48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହୋର୍ମୁଜ ଖୋଲିବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଇସ୍ରାଏଲ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଇରାନ
ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହୋର୍ମୁଜ ଖୋଲିବାକୁ ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଇରାନର ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଶତାଧିକ ଆହତ ।
Published : March 22, 2026 at 8:41 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନଙ୍କୁ ଖୋଲା ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ । 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରୁଥରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଇରାନ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଶତାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ:
ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ । ଫଳରେ ତୈଳ ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ବ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରୁଛି । ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରୁଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଯଦି ଇରାନ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜ (ସମୁଦ୍ର ପଥ) ନଖୋଲେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପୂରାପୂରି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ । ଏହାର ଆରମ୍ଭ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ କରାଯିବ ।’
ମାଟିରେ ମିଶିଛି ଇରାନ: ଟ୍ରମ୍ପ
ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଇରାନକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଆମେରିକା ପୂରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିନି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ(ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ) ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିସାରିଛି, ତାହା ବି କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ । ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିସାରିଛି । ନୌସେନା, ବାୟୁସେନା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ । ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ । ସେମାନେ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ମୁଁ ଏହା ଚାହୁଁନି । ସମୟଠୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛୁ ।’
ଇସ୍ରାଏଲ ପରମାଣୁ ସିଟିରେ ଆକ୍ରମଣ:
ଗୋଟେ ପଟେ ହୋର୍ମୁଜ ଖୋଲିବାକୁ ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଧମକ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଜବାବ ଦେଇଛି ଇରାନ । ଇରାନ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଇସ୍ରାଏଲର ଅରାଦ ଓ ଡିମୋନା ଉପରେ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଶତାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛି ଇରାନ । କହିରଖୁଛୁ, ଡିମୋନା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଏଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ।