଏହି ବିରଳ ଖଣିଜ(Rare Earth) ପଦାର୍ଥର ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଚୀନ କୌଣସି କଟକଣା ଲଗାଇବ ନାହିଁ ।
- ଆମେରିକା ଚୀନ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଟାରିଫ୍କୁ କମ୍ କରିବ ।
- ଏହା ସହିତ ଆମେରିକା ଚୀନର ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟାପାର, ଲଜିଷ୍ଟିକ ଓ ଜାହାଡ ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଉପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ କଟକଣା କୋହଳ କରିବ । ଏହା ସହିତ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରିବ ।
ଚୀନ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ:
- ଚଳିତବର୍ଷ ଆମେରିକା ପ୍ରଥମେ ଚୀନ ଉପରେ 30 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଥିଲା ।
- ଫେଣ୍ଟାଇଲ୍ କେମିକାଲର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ 20 ପ୍ରତିଶତ ଆହୁରି ଟାରିଫ୍ ଲାଗିଥିଲା ।
- ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆମେରିକାରେ ଚୀନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 145 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଥିଲେ ।
- ଚୀନର ବିରଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିବାରୁ, ଏହା ଉପରେ ଆହୁରି 100 ପ୍ରତିଶତ ଆମଦାନୀ କର(Import Tax) ଲଗାଇବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ।
ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା:
ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 100 ମିନିଟ୍ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ବିଶ୍ବର ଦୁଇ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି ନିଜର ସ୍ଥାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଉତ୍ପାଦନ, ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ, କୁତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜାରି ରହିଛି ।
ସୁଧୁରିବ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ:
ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ବିତୀୟଥର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଚୀନ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଥିଲେ । ଏହାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ଚୀନ ନିଜର ବିରଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଲଢେଇରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ କିଛି ଜରୁରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱୀକୃତିରେ ଏହାର ଅନ୍ତ କରିବା ସହିତ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।